Лучше, чем у подружки: какие сумки будут популярными в 2020 году

28 февраля 2020 12:30 Антонина Старовойт
Лучше, чем у подружки: какие сумки будут популярными в 2020 году
Лучше, чем у подружки: какие сумки будут популярными в 2020 году
pixabay.com

Сумки - неотъемлемая часть женского гардероба.

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Пришло время узнать, какие модели лучше выбрать в этом сезоне, чтобы выглядеть стильно и элегантно. 

Сумки-коробочки

Такие мини-версии - чудесный выбор для торжественных мероприятий, когда вещей необходимо по минимуму. В остальных же случаях этот тренд вряд ли приживется. Но если вы уже решились на эксперименты, рекомендуем обратить внимание на те, которые выглядят как маленькая коробка для подарка. 

Сумка на плечо

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Любимый вариант среди многих девушек: универсальная и вместительная, но не громоздкая сумка, которая отлично впишется в любой повод выхода. Как на работу или в магазин, так и на свидание или деловой ужин. Главное - выбирать минималистичные модели, без страз и блесток. 

Клатч

А теперь новость: клатч выбирают не только на светский выход. С уверенностью можно утверждать, что это самые удобные сумки для повседневной носки.  Их можно носить как в руках, так и на плече. Клатчи актуальны абсолютно везде и всегда. В этом году нашему вниманию были представлены как и миниатюрные на длинном ремешке, так и ручной вариант.

Большие сумки

Настоящее спасение для бизнес-леди, которые привыкли бросать все в сумку: от ноутбука до миллионов бумажек. Кстати, можно попробовать носить большую сумку как клатч, если она не сильно тяжелая. Такой вариант будет смотреться более интересно и элегантно. 

Напомним, 

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