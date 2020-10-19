Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск (эфир от 13.10.2020)

19 октября 2020 10:44 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск (эфир от 13.10.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 12 выпуск (эфир от 13.10.2020)
пресс-служба

13 октября на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 12 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите в 12 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

Тайны ДНК 2 сезон 12 выпуск: два отца одного ребенка

Героиня социального проекта Тайны ДНК 2 сезон 12 выпуск от 13.10.2020 оказалась в центре любовного треугольника и уверена, что теперь ее семью спасет только тест ДНК. Алена из Яготина – счастливая мама троих детей. Журналистам программы женщина рассказала, что 9-летнего Максима и 4-летнего Артема родила от двух предыдущих мужчин, а последнего ребенка Злату – от нынешнего мужа Дениса. Но теперь и третий брак Алены оказался под угрозой. Причиной является война между нынешним и бывшим мужьями. В проекте СТБ Тайны ДНК сезон 2 женщина расскажет, что Виталий и Денис не могут поделить между собой ее сына Артема и дочь Злату. Они запутались, где чьи дети, поэтому ответ на этот вопрос может дать только генетическая экспертиза. Каким будет результат теста ДНК? Узнайте прямо сейчас!

Виталий уверен, что 2-летняя Злата – его дочь

Виталий уверен, что Алена – лгунья, которая живет двойной жизнью и манипулирует мужчинами в собственных интересах. Мужчина утверждает, что у него есть причины не доверять бывшей жене. Ведь за время их отношений она параллельно встречалась с Денисом. Сестра Виталия также считает Алену гулящей женщиной, которая очень сильно завралась. На чьей же стороне правда? Смотрите онлайн в 12 выпуске Тайны ДНК 2 сезон.

Искала лучшую судьбу

В студии Алена рассказала, что семейная жизнь с Виталием была просто невыносимой. Мужчина не давал ей денег и вовсе не заботился о детях. А когда она забеременела Артемом, Виталий даже отказался приехать на роды и совсем не помогал финансово. В непростое время Алену поддержал Денис. Именно он оплатил медицинские услуги и присутствовал на операции.

Так кто на самом деле являются биологическими отцами 2-летней Златы и 4-летнего Артема?

12 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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