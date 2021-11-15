Как выбрать пластиковые окна? Советы по выбору окон

Ежедневно мы видим десятки рекламных предложений по покупке пластиковых окон. Разные производители предлагают свои услуги, утверждая, что их товар лучший на рынке. Как же сделать правильный выбор и не потерять деньги? Окна различаются по таким характеристикам:

защита от внешнего шума;

сохранение тепла в помещении;

стойкость к низким температурам;

защита от взлома;

герметичность.

Чтобы сэкономить на покупке, учитывайте, где вы планируете выполнять установку металлопластиковых окон. Если они нужны для тихого дачного участка, то можно выбрать модель без повышенной шумоизоляции. Для обычной квартиры на верхних этажах в многоэтажном доме можно выбирать окна без защиты от взлома.

Как выбрать пластиковое окно?

Вышеперечисленные характеристики зависят от строения окна. Поэтому при выборе важно учитывать качество профиля, стеклопакета и фурнитуры. От металлопрофиля зависит термоизоляция пластикового окна. Для украинского климата достаточно установить трехкамерный профиль. Он подходит для квартир, домов, офисов. Немаловажным фактором является и армирование окна. Оно не только придает жесткости конструкции окна, но и компенсирует расширение профиля вследствие перепада температуры, делая конструкцию крепче. Качественное изделие имеет армирование толщиной не менее 1.4 мм. Стоит учитывать и материал изготовления профиля. Он должен производиться из безопасных материалов, которые при нагревании не выделяют токсических веществ.

От стеклопакета зависит уровень шумоизоляции окна. Конструкция должна состоять минимум из 2 стекол. Чем больше шума в вашем районе, тем толще стеклопакет нужен. Толщина стекла влияет на количество сохраненного тепла в доме. Не стоит приобретать модель толщиной менее 4 мм.

Качественная фурнитура продлевает срок эксплуатации металлоконструкции. Она помогает легко открывать и закрывать окно, также благодаря ей можно проветривать помещение. Правильно подобранная фурнитура может обеспечить безопасность от несанкционированного проникновения посторонних в ваш дом. Эта функция важна на дачных участках, на нижних этажах и в коммерческих помещениях.

Где купить пластиковые окна в Киеве?

Большой выбор металлоконструкций можно найти в компании «Линия окон». Это завод-производитель пластиковых окон в Киеве. На сайте компании представлен большой выбор продукции: балконы, двери, жалюзи и комплектующие. Также можно заказать окна нестандартных форм и размеров. Завод использует в работе металлопрофиль от известных брендов: Rehau, Salamander, OpenTeck, WDS. Срок эксплуатации изделий составляет более 70 лет. Кроме продажи окон, специалисты сервиса предоставляют их доставку, демонтаж старых конструкций и установку новых, замену фурнитуры и другие ремонтные работы. На сайте вы найдете калькулятор окон и балконов, который поможет рассчитать стоимость услуги. Благодаря собственному производству компания предлагает приятные цены и систему скидок для своих постоянных и новых клиентов. Менеджеры сайта проконсультируют вас по всем интересующим вопросам.

Як вибрати пластикові вікна?

Щодня ми бачимо десятки рекламних пропозицій щодо купівлі пластикових вікон. Різні виробники пропонують свої послуги, стверджуючи, що їхній товар кращий на ринку. Як зробити правильний вибір і не втратити гроші? Вікна розрізняються за такими характеристиками:

захист від зовнішнього шуму;

збереження тепла у приміщенні;

стійкість до низьких температур;

захист від злому;

герметичність.

Щоб заощадити на покупці, враховуйте, де ви плануєте виконувати встановлення металопластикових вікон. Якщо вони потрібні для тихої дачної ділянки, можна вибрати модель без підвищеної шумоізоляції. Для звичайної квартири на верхніх поверхах у багатоповерховому будинку можна вибирати вікна без захисту від злому.

Як вибрати пластикове вікно?

Перераховані вище характеристики залежать від будови вікна. Тому при виборі важливо враховувати якість профілю, склопакета та фурнітури. Від металопрофілю залежить термоізоляція пластикового вікна. Для українського клімату достатньо встановити трикамерний профіль. Він підходить для квартир, будинків, офісів. Важливим чинником є ​​армування вікна. Воно не лише надає жорсткості конструкції вікна, а й компенсує розширення профілю внаслідок перепаду температури, роблячи конструкцію міцнішою. Якісний виріб має армування завтовшки не менше 1.4 мм. Варто зважати і на матеріал виготовлення профілю. Він повинен виготовлятися з безпечних матеріалів, які при нагріванні не виділяють токсичних речовин.

Від склопакета залежить рівень шумоізоляції вікна. Конструкція повинна складатися щонайменше з 2 стекол. Чим більше шуму у вашому районі, тим товстіший склопакет потрібен. Товщина скла впливає на кількість збереженого тепла у будинку. Не варто купувати модель завтовшки менше 4 мм.

Якісна фурнітура продовжує термін експлуатації металоконструкції. Вона допомагає легко відкривати та закривати вікно, також завдяки ній можна провітрювати приміщення. Правильно підібрана фурнітура може забезпечити безпеку від несанкціонованого проникнення сторонніх у ваш будинок. Ця функція важлива на дачних ділянках, на нижніх поверхах та у комерційних приміщеннях.

Де купити пластикові вікна у Києві?

Великий вибір металоконструкцій можна знайти у компанії «Лінія вікон». Це завод-виробник пластикових вікон у Києві. На сайті компанії представлений великий вибір продукції: балкони, двері, жалюзі та комплектуючі. Також можна замовити вікна нестандартних форм та розмірів. Завод використовує у роботі металопрофіль від відомих брендів: Rehau, Salamander, OpenTeck, WDS. Термін експлуатації виробів становить понад 70 років. Окрім продажу вікон, фахівці сервісу надають їх доставку, демонтаж старих конструкцій та встановлення нових, заміну фурнітури та інші ремонтні роботи. На сайті ви знайдете калькулятор вікон та балконів, який допоможе розрахувати вартість послуги. Завдяки власному виробництву компанія пропонує приємні ціни та систему знижок для своїх постійних та нових клієнтів. Менеджери сайту проконсультують вас з усіх питань.

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