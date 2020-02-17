3 главных правила качественной прелюдии
Качественная прелюдия - важный возбуждающий фактор, который может как и сделать ваш секс незабываемым, так и испортить его в самом начале.
Не торопитесь
Женщинам, как правило, требуется больше времени, чтобы раскачаться. Поэтому не стоит сильно спешить в ласках. Говорите возбуждающие фразы, поглаживайте эрогенные зоны партнера. Это однозначно расположит его партнера к приятной любовной игре.
Будьте искрени
Прелюдия - не услуга
Часто мы относимся несерьезно к ласкам, думая, что самое главное и интересно - потом. Однако, ваш партнер может считать совсем иначе. Научитесь наслаждаться тем, что ваш партнер тоже наслаждается процессом и получает удовольствие. Ведь если не ради него все затевается, то зачем?
Напомним,