Секс по переписке: ТОП-5 главных правил

20 февраля 2020 09:00 Антонина Старовойт
Секс по переписке: ТОП-5 главных правил
Секс по переписке: ТОП-5 главных правил
pixabay.com

Хотите разнообразить взаимоотношения с вашим партнером?

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Тогда вам точно следует узнать о пять главных правилах переписки. 

Ноль эмодзи

Эмодзи во время секс-переписки - все равно что истерически засмеяться в самый ответственный момент в постели. Ничего смертельного, но настроение может быть безвозвратно испорчено. Лучше оставьте дело за романтичной и страстной фантазией мужчин. 

Называйте вещи своими именами

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Лучше называйте все своими именами, будьте уверены, ваша смелость и прямота лишь заведет партнера. Никаких "ужиков". и "кисок" - только "члены" и "вагины". 

Фотографии

Не стоит сходу спамить парню своими фотками. Особенно когда тот на работе и кто-то из коллег может невзначай посмотреть на экран его телефона. Присылайте фото только если ваш партнер просит вас об этом. А еще лучше - не полностью оголенную. 

Диалог 

Пишите конструктивные и короткие сообщения, без воды и провисания в диалоге. Не забывайте, что процесс переписки должен доставлять удовольствие обоим партнерам.
Не торопитесь 

Как в случае и с любимой едой, лучше наслаждаться каждым кусочком переписки, а не стремиться получить все и сразу. Чем больше пикантных деталей будет в вашей переписке, тем долгожданней и ярче окажется “финал“.
Напомним, 

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