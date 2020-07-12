Какие джинсы полнят ваши ноги: ТОП-4 модели
Джинсы могут как сделать ваш образ более утонченным, так и визуально увеличить ваши объемы сразу на несколько размеров.
Скинни
Джинсы-скинни - приговор для многих женских фигур и образов. Помимо того, что эта модель давно устарела, она еще и редко кому может подойти на все 100%. В большинстве своем такой фасон одежды будет хорошо выглядеть только на идеально стройных ножках. Остальным же девушкам лучше отдать предпочтение более свободному крою.
С декором
На низкой посадке
А вот эта модель влечет сразу несколько проблем: и широкие бедра, и полные ягоды, и объемные ноги. Как видите, перечень неприятностей весьма велик. Однако, их с легкостью можно избежать. Достаточно просто отказаться от низкой посадки в пользу высокой.
Укороченные
Такой фасон обычно облюбован девушками с модельным ростом. Для остальных же они становятся красной зоной, поскольку значительно могут изменить пропорции тела и сделать низ визуально более объемным.
Напомним,