В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

Зима уже за экватором. Совсем скоро у вас появится вопрос: что же обуть этой весной.

Мы точно знаем ответ на этот вопрос и уже готовы поделиться им, чтобы рассказать о главных тенденциях в мире кроссовок.

Яркие и солнечные оттенки

Как в случае и с зимней обувью, в трендах мировых домов мод яркость, сочность и насыщенность. Красочные модели розовых. голубых, оранжевых, желтых и других оттенков заполонили модные подиумы. Обратите внимание на этот тренд и точно не окажетесь незамеченными.

Кроссовки на платформе

Настоящей находкой платформа станет для девушек невысокого роста. Сейчас она просто бьет все вершины популярности. Именно поэтому стоит обратить внимание как на цельную платформу, так и на рифленую. Из цветов лучше выбирать классические: белый, пудровый, черный. Платформа сама по себе яркий элемент в вашем образе.

Массивные кроссовки

Утонченность и женственность оставьте для образов с юбками, каблуками и цепочкам. Эти же кроссовки больше о бесшабашности и свободе. Попробуйте их в сочетании с толстым свитером и джинсами-бойфрендами. Расцветку желательно выбирать в нескольких контрастных оттенках: зеленый, желтый и красный, к примеру.

Напомним,