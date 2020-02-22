Правила утра от модели и телеведущей Аманды Ироаньи

Модель и ведущая шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV Аманда Ироанья очень ответственно относится к началу своего дня.

Ведь именно утренний уход и настрой – залог того, что день пройдет продуктивно. Аманда поделилась собственными правилами утреннего ежедневного ухода, которые помогают ей сохранять красоту и весь день.

Учитывая сферу деятельности и график, все мои утренние ритуалы направлены на сохранение свежести лица.

Мое правило №1, даже можно сказать нерушимый закон – перед сном смыть косметику и умыться! Всегда! Поэтому я призываю всех девочек, в первую очередь тех, чья кожа склонна к несовершенствам: не лениться и очищать лицо перед сном. Это залог чистоты и гладкого рельефа кожи!

Первым делом с утра я пью стакан негазированной воды натощак.

Завтраки у меня всегда легкие, но довольно сытные. Мюсли, омлет, салат, тосты, что-то из этого.

Самые важные утренние 30 минут для себя начинаются с очищения лица гелем для умывания и тонизирование – я использую тоник с алое. Увлажнение для меня – это крем для век, сыворотка для лица (чередую сыворотки для проблемной кожи и с витамином С). Закрываю все дневным кремом с SPF фактором. Если у меня съёмка или мероприятие, то перед нанесением крема для век, на 20-25 мин кладу патчи под глаза.

Девочки, сдаю явки и пароли: на случай следов недосыпа и отечности лица, если ни одна маска не помогает. Кубик льда – мое спасение!