ТОП-3 варианта с худи на весну 2020

11 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 варианта с худи на весну 2020
ТОП-3 варианта с худи на весну 2020
pixabay.com

Хотите выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно?

Читайте такжеБоремся с завистью: 3 эффективных совета
Тогда эта статья точно для вас. 

Сегодня мы расскажем о трех практичных и стильных вариантах внедрения зуде в ваш гардероб. Не пропустите!

Худи-оверсайз

Весной лучше отдать предпочтение объемному худи для вашего комфорта. Объем будет зависеть от верхней одежды. Можно надеть поверх тренч, пальто, дутую куртку, кожанку либо джинсовку. Все это будет смотреться актуально.

Платье-худи 

Читайте такжеШляпка или спортивная кепка: что выбрать в модном сезоне весна-лето 2019
Худи прекрасно как и отдельная единица. В таком случае выбирайте удлиненный вариант. Сочетать можно с ботфортами, ботинками или кроссовками.  

Худи+юбка

Это сочетание является наиболее нестандартным и в то же время красивым и лаконичным. Стилисты рекомендуют отдать предпочтение длине миди. 

Напомним, 

 

Облако тегов

стиль мода красота советы

Материалы по теме

ТОП-3 эффективных упражнения для похудения
Lifestyle

ТОП-3 эффективных упражнения для похудения
ТОП-7 мест, где можно сделать лазерную эпиляцию в Киеве
Lifestyle

ТОП-7 мест, где можно сделать лазерную эпиляцию в Киеве
ТОП-3 главные ошибки при борьбе с гриппом
ЗОЖ

ТОП-3 главные ошибки при борьбе с гриппом
5 фактов про секс, которые должна знать каждая девушка
Lifestyle

5 фактов про секс, которые должна знать каждая девушка

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста

Победители проекта «Зважені та щасливі-9» снялись в сказочной фотосессии: принцесса-невеста
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.02.2020)
Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)

Найгірша подруга: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 06.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен / OK