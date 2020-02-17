3 главных правила качественной прелюдии

17 февраля 2020 15:30 Антонина Старовойт
3 главных правила качественной прелюдии
3 главных правила качественной прелюдии
pixabay.com

Качественная прелюдия - важный возбуждающий фактор, который может как и сделать ваш секс незабываемым, так и испортить его в самом начале.

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Сегодня мы поделимся главными правилами для тебя и для него, чтобы этой ночью вы заснули в хорошем настроении. 

Не торопитесь 

Женщинам, как правило, требуется больше времени, чтобы раскачаться. Поэтому не стоит сильно спешить в ласках. Говорите возбуждающие фразы, поглаживайте эрогенные зоны партнера. Это однозначно расположит его партнера к приятной любовной игре.

Будьте искрени 

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Оргазм симулировать легко как женщинам, так и мужчинам. К тому же, партнер может даже не заметить этого. А вот сыграть прелюдии - куда сложнее. Поэтому постарайтесь быть искренними в выражении своих чувств и оказания ласк сексуальному партнеру. Если вы не уверенны, что хотите продолжения, зачем вообще затевать игру?

Прелюдия - не услуга 

Часто мы относимся несерьезно к ласкам, думая, что самое главное и интересно - потом. Однако, ваш партнер может считать совсем иначе. Научитесь наслаждаться тем, что ваш партнер тоже наслаждается процессом и получает удовольствие. Ведь если не ради него все затевается, то зачем?

Напомним,

 

 

 

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