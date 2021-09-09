Правила счастливой семьи от героев ситкома "Ромео и Джульетта из Черкасс"

Уже 13 сентября в 22:00 телеканал ТЕТ покажет премьеру ситкома "Ромео и Джульетта из Черкасс", где главные герои Рома Монтенко и Юля Капуленко накануне свадьбы узнают, что их семьи давние враги.

Будьте изобретательны и дипломатичны

Влюбленные будут пытаться выяснить причину вражды родителей и используют все способы, чтобы помирить их. Герои ситкома "Ромео и Джульетта из Черкасс" переживут много забавных бытовых ситуаций, можно и руководство по налаживанию отношений писать. Первые заметки и правила счастливой семьи держите уже сейчас.

Рома, роль которого исполнил Константин Войтенко, знает, что в отношениях важно сглаживать острые углы. Льстить тестю и теще, подбирать мягкие формулировки, тщательно готовить невесту ко встрече с будущей свекровью - у современного Ромео можно поучиться коммуникации.

Выражайте свои чувства

Юля Капуленко, роль которой исполнила Полина Василина, знает, что важно всегда выражать свои чувства. Эмоциональная девушка честно говорит, что ей не нравится, чем создает проблемы себе, жениху и окружающим. Но после споров Юля страстно мирится с любимым. Это же и называется отношениями?

Уважайте увлечения второй половинки

Валентина Капуленко, роль которой исполнила Вера Кобзарь, с пониманием относится к громкому и экспрессивному пению мужа, еще и в такт подтанцовывает - это любовь, о которой поет Pianoбой в своей песне.

Последуйте примеру опытных

Степан Монтенко - отец современного Ромео, роль которого исполнил Андрей Пономаренко, знает все о поддержке. Отец Ромы пользуется своими правилами: "Жена всегда права!", "Не перебивать жену!", "Выражать согласие с мнением жены!" - это все опыт, не иначе - скажут люди.

А еще больше мудрости, лайфхаков и выкрутасов от героев "Ромео и Джульетта из Черкасс" встречайте уже 13 сентября в 22:00 на телеканале ТЕТ.

Напомним,