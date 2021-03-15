Клавдия Дрозд – о работе над сериалом «Авантюра на двоих», любимой музыке и секретах красоты

Что всегда находится в сумочке Клавдии Дрозд? Какую музыку любит слушать актриса и какие курьезы были на съемках сериала «Авантюра на двоих»? Об этом и многом другом – в интервью.

В понедельник, 15 марта, в 20:15 на СТБ состоялась премьера 8-серийной мелодрамы «Авантюра на двоих». Зрителей ждет и добрый юмор, и романтическая составляющая, и, конечно же, непростая авантюра, в которую вовлекут всю семью главные герои. Одну из главных ролей в проекте исполнила известная украинская актриса Клавдия Дрозд. Она эксклюзивно рассказала о работе над проектом, а также музыкальных предпочтениях и секретах красоты.

В центре сюжета – авторитетная и пожилая глава семейства – София. Бабушка находится на пороге смерти. Ее съедает чувство вины за то, что 28 лет назад она прогнала девушку, которая забеременела от ее сына. Последнее желание умирающей – найти потерянного внука и позаботиться о нем. Марина – преданная и любимая внучка – клятвенно обещает выполнить последнее желание бабушки. Девушка полностью посвящает себя поискам двоюродного брата, но они так и не становятся успешными. Бабушке с каждым днем все хуже, поэтому Марина в отчаянии от того, что не может выполнить последнюю волю умирающей, решается на нетипичный для себя шаг… Набожная и высокоморальная внучка вспоминает о роковой случайности – знакомстве с азартным и весёлым Сашей. Вместе они затевают масштабную авантюру, в которую вовлекают всю семью…

О чем для вас эта история? Близка ли вам героиня?

Это проект о том, как родные души находят друг друга. Героиня мне очень близка, потому что играю ее «я» (улыбается). Она добрая, справедливая, умеет любить. Наверное, это наши основные схожие качества.

Были какие-то курьезы на съемках?

Холод. Чаще всего это был холод на съемках. Спасибо группе и дирекции, они делали все, чтобы мы не заболели.

Как любите отдыхать после тяжелых съемок? Смотрите фильмы или сериалы?

Отдыхать люблю с родными и близкими мне людьми. Люблю слушать музыку, она меня переключает.

Что любите слушать?

Музыка у меня всегда под настроение. Смотря в какое состояние я хочу себя привести, такая музыка и играет. Люблю и новое что-то слушать, и старые треки. Все зависит от настроения. Очень классный новогодний альбом Sia, мне понравился. Он не новый, 2017 года. Из украинских исполнителей нравится KAZKA, любимый трек, наверное, «Літаки». Нравится Святослав Вакарчук, Земфира.

А что по поводу бьюти-ритуалов? Есть обязательные правила?

Я никогда не ложусь спать с макияжем. Когда ты много работаешь, лицо очень устает от косметики. В дни, когда я не снимаюсь, стараюсь обходиться без макияжа, не наносить на лицо ничего, давать коже отдохнуть. Конечно, если это не агрессивные морозы, когда кожу можно обветрить.

Есть средства, которые вы всегда носите с собой?

Духи всегда в сумочке. Бальзам для губ тоже всегда с собой. У меня это Lucas Papaw. Хотя, говорят, что губы к нему быстро привыкают.

Как поддерживаете тело в форме?

Спорт. Абсолютно любой. От бега до йоги. В зависимости от количества времени и сил.

Поделитесь планами на ближайшее время…

Я хочу, наверное, как и все сейчас, отдохнуть и сменить обстановку. А получится или нет, будет ли время и возможности – посмотрим.

Не пропустите легкую, юморную и авантюрную историю – с 15 марта, с понедельника по четверг, в слоте «СТБ-сериал».