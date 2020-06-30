Энрике Иглесиас умеет удивлять: Не променял бы это ни на что на свете!

Всего несколько лет назад испанский певец и предположить не мог, что встретит 45-летие именно так. Но жизнь иногда преподносит удивительные сюрпризы – кому, как не Энрике Иглесиас, это знать!

День рождения для своих

Свой день рождения – 8 мая – Энрике Иглесиас-младший наверняка провел в кругу самых близких: возлюбленной Анны Курниковой, двухлетних близнецов Николаса и Люси, а также крохотной малышки Марии, появившейся на свет почти четыре месяца назад.

Собрать большую компанию друзей и родных певцу, скорее всего, не удалось, и виной тому карантин, который Иглесиас вместе с семейством строго соблюдает. Но не жалуется на временные неудобства, а напротив, наслаждается возможностью провести время с такими долгожданными детьми и, конечно, избранницей.

Для поклонников Энрике появление у них с Анной близнецов в 2017 году оказалось большим сюрпризом. Пара, как обычно, скрывала рождение чад до последнего. Так же, как и младшей дочери. Впрочем, Иглесиас умеет выдержать интригу и удивить!

Папе вопреки

Еще до рождения Энрике в 1975 году фамилию «Иглесиас» знал если не весь мир, то Европа точно. Хулио, отец Энрике, к тому времени уже был популярным исполнителем и занял четвертое место на конкурсе «Евровидение». А пока отпрыск взрослел, успел превратиться в мировую знаменитость.

Энрике довольно рано осознал, что, как и отец, желает заниматься музыкой, и в 16 лет написал стихи к песням для целого альбома. Вот только Хулио был категорически против – он видел сына в будущем бизнесменом и настоял, чтобы тот поступил в Университет Майами.

Юноша покорился воле отца, но заниматься музыкой не прекратил – делал демозаписи своих песен и отсылал в рекординговые компании. Энрике пришлось немало потрудиться, прежде чем компания Fonovisa Records предложила ему подписать контракт. Ради него он бросил университет, не испугавшись гнева отца.

В 1995 году вышел дебютный альбом Enrique Iglesias, ставший популярным в Испании, Португалии и Италии. Спустя два года Энрике отправился в свой первый тур, объехав почти два десятка стран. А в 1999-м композиция Иглесиаса-младшего Bailamos, вошедшая в саундтрек вестерна «Дикий, дикий Запад», взорвала мировые чарты. В 2001-м его ждала еще одна удача – выход суперуспешного альбома Escape общим тиражом 10 млн экземпляров.

К этому времени Энрике уже был состоявшимся певцом и звездой мирового масштаба. И остается таковым и сейчас, продолжая удивлять новыми песнями и проектами. Вместе с еще одной звездой латиноамериканcкой музыки – Рики Мартином – собирался в начале сентября в совместный тур по Северной Америке. Но, вероятно, карантинные меры, направленные против пандемии COVID-19, внесут коррективы в их планы.

Под грифом «секретно»

По меркам отца Энрике еще есть к чему стремиться, правда, не в музыкальном плане: у него пока лишь трое отпрысков. А вот у Хулио восемь официальных детей, и в прошлом году объявился еще один «ребенок»: испанский суд признал Иглесиаса-старшего биологическим отцом 43-летнего мужчины.

Впервые родителем Энрике стал довольно поздно – в 42. К тому времени они с Анной Курниковой были вместе уже 16 лет. Почему так долго не решались обзавестись потомством – тайна. Как и многое в их отношениях. Пара ловко скрывает факты своей приватной жизни, порой прибегая даже к вранью, так что неясно, где правда, а где вымысел в их love story.

Вообще, познакомились они в 2001 году – на съемках клипа на композицию Энрике Escape. Теннисистка Анна Курникова находилась на пике карьеры: занимала восьмую строчку в мировом рейтинге теннисисток, 58-ю – в списке знаменитостей журнала Forbes и попадала в топы самых сексуальных женщин мира. Ей приписывали романы с хоккеистами Павлом Буре и Сергеем Федоровым (с последним – даже недолгий брак).

Иглесиас тоже успел засветиться в отношениях со знаменитостями – актрисами Дженнифер Лав Хьюитт и Софией Вергарой, а также «Мисс Венесуэла-95» Алисией Мачадо.

Впервые Иглесиас и Курникова появились вместе на публике только спустя год после начала отношений – на церемонии MTV Video Music Awards, тем самым подтвердив настойчивые слухи о романе.

А еще через год Анна после полученной травмы завершила спортивную карьеру и теперь могла сосредоточиться на личной жизни. Ходили слухи то о помолвке Иглесиаса и Курниковой (когда папарацци заметили на ее руке огромное кольцо), то о тайной свадьбе…

Певец тоже напускал туману: «признавался» в интервью или со сцены то в расставании с Курниковой, то в том, что она его законная жена, а после отказывался от своих слов. Анна говорила, что «никогда не выйдет замуж»…

Энрике скрывал любимую даже от родного отца. В 2014 году Хулио Иглесиас поделился, что, оказывается, до того времени никогда не встречался с Курниковой, а между тем, Анна и его сын провели вместе уже почти 13 лет!

Счастье напоказ

За многие годы журналисты и поклонники привыкли к выходкам Энрике и уже не надеялись узнать правду о его отношениях с Анной. И вдруг в декабре 2017-го появилась сенсационная новость – Иглесиас и Курникова впервые стали родителями. Более того, пара решила больше не скрываться от публики и поделиться своей сегодняшней радостной, полноценной жизнью с подписчиками собственных страниц в Instagram.

С тех пор все желающие могут наблюдать за тем, как растут Николас и Люси, а теперь и малышка Мария. Как Анна и Энрике проводят время в своем большом доме в Майами с детьми и двумя собаками. И как они счастливы.

Хотя Энрике признается, что сейчас в их доме царит хаос, это нисколько его не смущает.

– Я не сплю, но я прекрасно провожу время, – признается 45-летний певец. – И не променял бы это ни на что на свете!

Текст: Виктория Грабовская