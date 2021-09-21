Вячеслав Довженко: Готов жениться на актрисе

21 сентября 2021 13:42 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Вячеслав Довженко: Готов жениться на актрисе
Актер Вячеслав Довженко
пресс-служба

22 сентября в продажу поступит свежий номер журнала "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ". На обложке — актер Вячеслав Довженко.

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Один из самых востребованных украинских актеров отметил юбилей. Скромно, без пафоса и салютов. Потому что кайфует не от шумных вечеринок, а от посиделок в узком кругу друзей, от общения с сыновьями. И от интересных ролей в хороших проектах вроде сериала «Участковый с ДВРЗ», второй сезон которого выходит сейчас на канале ICTV  

А также на этой неделе в журнале:

  • Эксклюзив с Оскаром Айзеком. Актер рассказал ТЕЛЕНЕДЕЛЕ, почему неловко сниматься в интимных сценах;
  • Ольга Харлан с интервью о любви, спорте, «Танцах» и синяках;
  • Андрей Данилевич будет вызывать звезд на откровенный разговор;
  • Репортаж со съемок второго сезона шоу «Маска» на канале «Украина»;
  • Всё для тебя. 10 фактов интересных фактов о новом проекте на «Интере»;
  • За что любят Зендею – звезду нового поколения;
  • Легенда. Баловень судьбы Жан-Поль Бельмондо;
  • Страсть Линды Хэмилтон;

Кроме того: кинопремьеры недели, рецепты блюд из винограда; интересные мероприятия в городе; выбираем гели для душа; признаки, что вы пьете мало воды; важные правила при выборе молока, гороскоп.

«Теленеделя» — главный звездный журнал страны!

Читаем и подписываем лучшый журнал о звездах – «Теленеделя». Индекс –  33890.

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