Каким украшениям отдать предпочтение этой весной: главные тренды

10 марта 2020 12:30 Антонина Старовойт
Каким украшениям отдать предпочтение этой весной: главные тренды
Каким украшениям отдать предпочтение этой весной: главные тренды
pixabay.com

Не стоит забывать: украшения - неотъемлемая часть полноценного образа.

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Сегодня самое время узнать, на какие стоит обратить внимание. 

Яркие серьги 

Как в случае и с другими элементами гардероба, в аксессуарах первенство занимают яркие оттенки. Предлагаем заменить ваши привычные золотые кольца на разноцветные хупы: ничто не освежает лицо весной лучше, чем нежные оттенки зеленого, розового или голубого.

Жемчуг 

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Даже если на вас джинсы и базовая белая футболка, серьги из жемчуга смогут придать вам женственности и нежности. В моде как длинные нитки жемчуга и переплетенные ожерелья в винтажном стиле, так и серьги с бусинами.

Массивные браслеты 

Массивные браслеты из дерева, металла, бамбука, резины и пластика вернулись в моду на волне тренда на 70-е и 80-е. Дополняйте ими пышные блузы, деним и платья на тонких бретелях.

Напомним,

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