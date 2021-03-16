Авантюра на двоих: 5 фактов о премьерном сериале на СТБ

15 марта в 20:15 на СТБ состоялась премьера 8-серийной мелодрамы «Авантюра на двоих».

Факт №1

С понедельника по четверг зрителей ждет и добрый юмор, и романтическая составляющая, и, конечно же, непростая авантюра, в которую вовлекут всю семью главные герои. 5 фактов о премьерном сериале «Авантюра на двоих» – в материале.

Интригующий сюжет. В центре сюжета – авторитетная и пожилая глава семейства – София. Бабушка находится на пороге смерти. Ее съедает чувство вины за то, что 28 лет назад она прогнала девушку, которая забеременела от ее сына. Последнее желание умирающей – найти потерянного внука и позаботиться о нем. Марина – преданная и любимая внучка – клятвенно обещает выполнить последнее желание бабушки. Девушка полностью посвящает себя поискам двоюродного брата, но они так и не становятся успешными. Бабушке с каждым днем все хуже, поэтому Марина в отчаянии от того, что не может выполнить последнюю волю умирающей, решается на нетипичный для себя шаг… Набожная и высокоморальная внучка вспоминает о роковой случайности – знакомстве с азартным и веселым Сашей. Вместе они затевают масштабную авантюру, в которую вовлекают всю семью...

Авантюра на двоих: Елена Хохлаткина / пресс-служба

Факт №2

Хорошо знакомые зрителям и любимые актеры. Андрей Фединчик, Клавдия Дрозд, Елена Хохлаткина, Ольга Морозова, Константин Корецкий, Наталка Денисенко, Глеб Михайличенко, Ирина Рождественская и другие.

Авантюра на двоих: Клавдия Дрозд и Андрей Фединчик / пресс-служба

Факт №3

Юмор, трюки и даже космос!

У нас добрая и отличная история про семью, про любовь. Это неидеальная семья, как и все. В проекте замечательный сценарий. Актеры – еще одна наша сильная сторона, они прекрасны! Мы снимали в -21 на улице. Они большие молодцы, ведь в такой мороз им нужно и запомнить текст, и сыграть. У нас будет все: космос, Северный полюс, концерты, песни, драки и практически трюковые сцены! Мы зрителя и на другой конец света перенесем, и в космическую фантазию погрузим. У нас достаточно комедийная история, она про жизнь, про ситуации, которые возникают абсолютно в каждой семье, – рассказывает режиссер проекта Николай Пелихов.

Авантюра на двоих: 5 фактов о премьерном сериале на СТБ / пресс-служба

Факт №4

Это легкая и юморная история для семейного просмотра. Таким сериалом вы можете насладиться в кругу самых близких и родных людей.

Факт №5

Романтическая составляющая. Само собой, зрителей ожидает не только непростая авантюра главных героев, но и искренние чувства, которые окутают их…

Не пропустите легкую, юморную и авантюрную историю – с 15 марта, с понедельника по четверг.