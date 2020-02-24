Зима подходит к концу, так что скоро мы будем отмечать 8 марта.

Как выглядеть непревзойденно на романтическом свидании со своей половинкой, рассказала стилист в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина», а ведущие Лилия Ребрик и Мария Мельник продемонстрировали эти эффектные и модные образы.

В этом году погода как никогда радует нас солнечными и теплыми днями.

Уже через неделю начнется настоящая календарная весна, а через 2 – мужчины будут поздравлять своих любимых с международным женским днем. В такой праздник каждая девушка мечтает выглядеть по-особенному. Если вы хотите быть в тренде, стилист советует обратить внимание на модные цвета.

Нежно-розовый, пудровый цвет, насыщенный багровый и темно-синий – это три топовых тренда по версии института Pantone на 2020 год

– рассказывает Ольга Нагорная в эфире «Ранку з Україною».

Первый образ – это изящный брючный костюм красного цвета. Он не только подчеркнет фигуру, но и создаст эффектный вид. Такой наряд может намекнуть мужчине, что перед ним – женщина-огонь.

Стилист назвала ТОП-3 образа, которые поразят мужчину на свидании / пресс-служба

Это не супер-романтический образ, скорее это вариант, если утром вы идете на работу, а вечером вас ждет свидание. Поэтому такой костюм идеально подходит для встречи с любимым человеком после завершения рабочего дня,

– объясняет стилист.

Конечно, для романтического свидания идеально подойдет платье. Какой должен быть фасон – здесь мода не ограничивается. Главное – чтобы хорошо сидело на фигуре. Это зависит от длины ног, типа фигуры, параметров. Поэтому в таком случае лучше, отталкиваясь от тенденций, выбирать то, что будет гармонично смотреться именно на вас.

Что касается цвета, то нюдовое платье подойдет практически каждой девушке. Они популярны уже не один сезон и добавляют образу игривости, а пояс хорошо подчеркнет талию. Как акцент – оригинальный вырез на груди или спине. В таком наряде девушка будет выглядеть очень нежно.

Стилист назвала ТОП-3 образа, которые поразят мужчину на свидании / пресс-служба

Если же вечер планируется роскошным и особенным, то и наряд должен быть соответствующим. Длинное платье в пол создаст по-настоящему эффектный образ, в котором женщина будет чувствовать себя королевой.

Платья такой длины подходят для более изысканных свиданий, а особенно – если вы чувствуете, что в этот вечер вам могут сделать предложение

– делится советом Ольга Нагорная в эфире канала «Украина».

Стилист назвала ТОП-3 образа, которые поразят мужчину на свидании / пресс-служба

Модные оттенки или необычные фасоны – какой наряд выбрать для романтического свидания зависит от вас, но не стоит забывать, что модная одежда та, в которой вы чувствуете себя великолепно.

Смотрите программу «Ранок з Україною» по будням в 6:30 на канале «Украина».