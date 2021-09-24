Как подготовиться к свадьбе за 20 дней?

Планируете свадьбу, но осталось слишком мало времени к важной дате - тогда наш материал будет вам полезным.

Дата и сроки подготовки

Рома и Юля в новом ситкоме "Ромео и Джульетта из Черкасс" на телеканале ТЕТ готовят собственную свадьбу. В этой организационной эстафете пара решет множество проблем: от решения конфликтов между враждующими родителями до выбора каждой детали для церемонии. Вдохновившись просмотром, мы собрали самые важные этапы подготовки к свадьбе мечты.

Прежде всего, необходимо определиться с датой праздника и посчитать сколько времени есть для приготовлений. Дата может быть символической, как у героев "Ромео и Джульетта из Черкасс" - годовщина встречи, или просто число, которое нравится. Однако, чтобы не сойти с ума в предпраздничной гонке, лучше закладывать по крайней мере несколько недель на организацию.

Бюджет и формат свадьбы

Следующий важный вопрос: какую сумму вы готовы потратить на свадьбу. Этот пункт важно проговорить заранее, чтобы не пришлось во время подготовки искать подработку в неожиданных местах, как это произошло у Ромы и Юли в ситкоме. Также важно определиться с местом и форматом праздника: это может быть тематический ресторан, как предлагали украинским Ромео и Джульетте родители, или церемония на лужайке под открытым небом. Лучше обсудить преимущества каждого варианта и вместе принять решение.

Основные детали организации

Свадьбу можно готовить самостоятельно или нанять свадебного распорядителя, который позаботится обо всех организационных вопросах. Также можно попросить кого-то из родителей или друзей взять на себя эту роль. Но лучше заранее выяснить совпадают у вас видение идеальной свадьбы, ведь может получиться как у Монтенко и Капуленко: одни хотят традиционные украинские конкурсы, другие танцевальный вечер, а молодые - хотят просто уже пожениться и чтобы никто больше не ссорился.

Наряды, кольца, стилистика

После выбора концепции и стиля свадьбы, можно выбирать наряды. Очень важно учесть погоду, комфорт и условия празднования. А еще не прогадать с размером, чтобы не пришлось срочно худеть или налегать на пиццу, как это произошло с Юлей Капуленко.

То, что было на мальчишнике и девичнике - там и остается. Это даже не обсуждается - надо уметь веселиться, как Рома, Юля и их родители.

И главное правило от героев "Ромео и Джульетта из Черкасс" - делать все как нравится молодым, ведь это праздник их любви. Удастся ли Роме и Юли дойти по пункта “счастливая свадьба” в этой эстафете с препятствиями - смотрите в финальных сериях ситкома в 22:00 на телеканале ТЕТ! Все серии ситкома вы можете посмотреть по ссылке.