Больше не в моде: о каких моделях юбок нужно забыть навсегда

17 июля 2020 13:00 Антонина Старовойт
Больше не в моде: о каких моделях юбок нужно забыть навсегда
Больше не в моде: о каких моделях юбок нужно забыть навсегда
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Юбки - отличный элемент в гардеробе, который придает образу женственности и грациозности.

Вместе с тем, важно понимать одно: тенденции и веяния моды очень быстро сменяют одна другую. Именно поэтому стоит постоянно держать руку на пульсе мировых трендов и знать, что не стоит надевать. О таких моделях сегодня и пойдет речь. 

Юбка с баской

Пару лет назад практически у каждой была такая юбка. Теперь же мир движется к свободе. В том числе - и кроя. Лучше присмотритесь к асимметрии и деконструкции, чем к такому устаревшему фасону. 

Юбка-пачка

Вы же не балерина. Да и тренд на имитацию этого образа уже давно прошел. Если вам хочется легкости в образе, выбирайте юбку из тюля свободного кроя. Также вы можете отдать предпочтение атласной юбке-миди, которая расширяется к низу.

Юбка-карандаш из трикотажа

В основном ее полюбили школьницы и студентки ввиду доступности и обтягивали аппетитных форм. На самом же деле, этот фасон давно вышел из моды. А трикотаж для создания юбок и вовсе считается одним из наибольших антитрендов. Если фигуру вам позволяет носить облегающее, отдайте предпочтение юбке-карандашу из более благородной ткани. 

Напомним, 

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