Дмитрий Комаров: открывая Украину

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

22 сентября в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Дмитрий Комаров.

Отчаянный телепутешественник Дмитрий Комаров уже готовится показать зрителям новую порцию чудес родной страны во 2-м сезоне «Мандруй Україною». Заинтригованный «ТОП» перехватил Дмитрия на полпути к аэропорту, чтобы узнать, чем новые эпизоды будут отличаться от 1-го сезона и много-много другого. Эксклюзивное интервью ищите в новом выпуске журнала «Телескоп».

Легендарная поп-группа ABBА активно готовится к мировому турне Abba Voyage. Вот только выступать в шоу будут не сами артисты, а их голограммы. «ТОП» узнал больше об этом действе и попутно вспомнил самые яркие концерты с использованием 3D-моделей.

В субботу 25 сентября на экраны возвращается легендарный романтичный телепроект «Все для тебя». Место встречи — канал «Интер». Поддерживать участников будет ведущий Андрей Доманский, которому «ТОП» предложил порассуждать о лав-сторис на ТВ, личных отношениях и семье.

Звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко и ее избранник, профессиональный жокей Карл Кук поставили жирную точку в отношениях после трех лет брака. Внимательный к знакам «ТОП» разобрал предпосылки, которые пророчили паре такой исход.

Культовая «мыльная опера» «Династия» стартовала 40 лет назад. На протяжении девяти сезонов зрители напряженно наблюдали за тем, как все смешивается в доме нефтяника Блейка Кэррингтона. Но проект завершился, и его участники словно канули в Лету! Любопытный «ТОП» пустился в расследование и узнал, как сейчас живут бывшие кумиры миллионов.

Его называли золотым ребенком рока, хотя кличку Стинг он получил в том числе за острый язык. За ним закрепилась слава самого интеллектуального музыканта, чему ничуть не помешали двойки в аттестате. Ему вручили 17 «Грэмми», а он называет величайшей группой The Beatles. И регулярно паломничает в Индию, несмотря на скептическое отношение к религии. По случаю 70-летия музыканта, «ТОП» попытался разгадать его противоречивую натуру.

Уход талантливых людей, чьими поклонниками мы являемся, всегда волнителен. Но от грусти есть лекарство - память об их творчестве, которое, без сомнения, великолепно и вечно.

Сейчас в большинстве стран мира люди трудятся по 8 часов в день. И мало кто знает, что «идеальное время» давным-давно было установлено знаменитым промышленником Генри Фордом. «ТОП» уверяет - это не единственная гениальная идея самородка из Америки. Вспоминаем самые значимые в рубрике «ТОП-Эпизод».

По статистике, в мире ежедневно пропадает без вести несколько тысяч человек. Иногда это происходит при крайне загадочных обстоятельствах. «ТОП» вспомнил известных людей, за поисками которых когда-то наблюдал и переживал весь мир.

Это существо напоминает одновременно и ночное небо, и удивительные цветы. А встретить его можно исключительно в Тихом океане. Больше о космической ракушке рассказываем в рубрике «ХВОСТуны».

В том, насколько результативным будет ваше изучение языка, весомую роль играет преподаватель и отношения с ним. Знания, квалификация, умение донести информацию, коммуникативные навыки репетитора – все это влияет на ход и успех обучения. Как распознать настоящего профи, рассказывает «ТОП».

Кажется, только недавно все причитали «ой, как жарко!», а теперь грустят, что лето так быстро закончилось. Настроение скачет, продуктивность снижается, внутреннее волнение нарастает... Чтобы избавиться от сплина, необязательно пить антидепрессанты. Достаточно прибегнуть к помощи натуральных продуктов, которые справятся с напастью не хуже химических таблеток.

Совместная жизнь пары не всегда соответствует ожиданиям. А иногда ее усложняет еще и присутствие третьих «лиц» – питомцев. Особенно неприятно, если у вас аллергия на шерсть или вы в целом недолюбливаете хвостатиков. Но выход есть, уверен «ТОП». И это не расставание!

Тем, кому повезло отдохнуть этим летом на море, и тем, кто только собирается туда, предлагаем устроить морское мини-кафе в собственной кухне. Первые вспомнят и облизнутся, вторые потренируют свои вкусовые рецепторы. Морепродукты вам в помощь!

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