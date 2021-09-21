Вячеслав Довженко: Готов жениться на актрисе
22 сентября в продажу поступит свежий номер журнала "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ". На обложке — актер Вячеслав Довженко.
Один из самых востребованных украинских актеров отметил юбилей. Скромно, без пафоса и салютов. Потому что кайфует не от шумных вечеринок, а от посиделок в узком кругу друзей, от общения с сыновьями. И от интересных ролей в хороших проектах вроде сериала «Участковый с ДВРЗ», второй сезон которого выходит сейчас на канале ICTV
А также на этой неделе в журнале:
- Эксклюзив с Оскаром Айзеком. Актер рассказал ТЕЛЕНЕДЕЛЕ, почему неловко сниматься в интимных сценах;
- Ольга Харлан с интервью о любви, спорте, «Танцах» и синяках;
- Андрей Данилевич будет вызывать звезд на откровенный разговор;
- Репортаж со съемок второго сезона шоу «Маска» на канале «Украина»;
- Всё для тебя. 10 фактов интересных фактов о новом проекте на «Интере»;
- За что любят Зендею – звезду нового поколения;
- Легенда. Баловень судьбы Жан-Поль Бельмондо;
- Страсть Линды Хэмилтон;
Кроме того: кинопремьеры недели, рецепты блюд из винограда; интересные мероприятия в городе; выбираем гели для душа; признаки, что вы пьете мало воды; важные правила при выборе молока, гороскоп.
«Теленеделя» — главный звездный журнал страны!
Читаем и подписываем лучшый журнал о звездах – «Теленеделя». Индекс – 33890.