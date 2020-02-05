Обретаем уверенность: 3 простых правила, как раскрепоститься в постели

5 февраля 2020 15:00 Антонина Старовойт
Обретаем уверенность: 3 простых правила, как раскрепоститься в постели
3 простых правила, как раскрепоститься в постели
pixabay.com

Чувствуете себя сковано в постели с любимым мужчиной? Время это исправить!

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Сегодня мы расскажем, как найти в уверенность себя и своей сексуальности при контакте с мужчиной. 

Говорите о своих желаниях и слушайте партнера 

Спросите у мужчины, что ему нравится в сексе: ласки, игры, переодевания либо доминирование. Он же в свою очередь поинтересуется о ваших скрытых фантазиях. Не скрывайте ничего. Не факт, что ваши желания будут сразу удовлетворены, но разговор - уже путь к взаимопониманию и раскованности. 

Одевайтесь сексуально 

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Если чувствуешь себя неуверенно или скованно в сексе, причиной может быть то, что вы себе не нравитесь. В таком случае нужно начинать работу над этим уже сейчас. Пойдите к косметологу или парикмахеру, сделайте маникюр и педикюр, займитесь спортом, наймите стилиста и выберите с ним одежду, которая будет подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Это поможет вам почувствовать себя уверенной и привлекательной. Только не переусердствуйте. 

Смотрите хорошее порно 

Как бы странно это не звучало. Наблюдайте за поведением девушек, их движениями и взглядами. Научитесь выражать свои эмоции. Для мужчины действительно важно знать, что вам с ним комфортно. 

Напомним, 

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