3 главных правила качественной прелюдии

Качественная прелюдия - важный возбуждающий фактор, который может как и сделать ваш секс незабываемым, так и испортить его в самом начале.

Сегодня мы поделимся главными правилами для тебя и для него, чтобы этой ночью вы заснули в хорошем настроении.

Не торопитесь

Женщинам, как правило, требуется больше времени, чтобы раскачаться. Поэтому не стоит сильно спешить в ласках. Говорите возбуждающие фразы, поглаживайте эрогенные зоны партнера. Это однозначно расположит его партнера к приятной любовной игре.

Будьте искрени

Оргазм симулировать легко как женщинам, так и мужчинам. К тому же, партнер может даже не заметить этого. А вот сыграть прелюдии - куда сложнее. Поэтому постарайтесь быть искренними в выражении своих чувств и оказания ласк сексуальному партнеру. Если вы не уверенны, что хотите продолжения, зачем вообще затевать игру?

Часто мы относимся несерьезно к ласкам, думая, что самое главное и интересно - потом. Однако, ваш партнер может считать совсем иначе. Научитесь наслаждаться тем, что ваш партнер тоже наслаждается процессом и получает удовольствие. Ведь если не ради него все затевается, то зачем?

Напомним,