ТОП-5 скрытых эрогенных точек на женском теле

21 февраля 2020 21:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 скрытых эрогенных точек на женском теле
ТОП-5 скрытых эрогенных точек на женском теле
pixabay.com

Эрогенные точки есть у всех. Самое время исследовать свои.

Читайте такжеСекс по дружбе: главные "за" и "против"
Сегодня мы поделимся главными эрогенными точками, которые могут доставить вам удовольствие. 

Запястья

Кожа на наших запястьях является очень тонкой и наиболее чувствительной на руках. Не пренебрегайте стимуляцией этой точки. Подскажите партнеру, что касания запястьев вызывают у вас мурашки по телу. 

Шея

Последние исследования доказали: женская шея куда более эрогенна, чем грудь. Так что всерьез задумайтесь над стимуляцией этой точки во время прелюдии. 

Уши

Прикосновения к ушным раковинам (между мочкой и верхней точкой уха) могут быть безумно приятными. Можете заверить свою половинку в том, что мочки ушей – это еще одно обязательное место, где должен оказаться его язык. 

Соски

Соски имеют тесную связь с мозгом. Если мужчина их покрутит или слегка пососет, то они сразу посылают сигнал о возбуждении как в мозг, так и в половые органы. При их продолжительном массировании можно даже вызвать маточные спазмы, которые помогут вам достичь оргазма.  

Под коленом

Удивлены? А зря! Зачастую этой зоне не предоставляют должного внимания. Однако это место под коленкой очень деликатное и заслуживает самых нежных ласк от твоей второй половинки.

Напомним, 

Облако тегов

секс психология советы Эрогенные зоны

Материалы по теме

Оля Цибульская рассказала про свой опыт секса в лифте многоэтажки
Новости

Оля Цибульская рассказала про свой опыт секса в лифте многоэтажки
Это нужно знать каждому: ТОП-3 важных момента в презервативах
Психология

Это нужно знать каждому: ТОП-3 важных момента в презервативах
ТОП-5 скрытых эрогенных точек на женском теле
ЗОЖ

ТОП-5 скрытых эрогенных точек на женском теле
Наталья Холоденко прокомментировала изменения в своей внешности: Оно того стоило!
Новости

Наталья Холоденко прокомментировала изменения в своей внешности: Оно того стоило!

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?

Приметы от Слепой: Что нельзя брать взаймы?

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK