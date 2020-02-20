Секс по переписке: ТОП-5 главных правил
Хотите разнообразить взаимоотношения с вашим партнером?
Ноль эмодзи
Эмодзи во время секс-переписки - все равно что истерически засмеяться в самый ответственный момент в постели. Ничего смертельного, но настроение может быть безвозвратно испорчено. Лучше оставьте дело за романтичной и страстной фантазией мужчин.
Называйте вещи своими именами
Фотографии
Не стоит сходу спамить парню своими фотками. Особенно когда тот на работе и кто-то из коллег может невзначай посмотреть на экран его телефона. Присылайте фото только если ваш партнер просит вас об этом. А еще лучше - не полностью оголенную.
Диалог
Пишите конструктивные и короткие сообщения, без воды и провисания в диалоге. Не забывайте, что процесс переписки должен доставлять удовольствие обоим партнерам.
Не торопитесь
Как в случае и с любимой едой, лучше наслаждаться каждым кусочком переписки, а не стремиться получить все и сразу. Чем больше пикантных деталей будет в вашей переписке, тем долгожданней и ярче окажется “финал“.
Напомним,