Клавдия Дрозд – о работе над сериалом «Авантюра на двоих», любимой музыке и секретах красоты
Что всегда находится в сумочке Клавдии Дрозд? Какую музыку любит слушать актриса и какие курьезы были на съемках сериала «Авантюра на двоих»? Об этом и многом другом – в интервью.
В центре сюжета – авторитетная и пожилая глава семейства – София. Бабушка находится на пороге смерти. Ее съедает чувство вины за то, что 28 лет назад она прогнала девушку, которая забеременела от ее сына. Последнее желание умирающей – найти потерянного внука и позаботиться о нем. Марина – преданная и любимая внучка – клятвенно обещает выполнить последнее желание бабушки. Девушка полностью посвящает себя поискам двоюродного брата, но они так и не становятся успешными. Бабушке с каждым днем все хуже, поэтому Марина в отчаянии от того, что не может выполнить последнюю волю умирающей, решается на нетипичный для себя шаг… Набожная и высокоморальная внучка вспоминает о роковой случайности – знакомстве с азартным и весёлым Сашей. Вместе они затевают масштабную авантюру, в которую вовлекают всю семью…
О чем для вас эта история? Близка ли вам героиня?
Это проект о том, как родные души находят друг друга. Героиня мне очень близка, потому что играю ее «я» (улыбается). Она добрая, справедливая, умеет любить. Наверное, это наши основные схожие качества.
Были какие-то курьезы на съемках?
Холод. Чаще всего это был холод на съемках. Спасибо группе и дирекции, они делали все, чтобы мы не заболели.
Как любите отдыхать после тяжелых съемок? Смотрите фильмы или сериалы?
Отдыхать люблю с родными и близкими мне людьми. Люблю слушать музыку, она меня переключает.
Что любите слушать?
А что по поводу бьюти-ритуалов? Есть обязательные правила?
Я никогда не ложусь спать с макияжем. Когда ты много работаешь, лицо очень устает от косметики. В дни, когда я не снимаюсь, стараюсь обходиться без макияжа, не наносить на лицо ничего, давать коже отдохнуть. Конечно, если это не агрессивные морозы, когда кожу можно обветрить.
Есть средства, которые вы всегда носите с собой?
Духи всегда в сумочке. Бальзам для губ тоже всегда с собой. У меня это Lucas Papaw. Хотя, говорят, что губы к нему быстро привыкают.
Как поддерживаете тело в форме?
Спорт. Абсолютно любой. От бега до йоги. В зависимости от количества времени и сил.
Поделитесь планами на ближайшее время…
Я хочу, наверное, как и все сейчас, отдохнуть и сменить обстановку. А получится или нет, будет ли время и возможности – посмотрим.
Не пропустите легкую, юморную и авантюрную историю – с 15 марта, с понедельника по четверг, в слоте «СТБ-сериал».