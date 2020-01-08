ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно
Вы даже не задумываетесь о том, какой вред ежедневно наносите теми или иными привычками в ритме жизни.
Скачки в питании
Вы должны запомнить: недоедание так же опасно, как и переедание. Активный ритм жизни многих жителей мегаполисов вынуждает их питаться находу фастфудом. Однако, такое питание чревато рядом различных заболеваний: от холестерина до диабета. Именно поэтому рекомендуется следить за режимом и качеством еды. Для начала замените бургер на рис с салатом. А привычку переедать по вечерам - плотным завтраком утром.
Импульсивные поступки
Лишняя трата времени на неинтересных людей
Вы из всех сил стараетесь сохранить контакт с теми людьми, которые вам откровенно скучны. Знакомая ситуация? Обрывайте немедленно контакты с такими персонами. Они только вносят в вашу жизнь деструктив, забирая жизненные ресурсы и время.
Апатия к знаниям
Человек учиться столько, сколько живет. Самообразование должно стать вашей постоянной привычкой. Читайте, путешествуйте, изучайте языки - все это формирует ваше мышление и мировозрение. Никогда не останавливайтесь на достигнутом.
Оттягивание визита к врачу
В 21 веке молодым людям свойственно откладывать вопрос здоровья, "пока не припечет". Потом вы лечите уже следствие, а не симптом. Как правило, такое лечение обходится минимум в два раза дороже. Чтобы избежать подобных ситуаций, предупредите следствие и сходите на плановый осмотр.
Напомним,