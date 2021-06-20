Артем Пивоваров приглашает на "Рандеву"

20 июня 2021 20:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Артем Пивоваров приглашает на
Певец Артем Пивоваров
instagram.com/pivovarovmusic

23 июня в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Артем Пивоваров.

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Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • 28 июня обладатель премии YUNA-2021 в номинации «Лучшая песня» Артем Пивоваров перешагнет 30-летний рубеж. Удача улыбнулась ему именно на юбилейной, 10-й YUNA благодаря мистической композиции «Дежавю». Усмотрев в этом знак, «ТОП» вызвал триумфатора на откровенную беседу и расспросил, что он думает о карме, своем призвании и верных помощниках. 
  • По субботам на СТБ выходят новые эпизоды звездной версии проекта «МастерШеф. CELEBRITY». Заглянув на его площадку, «ТОП» узнал у участников шоу, как часто они хозяйничают на кухне и от каких блюд кайфуют. Ответы Ксении Мишиной и Александра Эллерта, Сергея и Снежаны Бабкиных, Григория и Кристины Решетник и других звездных пар ищите в новом номере журнала.
  • «Мое музыкальное путешествие длиною в 40 лет закончилось, и это не плохая новость. Это потрясающе! Мудрый воин всегда чувствует, когда пришло время отступить», — заявила в июне Шинейд О'Коннор. На пороге 55-летия ирландская рокерша завязала с музыкой раз и навсегда. О причинах такого решения — в рубрике «ТОП-Знакомцы».
  • Она — бывшая барменша, он — действующий актер, у которого где-то на антресолях завалялся «Оскар». На двоих у них 16 лет брака, четверо детей и особнячок в самом престижном районе Лос-Анджелеса. Однако последнее время одна из самых крепких медийных пар — Мэтт Деймон и Лусиана Барросо — все чаще подбрасывает СМИ поводы судачить о разрыве. Сейчас, пока Мэтт отрывается на площадке «Тора», Лусиана пытается продать их семейное гнездышко. «ТОП» расследовал, что творится в личной жизни «мистера Рипли» и есть ли у него шанс спасти любовь.
  • Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало… Звезды, как большие дети, тоже порой выдумывают затеи весьма и весьма причудливые. Завести у себя дома тигрицу, например. «ТОП» выяснил, кто в богемной тусовке пробовал содержать экзотическую живность. 
  • 27 июня 60 лет назад на экраны вышла комедия, рассмешившая всю страну до слез. «Полосатый рейс» до сих пор любят миллионы зрителей. А ведь за заслуженным успехом стоит титанический труд тех, кто ужасно боялся крупных хищников. Вспоминаем все тяготы и творческие находки создателей ленты в рубрике «ТОП-Ретро».
  • Найти звезд, которые с грохотом упали с пьедестала? Легко! Вычислить название проекта по одному фото? Еще легче! Слова «невозможно» в арсенале «ТОПа» нет. Так что обращайтесь без стеснения. «ТОП-Life» для того и создан.
  • 18 июня 120 лет назад родилась Анастасия Романова – младшая дочь последнего российского императора. Поговаривают, что девушке и ее брату, царевичу Алексею, удалось выжить после той жуткой ночи, когда трагически погибла вся их семья. Этот вопрос не дает покоя ни историкам, ни исследователям, ни «ТОПу». Поэтому мы и решили провести собственное исследование, результатами которого делимся в новом выпуске журнала.
  • С желтым металлом человечество знакомо уже более 6 тысяч лет. Драгоценность стала общепринятым мерилом обеспеченности. Раньше добыча «желтого дьявола» была настоящей азартной игрой. А как сейчас? «ТОП» взялся за кирку и отправился изучать старинные и современные способы обогащения.
  • Ко Всемирному дню рыболовства (27 июня) «ТОП» рассмотрел поближе жителей океанов, которыми хочется иключительно любоваться, а никак не охотиться на них. Гордость морских пучин позирует в рубрике «ХВОСТуны».
  • Пляжный сезон в разгаре, а вы все еще теряетесь, какой купальник прикупить? «ТОП» разложил модные советы по полочкам и определил, что из рекомендуемого реально в тренде. Да еще и к стилисту обратился, чтобы купленная одежка была не только красивой, но и подошла вам по типу фигуры.
  • Вас так и тянет что-то съесть перед телевизором? Или же предпочитаете трапезничать в полной тишине? Д. Пилюлькин обожает обедать под оперы Пуччини и с удовольствием расскажет почему. Маленький спойлер: по мнению ученых, прослушивание музыки во время еды не только создает особую атмосферу, но и влияет на восприятие вкуса. Больше подробностей читайте в новом выпуске журнала «Телескоп».
  • Говорят, питомцы похожи на своих хозяев. Не внешне, конечно, но повадками – очень даже. В преддверии Всемирного дня собак (2 июля) «ТОП» задался вопросом, что о характере хозяина говорит порода его любимца. Ищите породу вашего пса и сравнивайте совпадения в рубрике «ТОП-Контакт».
  • В этом году Петров пост будет длиться с 28 июня по 11 июля. Но летние посты вообще не проблема в кулинарном плане: выбор овощей и фруктов огромен. А если добавить крупы, рыбу, бобовые – волноваться вообще не о чем!

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