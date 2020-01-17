В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

17 января 2020 11:00 Антонина Старовойт
В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

Зима уже за экватором. Совсем скоро у вас появится вопрос: что же обуть этой весной.

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Мы точно знаем ответ на этот вопрос и уже готовы поделиться им, чтобы рассказать о главных тенденциях в мире кроссовок. 

Яркие и солнечные оттенки 

Как в случае и с зимней обувью, в трендах мировых домов мод яркость, сочность и насыщенность. Красочные модели розовых. голубых, оранжевых, желтых и других оттенков заполонили модные подиумы. Обратите внимание на этот тренд и точно не окажетесь незамеченными. 

Кроссовки на платформе 

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Настоящей находкой платформа станет для девушек невысокого роста. Сейчас она просто бьет все вершины популярности. Именно поэтому стоит обратить внимание как на цельную платформу, так и на рифленую. Из цветов лучше выбирать классические: белый, пудровый, черный. Платформа сама по себе яркий элемент в вашем образе. 

Массивные кроссовки 

Утонченность и женственность оставьте для образов с юбками, каблуками и цепочкам. Эти же кроссовки больше о бесшабашности и свободе. Попробуйте их в сочетании с толстым свитером и джинсами-бойфрендами. Расцветку желательно выбирать в нескольких контрастных оттенках: зеленый, желтый и красный, к примеру. 

Напомним, 

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