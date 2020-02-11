ТОП-3 варианта с худи на весну 2020

ТОП-3 варианта с худи на весну 2020

Хотите выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно?

Тогда эта статья точно для вас.

Сегодня мы расскажем о трех практичных и стильных вариантах внедрения зуде в ваш гардероб. Не пропустите!

Худи-оверсайз

Весной лучше отдать предпочтение объемному худи для вашего комфорта. Объем будет зависеть от верхней одежды. Можно надеть поверх тренч, пальто, дутую куртку, кожанку либо джинсовку. Все это будет смотреться актуально.

Платье-худи

Худи прекрасно как и отдельная единица. В таком случае выбирайте удлиненный вариант. Сочетать можно с ботфортами, ботинками или кроссовками.

Худи+юбка

Это сочетание является наиболее нестандартным и в то же время красивым и лаконичным. Стилисты рекомендуют отдать предпочтение длине миди.

Напомним,