Вячеслав Довженко: Готов жениться на актрисе

22 сентября в продажу поступит свежий номер журнала "ТЕЛЕНЕДЕЛЯ". На обложке — актер Вячеслав Довженко.

Один из самых востребованных украинских актеров отметил юбилей. Скромно, без пафоса и салютов. Потому что кайфует не от шумных вечеринок, а от посиделок в узком кругу друзей, от общения с сыновьями. И от интересных ролей в хороших проектах вроде сериала «Участковый с ДВРЗ», второй сезон которого выходит сейчас на канале ICTV

А также на этой неделе в журнале:

Эксклюзив с Оскаром Айзеком. Актер рассказал ТЕЛЕНЕДЕЛЕ, почему неловко сниматься в интимных сценах;

Ольга Харлан с интервью о любви, спорте, «Танцах» и синяках;

Андрей Данилевич будет вызывать звезд на откровенный разговор;

Репортаж со съемок второго сезона шоу «Маска» на канале «Украина»;

Всё для тебя. 10 фактов интересных фактов о новом проекте на «Интере»;

За что любят Зендею – звезду нового поколения;

Легенда. Баловень судьбы Жан-Поль Бельмондо;

Страсть Линды Хэмилтон;

Кроме того: кинопремьеры недели, рецепты блюд из винограда; интересные мероприятия в городе; выбираем гели для душа; признаки, что вы пьете мало воды; важные правила при выборе молока, гороскоп.

«Теленеделя» — главный звездный журнал страны!

Читаем и подписываем лучшый журнал о звездах – «Теленеделя». Индекс – 33890.