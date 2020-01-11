ТОП-3 правила зимних луков от звезд

Думаете, зимой одеться стильно невозможно? Мы точно знаем, что это не так. И звезды тому пример.

Сегодня мы расскажем о трех вещах в гардеробах знаменитостей, в которых им и тепло, и комфортно, да и в прицелах камер выглядят зимние образы эффектно.

Кожаные штаны

Отдайте им предпочтение перед обычными джинсами. Во-первых, это намного теплее. Во-вторых, практичнее, поскольку искусственной коже ни по чем дожди или слякоть. В дополнение к штанам советуем выбирать водолазку или жакет из шерсти.

Дубленка

Это невероятно теплая и универсальная верхняя одежда, которую легко сочетать с чем угодно. Если у вас закончились идеи для образа, смело выбирайте дубленку с классическим гольфом и джинсами. На ноги советуем обуть ботильонны на устойчивом ходу.

Шапка

Даже звезды предпочитают комфорт. Именно поэтому все чаще они обращаются к шапкам из шерсти, которые, кстати, сейчас на пике популярности.

Напомним,