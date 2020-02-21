ТОП-5 скрытых эрогенных точек на женском теле

Эрогенные точки есть у всех. Самое время исследовать свои.

Сегодня мы поделимся главными эрогенными точками , которые могут доставить вам удовольствие.

Запястья

Кожа на наших запястьях является очень тонкой и наиболее чувствительной на руках. Не пренебрегайте стимуляцией этой точки. Подскажите партнеру, что касания запястьев вызывают у вас мурашки по телу.

Шея

Последние исследования доказали: женская шея куда более эрогенна, чем грудь. Так что всерьез задумайтесь над стимуляцией этой точки во время прелюдии.

Уши

Прикосновения к ушным раковинам (между мочкой и верхней точкой уха) могут быть безумно приятными. Можете заверить свою половинку в том, что мочки ушей – это еще одно обязательное место, где должен оказаться его язык.

Соски

Соски имеют тесную связь с мозгом. Если мужчина их покрутит или слегка пососет, то они сразу посылают сигнал о возбуждении как в мозг, так и в половые органы. При их продолжительном массировании можно даже вызвать маточные спазмы, которые помогут вам достичь оргазма.

Под коленом

Удивлены? А зря! Зачастую этой зоне не предоставляют должного внимания. Однако это место под коленкой очень деликатное и заслуживает самых нежных ласк от твоей второй половинки.

Напомним,