Как продлить стойкость вашей укладки: главные секреты

Иногда наши многочасовые труды с красивой укладкой сходят на "нет" спустя полчаса пребывания на улице.

Сегодня мы поделимся главными секретами , которые спасут ваши старания и волосы от любых погодных условий.

Уход

Нужно начать еще задолго до укладки. К примеру, c мыться головы. При выборе шампуня с бальзамом, смотрите на пометку с типом волос, а не на проблему. К примеру, для «сухих», а не от «пушения». Так укладка не превратится в сопли. А еще помните, что бальзамы и маски не наносят на кожу головы.

Смывание

Да, оказывается, умение правильно мыть голову - целое искусство. Смывайте шампунь дважды. А после кондиционера тщательно промывай волосы, уделяя внимание прикорневой и височной зонам.

Особенности волос

Парикмахеры доказывают: укладка лучше держится на пористых, кудрявых и окрашенных волосах, чем на здоровых и блестящих. Это связано с тем, что гладкие пряди всегда менее послушные. В таких случаях обратитесь за помощью к солевому спрею: нанесите его на влажные волосы в дополнение к основным продуктам.

Забудьте об укладке на мокрые волосы

Так у вас точно ничего не получится. Все усилия плойки пойдут на испарение влаги, а не на завивку. Для начала следует высушить волосы, а затем уже приступать в их укладке.

Напомним,