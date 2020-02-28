Лучше, чем у подружки: какие сумки будут популярными в 2020 году

Лучше, чем у подружки: какие сумки будут популярными в 2020 году

Сумки - неотъемлемая часть женского гардероба.

Сумки-коробочки

Пришло время узнать, какие модели лучше выбрать в этом сезоне , чтобы выглядеть стильно и элегантно.

Такие мини-версии - чудесный выбор для торжественных мероприятий, когда вещей необходимо по минимуму. В остальных же случаях этот тренд вряд ли приживется. Но если вы уже решились на эксперименты, рекомендуем обратить внимание на те, которые выглядят как маленькая коробка для подарка.

Сумка на плечо

Клатч

Любимый вариант среди многих девушек: универсальная и вместительная, но не громоздкая сумка, которая отлично впишется в любой повод выхода. Как на работу или в магазин, так и на свидание или деловой ужин. Главное - выбирать минималистичные модели, без страз и блесток.

А теперь новость: клатч выбирают не только на светский выход. С уверенностью можно утверждать, что это самые удобные сумки для повседневной носки. Их можно носить как в руках, так и на плече. Клатчи актуальны абсолютно везде и всегда. В этом году нашему вниманию были представлены как и миниатюрные на длинном ремешке, так и ручной вариант.

Большие сумки

Настоящее спасение для бизнес-леди, которые привыкли бросать все в сумку: от ноутбука до миллионов бумажек. Кстати, можно попробовать носить большую сумку как клатч, если она не сильно тяжелая. Такой вариант будет смотреться более интересно и элегантно.

Напомним,