Каким украшениям отдать предпочтение этой весной: главные тренды
Не стоит забывать: украшения - неотъемлемая часть полноценного образа.
Яркие серьги
Как в случае и с другими элементами гардероба, в аксессуарах первенство занимают яркие оттенки. Предлагаем заменить ваши привычные золотые кольца на разноцветные хупы: ничто не освежает лицо весной лучше, чем нежные оттенки зеленого, розового или голубого.
Жемчуг
Массивные браслеты
Массивные браслеты из дерева, металла, бамбука, резины и пластика вернулись в моду на волне тренда на 70-е и 80-е. Дополняйте ими пышные блузы, деним и платья на тонких бретелях.
Напомним,