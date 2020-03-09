Касл: звезда сериала Стана Катич стала актрисой случайно

Актриса Стана Катич, исполнительница роли Кейт Беккет в сериале Касл, стала сниматься в кино совершенно случайно.

Стана училась на факультетах биологии, международных отношений и дизайна одежды в университете Торонто. Одним прекрасным днем она случайно встретила на улице своего старого приятеля, который и предложил ей сняться вместе с ним в короткометражном фильме.

Редакция сайта TV.UA собрала самые интересные факты из жизни актрисы Станы Катич.

Стана Катич родилась в Канаде, хотя её мама и папа в своё время переехали туда из Югославии. Вскоре после рождения Станы, вся семья, где кроме неё, было ещё пятеро детей, перебралась в США. Она росла в городе Аврора, ходила в школу, причём окончила её на «отлично», войдя в десятку лучших учеников выпуска.

Девочка без труда владела пятью языками, в том числе родными языками родителей – хорватским и сербским.

Будущая актриса училась актёрскому мастерству в Школе драмы Гудмана. Кроме этого, она ходила на балет и каратэ, изучала сценические бои, танец живота.

«Скорая помощь» - телесериал, в котором Катич впервые показалась на телевидении.

В картине «Квант милосердия», которая рассказывает ещё одну историю о Джеймсе Бонде, актриса снималась вместе с Ольгой Куриленко и Дэниелом Крэйгом.

У Станы прекрасный голос, она является обладательницей альто-меццо-сопрано. Свои вокальные способности актрисе удалось продемонстрировать в боевике с длинным названием «Библиотекарь-3: Проклятье иудовой чаши».

Стану пригласили в «Касл» в 2009-ого года. Фильм шёл на телеканале АВС. В этом сериале вместе с Катич главную роль сыграл Натан Филлион. Оба исполнителя главных ролей стали популярными, получив мировую известность. Успех у телезрителей сделал Стану актрисой, которую чаще всего приглашают на съёмки в сериалы.

Стана очень разносторонний человек. Среди её увлечений археология и астрофизика, проектирование одежды и баскетбол, плавание и бейсбол. Кроме этого, она, как любитель активного отдыха, предпочитает конные прогулки, занятия каратэ, любит играть в футбол, занимается йогой.

Катич является активной участницей благотворительных акций и разнообразных экологических проектов.

Касл — с понедельника по субботу в 18:00 на канале НЛО TV.