Касл: звезда сериала Стана Катич стала актрисой случайно
Актриса Стана Катич, исполнительница роли Кейт Беккет в сериале Касл, стала сниматься в кино совершенно случайно.
Редакция сайта TV.UA собрала самые интересные факты из жизни актрисы Станы Катич.
Стана Катич родилась в Канаде, хотя её мама и папа в своё время переехали туда из Югославии. Вскоре после рождения Станы, вся семья, где кроме неё, было ещё пятеро детей, перебралась в США. Она росла в городе Аврора, ходила в школу, причём окончила её на «отлично», войдя в десятку лучших учеников выпуска.
Девочка без труда владела пятью языками, в том числе родными языками родителей – хорватским и сербским.
Будущая актриса училась актёрскому мастерству в Школе драмы Гудмана. Кроме этого, она ходила на балет и каратэ, изучала сценические бои, танец живота.
«Скорая помощь» - телесериал, в котором Катич впервые показалась на телевидении.
В картине «Квант милосердия», которая рассказывает ещё одну историю о Джеймсе Бонде, актриса снималась вместе с Ольгой Куриленко и Дэниелом Крэйгом.
Стану пригласили в «Касл» в 2009-ого года. Фильм шёл на телеканале АВС. В этом сериале вместе с Катич главную роль сыграл Натан Филлион. Оба исполнителя главных ролей стали популярными, получив мировую известность. Успех у телезрителей сделал Стану актрисой, которую чаще всего приглашают на съёмки в сериалы.
Стана очень разносторонний человек. Среди её увлечений археология и астрофизика, проектирование одежды и баскетбол, плавание и бейсбол. Кроме этого, она, как любитель активного отдыха, предпочитает конные прогулки, занятия каратэ, любит играть в футбол, занимается йогой.
Катич является активной участницей благотворительных акций и разнообразных экологических проектов.
Касл — с понедельника по субботу в 18:00 на канале НЛО TV.