Правила счастливой семьи от героев ситкома "Ромео и Джульетта из Черкасс"
Уже 13 сентября в 22:00 телеканал ТЕТ покажет премьеру ситкома "Ромео и Джульетта из Черкасс", где главные герои Рома Монтенко и Юля Капуленко накануне свадьбы узнают, что их семьи давние враги.
Будьте изобретательны и дипломатичны
Рома, роль которого исполнил Константин Войтенко, знает, что в отношениях важно сглаживать острые углы. Льстить тестю и теще, подбирать мягкие формулировки, тщательно готовить невесту ко встрече с будущей свекровью - у современного Ромео можно поучиться коммуникации.
Выражайте свои чувства
Уважайте увлечения второй половинки
Валентина Капуленко, роль которой исполнила Вера Кобзарь, с пониманием относится к громкому и экспрессивному пению мужа, еще и в такт подтанцовывает - это любовь, о которой поет Pianoбой в своей песне.
Последуйте примеру опытных
Степан Монтенко - отец современного Ромео, роль которого исполнил Андрей Пономаренко, знает все о поддержке. Отец Ромы пользуется своими правилами: "Жена всегда права!", "Не перебивать жену!", "Выражать согласие с мнением жены!" - это все опыт, не иначе - скажут люди.
А еще больше мудрости, лайфхаков и выкрутасов от героев "Ромео и Джульетта из Черкасс" встречайте уже 13 сентября в 22:00 на телеканале ТЕТ.
Напомним,