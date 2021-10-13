Как создать уют в доме с помощью освещения - Полезная программа

13 октября 2021 23:35 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Как создать уют в доме с помощью освещения - Полезная программа
Как создать уют в доме с помощью освещения - Полезная программа
пресс-служба

Ангелина Манько в программе Полезная программа назвала принципы датского домашнего искусства.

В четверг, 14 октября, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск «Полезной программы». Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу поделятся секретами создания домашнего уюта с помощью освещения, расскажут о методах, помогающих справиться с осенней хандрой, научат подбирать идеальный аромат и покажут, какие блюда можно приготовить из яблок.

Международное сообщество год за годом признает датчан одними из самых счастливых в мире. Несмотря на высокие налоги и скверную погоду, Дания обходит самые благополучные страны. В чем причина такой стабильности? Многие считают, что основной ингредиент датского счастья – популярная философия «хюгге». Понятие невозможно перевести дословно, это своеобразное сочетание уюта, комфорта и благополучия, способность ценить обычные удовольствия жизни.

«Хюгге» – это мягкое освещение, теплые пледы, общение возле камина, аромат пирогов с корицей, прогулки на природе, – объясняет ведущий Александр Лукьяненко. – Чтобы жить в стиле «хюгге», не нужно иметь много денег, нужно уметь наслаждаться миром вокруг. Чувствовать тепло, уют и гармонию».

По словам дизайнера интерьеров Ангелины Манько, сделать дом уютным можно с помощью правильного освещения. Главные принципы датского домашнего искусства:

1. Зажгите свечи. По мнению датчан, простейший способ быстро создать «хюгге» – зажечь несколько свечей.

2. Приглушите свет. Ещё один способ – это приятное освещение. Для того, чтобы создать ощущение уюта и тепла, жители страны, в которой полгода идет дождь, обустраивают в домах островки света. Лампы при этом должны излучать тёплый янтарный свет.

3. Выберите температуру света. Датчане привыкли следовать проверенному правилу: чем ниже температура света, тем больше «хюгге». Мощность лампы накаливания составляет около 3000 кельвинов (К), а мощность от огня свечи, заката или горящего дерева – порядка 1800 К.

4. Откажитесь от люстр и софитов. Если есть возможность, замените их лампами с абажурами или плафонами из матового стекла. При этом вы получаете отраженный свет, более мягкий и спокойный. Это и есть освещение «хюгге», которое напоминает свет в первый час после восхода и в последний час перед закатом солнца.

5. Используйте гирлянды. Датчане считают, что гирлянды на окнах актуальны круглый год, а не только в период новогодних праздников.

Как освещение влияет на ваше настроение? По каким признакам можно отличить сезонную хандру от депрессии? В чем заключаются главные секреты выбора парфюма? Что делать, если природа не наделила красивыми бровями? И какие вкусные блюда можно приготовить из яблок? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: психолог Наталья Ломоносова, бровист Мария Притолюк, парфюмер Богдан Зубченко, шеф-повар Александр Абрамов, певица Ольга Горбачева. Смотрите завтра в 10:00 в «Полезной программе» на «Интере».

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