ТОП-3 пищевых антитренда в 2020 году

4 января 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 пищевых антитренда в 2020 году
ТОП-3 пищевых антитренда в 2020 году
pixabay.com

В 2020 особое внимание стоит обратить не только на тренды в индустрии моды и макияжа, но и в сфере питания.

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Сегодня мы поделимся главными пищевыми антитрендами, о которых стоит забыть в 2020 году. 

Безглютеновые диеты

Эта история скорее про удачные маркетинговые решения, чем про здоровый образ жизни. Ведь жареный пончик так же не вмещает в себе глютен, однако пользы от этого больше у него не стало. Помните о здравом уме и смотрите в первую очередь на состав глазами диетологов, а не рекламщиков. В 2020 году шумиха вокруг глютена стихнет, поэтому можете больше не бежать подальше от стендов с хлебом и выпечкой, содержащих глютен. 

Интервальное голодание 

Стоит начать с того, что подходит эта методика питания далеко не всем. Проблема в том, что такая диета может иметь свои последствия для тех, кто страдает эмоциональным перееданием и голодание становится триггером, которые приводит к перееданию в короткий промежуток времени.

Кето диета

Суть такой диеты заключается в употреблении низкого количества углеводов и большого количества продуктов, содержащих жиры. Проблема такого образа питания заключается в недостатке других необходимых элементов для организма. К примеру, клетчатки, которая содержится в углеводах. Кроме того, для разнообразия диеты ее сторонники очень часто не ограничивают потребление жиров исключительно из здоровых и необработанных продуктов.

Напомним, 

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