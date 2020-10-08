Топ-3 вещи которые не стоит носить женщинам старше 40 лет

Есть вещи, которые не смотрятся на солидных женщинах старше 40 лет, их лучше убрать из своего гардероба.

Длинные юбки

В зрелом возрасте длинные юбки утяжеляют силуэт, добавляют несколько лет к реальной цифре, да еще и несколько килограммов прибавят, если выбрать неудачный крой. Конечно, мини-юбки тоже будут выглядеть не очень – слишком вызывающе.

Но миди станет шикарным дуэтом с любой блузой или кофточкой.

Выбирайте длину юбки до колена или чуть ниже, чтобы выглядеть достойно и уверенно в любой ситуации.

ТОП3 вещи которые не стоит носить женщинам старше 40 лет

Одежда с пайетками

Подобная одежда даже молодым девушкам не всегда подходит, очень легко переборщить и стать похожей на новогоднюю елку.

Кричащие расцветки, принты и блестки оставляем для девочек школьного возраста, а себе забираем одежду, которая подходит под определение элегантной сдержанности. Модельеры рекомендуют носить однотонные изделия из дорогих тканей, разбавить образ, сделать его более интересным, вам помогут аксессуары.

Очки в красочной оправе

Стильно и элегантно женщина в таких очках точно выглядеть не будет, модель выбирать советуем с неброской оправой, аксессуар должен дополнять образ, делать его интереснее, а не быть главным акцентом.

ТОП3 вещи которые не стоит носить женщинам старше 40 лет

Напомним,