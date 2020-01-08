ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно

8 января 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно
ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно
pixabay.com

Вы даже не задумываетесь о том, какой вред ежедневно наносите теми или иными привычками в ритме жизни.

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Скачки в питании 

Вы должны запомнить: недоедание так же опасно, как и переедание. Активный ритм жизни многих жителей мегаполисов вынуждает их питаться находу фастфудом. Однако, такое питание чревато рядом различных заболеваний: от холестерина до диабета. Именно поэтому рекомендуется следить за режимом и качеством еды. Для начала замените бургер на рис с салатом. А привычку переедать по вечерам - плотным завтраком утром. 

​​​​​​​Импульсивные поступки 

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"Семь раз отмерь - один раз отрежь" - именно так гласит всеми известная поговорка. В жизни это более чем актуально. Часто наши эмоции начинают брать верх и мы просто теряем над ними контроль. Это в свою очередь чревато и ссорами, и конфликтами, и более весомыми негативными последствиями. 

​​​​​​​Лишняя трата времени на неинтересных людей 

Вы из всех сил стараетесь сохранить контакт с теми людьми, которые вам откровенно скучны. Знакомая ситуация? Обрывайте немедленно контакты с такими персонами. Они только вносят в вашу жизнь деструктив, забирая жизненные ресурсы и время. 

Апатия к знаниям 

Человек учиться столько, сколько живет. Самообразование должно стать вашей постоянной привычкой. Читайте, путешествуйте, изучайте языки - все это формирует ваше мышление и мировозрение. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. 

Оттягивание визита к врачу

В 21 веке молодым людям свойственно откладывать вопрос здоровья, "пока не припечет". Потом вы лечите уже следствие, а не симптом. Как правило, такое лечение обходится минимум в два раза дороже. Чтобы избежать подобных ситуаций, предупредите следствие и сходите на плановый осмотр. 

Напомним, 

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