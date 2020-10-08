ТОП-3 вещи которые не стоит носить женщинам старше 40
Есть вещи, которые не смотрятся на солидных женщинах старше 40 лет, их лучше убрать из своего гардероба.
Длинные юбки
Но миди станет шикарным дуэтом с любой блузой или кофточкой.
Выбирайте длину юбки до колена или чуть ниже, чтобы выглядеть достойно и уверенно в любой ситуации.
Одежда с пайетками
Подобная одежда даже молодым девушкам не всегда подходит, очень легко переборщить и стать похожей на новогоднюю елку.
Кричащие расцветки, принты и блестки оставляем для девочек школьного возраста, а себе забираем одежду, которая подходит под определение элегантной сдержанности. Модельеры рекомендуют носить однотонные изделия из дорогих тканей, разбавить образ, сделать его более интересным, вам помогут аксессуары.
Очки в красочной оправе
Напомним,