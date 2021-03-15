Авантюра на двоих 2 серия: смотреть онлайн эфир от 15.03.2021

15 марта на СТБ вышла 2 серия сериала Авантюра на двоих. Смотрите онлайн 2 серию сериала Авантюра на двоих (2021) совсем скоро на tv.ua.

Смотрите в 2 серии сериала Авантюра на двоих

В сериале Авантюра на двоих 2 серия от 15.03.2021 Марина и Саша заключили договор. Мужчине необходимо было сыграть роль потерянного внука Софии Ивановны. Марина пошла на такой отчаянный шаг, чтобы бабушка могла умереть со спокойной душой и наконец избавилась от своего бремени. Саша согласился на эту авантюру, ведь за добросовестное выполнение всех условий он получит неплохую сумму денег.

Во 2 серии мелодрамы Авантюра на двоих 2021 любящая внучка придумала для бабушки собственную версию исчезновения ее внука. Она создала образ идеального парня, которому Александру было необходимо следовать. Также новоиспеченный внук узнал о трагической судьбе Марины, из-за которой девушке пришлось очень рано повзрослеть. Какую трагедию пережила главная героиня сериала СТБ Авантюра на двоих? Узнайте прямо сейчас!

Жених из прошлого

Тем временем домой из далекой экспедиции вернулся бывший жених Марины. Его встретил мэр, местные жители и даже оркестр! Но среди толпы Дмитрий не нашел любимой, о которой думал на протяжении всего путешествия. Во 2 серии мелодрамы Авантюра на двоих от 15.03.2021 он наведался на работу, где Марина работает руководителем. Девушка не согласилась общаться с предателем, однако Дмитрий так просто не сдался и попытался растопить лед в сердце любимой. Удалось ли ему показать оскорбленной Марине силу своей любви? Смотрите в сериале Авантюра на двоих 2 серия 2021.

Лучшая работа в мире – внук!

Встреча Софии Ивановны с внуком благоприятно повлияла на женщину, ведь динамика ее состояния только улучшилась. Бабушка была настолько счастливой, что предложила Саше переехать в дом, где живет вся семья. А главная героиня сериала Авантюра на двоих Марина продлила договор с мужчиной и наняла его на постоянную работу внуком!

Однако, похоже, что у дяди Марины есть сомнения относительно родственных связей с новоприбывшим родственником. Именно поэтому он решил проверить мужчину и попросил сдать тест ДНК. Как авантюристическая парочка решит эту проблему? И не рискует ли Марина стать в глазах бабушки лгуньей?

2 серию сериала Авантюра на двоих смотрите скоро онлайн на tv.ua.'