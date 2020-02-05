Обретаем уверенность: 3 простых правила, как раскрепоститься в постели
Чувствуете себя сковано в постели с любимым мужчиной? Время это исправить!
Говорите о своих желаниях и слушайте партнера
Спросите у мужчины, что ему нравится в сексе: ласки, игры, переодевания либо доминирование. Он же в свою очередь поинтересуется о ваших скрытых фантазиях. Не скрывайте ничего. Не факт, что ваши желания будут сразу удовлетворены, но разговор - уже путь к взаимопониманию и раскованности.
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Как бы странно это не звучало. Наблюдайте за поведением девушек, их движениями и взглядами. Научитесь выражать свои эмоции. Для мужчины действительно важно знать, что вам с ним комфортно.
Напомним,