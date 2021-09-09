Правила счастливой семьи от героев ситкома "Ромео и Джульетта из Черкасс"

9 сентября 2021 23:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Правила счастливой семьи от героев ситкома
Главные герои ситкома "Ромео и Джульетта из Черкасс"
пресс-служба канала ТЕТ

Уже 13 сентября в 22:00 телеканал ТЕТ покажет премьеру ситкома "Ромео и Джульетта из Черкасс", где главные герои Рома Монтенко и Юля Капуленко накануне свадьбы узнают, что их семьи давние враги.

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Влюбленные будут пытаться выяснить причину вражды родителей и используют все способы, чтобы помирить их. Герои ситкома "Ромео и Джульетта из Черкасс" переживут много забавных бытовых ситуаций, можно и руководство по налаживанию отношений писать. Первые заметки и правила счастливой семьи держите уже сейчас.

Будьте изобретательны и дипломатичны

Рома, роль которого исполнил Константин Войтенко, знает, что в отношениях важно сглаживать острые углы. Льстить тестю и теще, подбирать мягкие формулировки, тщательно готовить невесту ко встрече с будущей свекровью - у современного Ромео можно поучиться коммуникации.

Выражайте свои чувства

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Юля Капуленко, роль которой исполнила Полина Василина, знает, что важно всегда выражать свои чувства. Эмоциональная девушка честно говорит, что ей не нравится, чем создает проблемы себе, жениху и окружающим. Но после споров Юля страстно мирится с любимым. Это же и называется отношениями?

Уважайте увлечения второй половинки

Валентина Капуленко, роль которой исполнила Вера Кобзарь, с пониманием относится к громкому и экспрессивному пению мужа, еще и в такт подтанцовывает - это любовь, о которой поет Pianoбой в своей песне.

Последуйте примеру опытных

Степан Монтенко - отец современного Ромео, роль которого исполнил Андрей Пономаренко, знает все о поддержке. Отец Ромы пользуется своими правилами: "Жена всегда права!", "Не перебивать жену!", "Выражать согласие с мнением жены!" - это все опыт, не иначе - скажут люди.

А еще больше мудрости, лайфхаков и выкрутасов от героев "Ромео и Джульетта из Черкасс" встречайте уже 13 сентября в 22:00 на телеканале ТЕТ.

Напомним,

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