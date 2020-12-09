Милла Йовович: королева экшена
9 декабря 2020 17:46
Актриса Милла Йовович
Fotobank / GettyImages
9 декабря в продажу поступил свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Милла Йовович.
- 17 декабря одна из самых известных наших соотечественниц, завоевавших признание в Голливуде, отпразднует 45-летие. Ко дню рождения супруг Миллы Йовович — режиссер Пол Андерсон — приготовил ей подарочек: в январе должна состояться премьера их нового общего блокбастера «Охотник на монстров». В предвкушении премьеры зрелищного боевика «ТОП» полюбовался разными амплуа юбилярши в реальной жизни.
- В канун Нового года на телеканале «Украина» состоится премьера ленты «18-летний олигарх» производства Студии «Квартал 95», в которой сыграли такие суперстар, как Иван Оганесян, Лилия Ребрик, Мика Фаталов и Юрий Крапов. «ТОП» побывал на съемках проекта, чтобы одним из первых показать вам интригующее закулисье.
- Через пять лет после развода поп-дива Гвен Стефани, похоже, созрела для повторного похода к алтарю. На этот раз — с кантри-певцом Блэйком Шелтоном. Все знакомые этой пары, а также дети Гвен считают, что на этот раз она уж точно сделала правильный выбор. Ведь с Шелтоном ее многое связывает. «ТОП» выяснил, что именно.
- 10 декабря во всем мире отмечают праздник, посвященный чуть ли не самому популярному виду спорта, – День футбола. Небезразличный к этой игре «ТОП» решил найти таких же ярых фанатов, профессиональных игроков и аматеров среди суперстар. И таки собрал символическую сборную украинского шоубиза.
- 7 декабря на телеканале «Украина» состоялась премьера захватывающей 16-серийной ленты «Роман с детективом». Главная героиня фильма Лада Кошкина — в прошлом следователь, а теперь частный детектив — берет на себя ответственную миссию. Расследуя преступления, она помогает клиентам найти выход из запутанных ситуаций, а еще оказывает психологическую поддержку. Воплощение этого интересного образа лежит на Евгении Серебренниковой, и «ТОП» поспешил расспросить ее обо всем, что осталось за кадром.
- 300 дней съемок, 100 дублей и 40 дней монтажа одной только сцены… Легендарная кинолента «Барри Линдон» 18 декабря отметит 45-летие со дня выхода в прокат. В честь этого солидного юбилея «ТОП» вспомнил, как Стэнли Кубрик создавал свой шедевр.
- Мы искренне радуемся, когда вы делитесь личными историями и реакцией на наши материалы, а затем вместе обсуждаем подмеченные вашим зорким глазом подробности. Так не будем же отступать от доброй традиции! Увидимся в рубрике «ТОП-Life».
- 110 лет прошло со дня исчезновения дочери парфюмерного магната Фрэнсиса Арнольда - Дороти. «ТОП» включил режим сыщика и в рубрике «ТОП-Эпизод» изучил подробности одного из самых таинственных происшествий в истории США.
- Крошечный, уютный, пропитанный солнцем остров ежегодно манит тысячи туристов. Здесь основан старейший рыцарский орден, а люди не прекращают верить, что местность является кусочком Атлантиды. Ко Дню республики Мальта (13 декабря) «ТОП» выяснил, какие тайны хранят эти земли.
- Национальный фрукт Ямайки аки считают чем-то вроде рыбы фугу, только в растительном мире. Местные знают, что просто сорвать и съесть плод, как яблоко, нельзя. Он содержит массу токсинов и при неправильном приготовлении может убить. Больше об опасном, но несомненно вкусном деликатесе рассказываем в рубрике «Уголок ботана».
- 15 декабря по случаю Международного дня чая «ТОП» пообщался с гуру чаепития, чтобы узнать, как выбирать и правильно заваривать напиток, чтобы получать от него максимум удовольствия и пользы.
- Когда за окном кружит метель, так и тянет завернуться в мягкий плед и выпить чашечку ароматного какао. К тому же, как выяснили ученые, этот напиток полезен для головного мозга. Истинность данного утверждения проверил наш редакционный доктор.
- Наверняка каждый хоть раз ловил себя на мысли в преддверии Нового года, что настроение поет совсем не в такт с Jingle Bells. Почему не веселиться в праздник – это нормально, рассказываем в новом выпуске журнала «Телескоп».
- Карантин планетарного масштаба вынудил засесть дома не только обычных людей, но и звездных артистов. И повезло из них тем, кто любит готовить! Эти селебритис продолжают творить – только не на экране и сцене, а на собственной кухне. А мы вдохновляемся их идеями.