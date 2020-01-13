Как продлить стойкость вашей укладки: главные секреты
Иногда наши многочасовые труды с красивой укладкой сходят на "нет" спустя полчаса пребывания на улице.
Уход
Нужно начать еще задолго до укладки. К примеру, c мыться головы. При выборе шампуня с бальзамом, смотрите на пометку с типом волос, а не на проблему. К примеру, для «сухих», а не от «пушения». Так укладка не превратится в сопли. А еще помните, что бальзамы и маски не наносят на кожу головы.
Смывание
Особенности волос
Парикмахеры доказывают: укладка лучше держится на пористых, кудрявых и окрашенных волосах, чем на здоровых и блестящих. Это связано с тем, что гладкие пряди всегда менее послушные. В таких случаях обратитесь за помощью к солевому спрею: нанесите его на влажные волосы в дополнение к основным продуктам.
Забудьте об укладке на мокрые волосы
Так у вас точно ничего не получится. Все усилия плойки пойдут на испарение влаги, а не на завивку. Для начала следует высушить волосы, а затем уже приступать в их укладке.
Напомним,