ТОП-3 правила зимних луков от звезд

11 января 2020 19:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 правила зимних луков от звезд

Думаете, зимой одеться стильно невозможно? Мы точно знаем, что это не так. И звезды тому пример.

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Сегодня мы расскажем о трех вещах в гардеробах знаменитостей, в которых им и тепло, и комфортно, да и в прицелах камер выглядят зимние образы эффектно. 

Кожаные штаны 

Отдайте им предпочтение перед обычными джинсами. Во-первых, это намного теплее. Во-вторых, практичнее, поскольку искусственной коже ни по чем дожди или слякоть. В дополнение к штанам советуем выбирать водолазку или жакет из шерсти. 

Дубленка 

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Это невероятно теплая и универсальная верхняя одежда, которую легко сочетать с чем угодно. Если у вас закончились идеи для образа, смело выбирайте дубленку с классическим гольфом и джинсами. На ноги советуем обуть ботильонны на устойчивом ходу. 

Шапка 

Даже звезды предпочитают комфорт. Именно поэтому все чаще они обращаются к шапкам из шерсти, которые, кстати, сейчас на пике популярности.  

Напомним, 

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