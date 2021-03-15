Авантюра на двоих 1 серия: смотреть онлайн эфир от 15.03.2021

15 марта на СТБ вышла 1 серия сериала Авантюра на двоих. Смотрите онлайн 1 серию сериала Авантюра на двоих (2021) совсем скоро на tv.ua.

Смотрите в 1 серии сериала Авантюра на двоих

Атеистка в любви

Главная героиня сериала Марина – настоящий идеал. Она трудолюбивая, симпатичная и амбициозная, и кажется, что девушка не ​​знает спокойствия из-за постоянных ухажеров. Но как оказалось, тема любви для нее закрыта навсегда. Почему девушка настолько категорична относительно любви? И какое событие стало причиной разочарования в этом чувстве? Получите ответ на этот вопрос прямо сейчас! Смотрите онлайн сериал Авантюра на двоих 1 серия от 15.03.2021.

Последнее желание перед смертью

В последнее время главная жизненная миссия Марины – выполнить последнее желание бабушки Софии Ивановны, которая находится на пороге смерти. Женщина призналась, что 28 лет назад она прогнала девушку легкого поведения, которая забеременела от ее покойного сына Сергея. Ныне София убеждена: ее последний долг перед жизнью – искупить собственную вину и встретиться с внуком, которого никогда не видела. В 1 серии сериала Авантюра на двоих 2021 женщина сообщила эту поразительную новость всем членам семьи. Шоку родственников не было границ, а единственная, для кого такая весть не стала неожиданностью, была Марина. Именно она уже год помогает любимой бабушке в воплощении ее мечты. После очередной встречи с пожилой родственницей Марина поклялась: она обязательно найдет своего старшего брата, чтобы бабушка могла умереть со спокойной душой. Удастся ли главной героине воплотить обещание в реальность? Смотрите онлайн Авантюра на двоих 1 серия от 15.03.2021 и быстрее узнайте ответ на этот вопрос.

Александр Сергеевич Пушкин – сорванец-картежник и будущий космонавт

Александр – безответственной и легкомысленный парень. Его лучшие друзья – это постоянные авантюры и девушки, которых он видит впервый и в последний раз. Чтобы заработать себе на проживание, Саше приходится играть в карты и применять незаконные схемы. В сериале Авантюра на двоих 1 серия от 15.03.2021 парень оказался в СИЗО без вещей и денег. Но фортуна оказалась благосклонной к парню и подарила ему уж слишком теплую встречу с незнакомкой. Женщина приютила бедолагу, накормила его и подарила жаркую ночь. Но на утро вернулся тот, кого «голубки» ожидали меньше всего – муж изменщицы.

Судьбоносная встреча

В 1 серии сериала Авантюра на двоих от 15.03.2021, убегая от разъяренного рогоносца, Саша встретился с Мариной, которая в это время исповедовалась в местном храме. Она помогла парню и согласилась спасти его ж… жизнь. Как встреча незнакомцев стала судьбоносной и мгновенно изменила их жизни?

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