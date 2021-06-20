Артем Пивоваров приглашает на "Рандеву"
20 июня 2021 20:00
Певец Артем Пивоваров
instagram.com/pivovarovmusic
23 июня в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Артем Пивоваров.
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