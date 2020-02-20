Секс по дружбе: главные "за" и "против"

20 февраля 2020 11:00 Антонина Старовойт
Секс по дружбе: главные
Секс по дружбе: главные "за" и "против"
pixabay.com

В 21 веке отношение к сексу становится все проще и проще. Раньше он ассоциировался только с продлением рода. Теперь же - с удовольствием.

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Сегодня мы расскажем о сексе по дружбе со всеми "за" и "против". 

За

Нет обязанностей 

По сути, вас связывает только секс. За пределами кровати вы друг другу ничего не должны. Вы не обязаны обсуждать жизни партнеров. Не обязаны проводить время вместе. Просто секс - и ничего лишнего. 

Другие мужчины 

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Секс с одним не мешает вам ходить на свидания с другим. Только если это не ваш парень, конечно. Опять же - ваших обязанностей ноль перед всеми парнями. Но будьте осторожны: такая игра может быстро наскучить. Главное - всего и в меру. 

Безопасность 

Секс с другом куда безопаснее секса на одну ночь. Во-первых, вы наверняка ему доверяете и знаете, что это за человек. Во-вторых, вам не требуется ходить в клубы и "ловить" парня для незабываемой ночи. 

Против

Потеря дружбы

К сожалению, после секса вас может не ждать ваша прежняя дружба. Если вы готовы к этому, вперед. Но помните: друг, который раньше успокаивал ваше разбитое сердце, теперь просто уйдет из вашей жизни. 

Другие девушки 

. Вы никогда не будете знать, как скоро закончится ваш секс по дружбе и весьма сложно представить, как нужно будет себя вести с новой пассией вашего друга. Именно поэтому угроза краха вашего секса по дружбе весьма велика. 

Без взаимности

А если ваши чувства вспыхнут, но для друга это по-прежнему будет только секс без обязательств? Обсудите на берегу эти вопросы, но гарантий никто никогда не дает. 

Напомним,



 

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