З 9 вересня на телеканалі ICTV2 стартує прем’єра 4-серійного детективу «ДВРЗ. Повітряна тривога».

Прем’єра першого сезону іронічного детективу «Дільничний з ДВРЗ» відбулася у лютому 2020-го: серіал відразу вирвався у лідери слоту. Детектив здобув високі рейтинги телепереглядів і потрапив у список найпопулярніших серіалів на українському телебаченні. Серії в ефірі постійно очолюють ТОП програм дня, а на онлайн-платформах досі збирають мільйонні перегляди.

Успіх першого сезону зміцнили 2-й і 3-й сезони «Дільничного»: про столичний район ДВРЗ дізналися в різних куточках України, а актори, виконавці головних ролей, стали для глядачів наче справжніми мешканцями району на околиці Києва.

Фінальна частини «ДВРЗ. Повітряна тривога» розкаже про сучасні реалії: будуть і шпигуни, і масштабні загрози для країни і столиці, і повітряні тривоги, і любовні інтриги.

Дільничний з ДВРЗ: стала відома дата виходу фінальної частини серіалу / Пресслужба каналу ICTV

За сюжетом, на районі ДВРЗ знаходять вбитого чоловіка, і Сергій Бондар відкриває справу... Неочікувано розслідування передають контррозвідникам: за дивним збігом обставин справу веде майор Конан, колишня знайома Бондаря. Чи розкриють вони ворожого агента, який завше опиняється на крок попереду, або йому вдасться вислизнути?

В ролі Сергія Бондаря – зірка українського екрану В’ячеслав Довженко: дільничний не тільки ловитиме шпигунів, а й шукатиме своє щастя.

У новій історії про дільничного буде все: і складний вибір, і розчарування, і іронія долі, і нові відчуття. Глядачі знову побачать капітана-одинака Бондаря, який ловить злодіїв і намагається знайти своє кохання. Проте зміняться обставини – почалась війна. Бондар розслідуватиме справу з контррозвідниками, але за іронією долі, керує слідством жінка, в яку Бондар колись у юнацтві був закоханий, – розповів В’ячеслав Довженко про нові серії.

Актор В’ячеслав Довженко / Пресслужба каналу ICTV

Його знайому, майора контррозвідників Варвару, зіграла популярна українська акторка Надія Хільська. Як складуться її стосунки з Бондарем – чи не головна інтрига. Цікаві зміни спіткають його напарника Петра Дзюбу (Віталій Іванченко) і його дружину Настю (Маргарита Бахтіна).

Нові історії відбудуться з добре знайомими персонажами, яких зіграли: Ксенія Мішина, Володимир Гладкий, Роман Мацюта, Ігор Портянко та ін.

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