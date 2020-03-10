Каким украшениям отдать предпочтение этой весной: главные тренды

Не стоит забывать: украшения - неотъемлемая часть полноценного образа.

Яркие серьги

Сегодня самое время узнать, на какие стоит обратить внимание.

Как в случае и с другими элементами гардероба, в аксессуарах первенство занимают яркие оттенки. Предлагаем заменить ваши привычные золотые кольца на разноцветные хупы: ничто не освежает лицо весной лучше, чем нежные оттенки зеленого, розового или голубого.

Жемчуг

Массивные браслеты

Даже если на вас джинсы и базовая белая футболка, серьги из жемчуга смогут придать вам женственности и нежности. В моде как длинные нитки жемчуга и переплетенные ожерелья в винтажном стиле, так и серьги с бусинами.

Массивные браслеты из дерева, металла, бамбука, резины и пластика вернулись в моду на волне тренда на 70-е и 80-е. Дополняйте ими пышные блузы, деним и платья на тонких бретелях.

Напомним,