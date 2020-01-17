В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок
Зима уже за экватором. Совсем скоро у вас появится вопрос: что же обуть этой весной.
Яркие и солнечные оттенки
Как в случае и с зимней обувью, в трендах мировых домов мод яркость, сочность и насыщенность. Красочные модели розовых. голубых, оранжевых, желтых и других оттенков заполонили модные подиумы. Обратите внимание на этот тренд и точно не окажетесь незамеченными.
Кроссовки на платформе
Массивные кроссовки
Утонченность и женственность оставьте для образов с юбками, каблуками и цепочкам. Эти же кроссовки больше о бесшабашности и свободе. Попробуйте их в сочетании с толстым свитером и джинсами-бойфрендами. Расцветку желательно выбирать в нескольких контрастных оттенках: зеленый, желтый и красный, к примеру.
Напомним,