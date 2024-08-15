Дільничний з ДВРЗ: стала відома дата виходу фінальної частини серіалу

15 серпня 2024 13:03 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Дільничний з ДВРЗ: стала відома дата виходу фінальної частини серіалу
Дільничний з ДВРЗ: стала відома дата виходу фінальної частини серіалу
Пресслужба каналу ICTV

З 9 вересня на телеканалі ICTV2 стартує прем’єра 4-серійного детективу «ДВРЗ. Повітряна тривога».

Читайте такожВіталіна Біблів розповіла про комплекси, відчуття віку та вічну молодість
Прем’єра першого сезону іронічного детективу «Дільничний з ДВРЗ» відбулася у лютому 2020-го: серіал відразу вирвався у лідери слоту. Детектив здобув високі рейтинги телепереглядів і потрапив у список найпопулярніших серіалів на українському телебаченні. Серії в ефірі постійно очолюють ТОП програм дня, а на онлайн-платформах досі збирають мільйонні перегляди. 

Успіх першого сезону зміцнили 2-й і 3-й сезони «Дільничного»: про столичний район ДВРЗ дізналися в різних куточках України, а актори, виконавці головних ролей, стали для глядачів наче справжніми мешканцями району на околиці Києва.

Фінальна частини «ДВРЗ. Повітряна тривога» розкаже про сучасні реалії: будуть і шпигуни, і масштабні загрози для країни і столиці, і повітряні тривоги, і любовні інтриги.

Дільничний з ДВРЗ: стала відома дата виходу фінальної частини серіалу / Пресслужба каналу ICTV

За сюжетом, на районі ДВРЗ знаходять вбитого чоловіка, і Сергій Бондар відкриває справу... Неочікувано розслідування передають контррозвідникам: за дивним збігом обставин справу веде майор Конан, колишня знайома Бондаря. Чи розкриють вони ворожого агента, який завше опиняється на крок попереду, або йому вдасться вислизнути?

Читайте такожОля Цибульська розповіла про маленькі радощі, що рятують її від стресу
В ролі Сергія Бондаря – зірка українського екрану В’ячеслав Довженко: дільничний не тільки ловитиме шпигунів, а й шукатиме своє щастя. 

У новій історії про дільничного буде все: і складний вибір, і розчарування, і іронія долі, і нові відчуття. Глядачі знову побачать капітана-одинака Бондаря, який ловить злодіїв і намагається знайти своє кохання. Проте зміняться обставини – почалась війна. Бондар розслідуватиме справу з контррозвідниками, але за іронією долі, керує слідством жінка, в яку Бондар колись у юнацтві був закоханий, – розповів В’ячеслав Довженко про нові серії.

Актор В’ячеслав Довженко / Пресслужба каналу ICTV

Його знайому, майора контррозвідників Варвару, зіграла популярна українська акторка Надія Хільська. Як складуться її стосунки з Бондарем – чи не головна інтрига. Цікаві зміни спіткають його напарника Петра Дзюбу (Віталій Іванченко) і його дружину Настю (Маргарита Бахтіна). 

Нові історії відбудуться з добре знайомими персонажами, яких зіграли: Ксенія Мішина, Володимир Гладкий, Роман Мацюта, Ігор Портянко та ін.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

ICTV Вячеслав Довженко новини Дільничний з ДВРЗ ICTV2 серіали 2024

Матеріали на тему

Клуб 1%: стало відомо ім’я ведучого проєкту
Анонси на ТВ

Клуб 1%: стало відомо ім’я ведучого проєкту
Тімур Мірошниченко розповів про адаптацію дітей з дитбудинку в їхній сім’ї
Новини

Тімур Мірошниченко розповів про адаптацію дітей з дитбудинку в їхній сім’ї
Віталіна Біблів розповіла про комплекси, відчуття віку та вічну молодість
Новини

Віталіна Біблів розповіла про комплекси, відчуття віку та вічну молодість
Оля Цибульська розповіла про маленькі радощі, що рятують її від стресу
Новини

Оля Цибульська розповіла про маленькі радощі, що рятують її від стресу
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Оля Цибульська розповіла про маленькі радощі, що рятують її від стресу

Оля Цибульська розповіла про маленькі радощі, що рятують її від стресу
Олександр Рудинський розповів про вчинок, який він зробив заради дружини

Олександр Рудинський розповів про вчинок, який він зробив заради дружини
Тімур Мірошниченко розповів про адаптацію дітей з дитбудинку в їхній сім’ї

Тімур Мірошниченко розповів про адаптацію дітей з дитбудинку в їхній сім’ї
Пес Патрон «озвучив» головного героя фільму про безпритульного собаку

Пес Патрон «озвучив» головного героя фільму про безпритульного собаку

Популярне відео

«VIP Тернопіль» та ВІА «Кіп'яток» випустили жартівливу пісню «Смайлик Какаха»

«VIP Тернопіль» та ВІА «Кіп'яток» випустили жартівливу пісню «Смайлик Какаха»
Дарʼя Легейда: «Завжди знайдеться людина, яка в тебе буде кидати каміння»

Дарʼя Легейда: «Завжди знайдеться людина, яка в тебе буде кидати каміння»
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 22.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 22.06.2024)
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK