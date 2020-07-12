Какие джинсы полнят ваши ноги: ТОП-4 модели

Джинсы могут как сделать ваш образ более утонченным, так и визуально увеличить ваши объемы сразу на несколько размеров.

Скинни

Предлагаем узнать, от каких моделей джинсов стоит отказаться, чтобы избежать визуально полного вида ваших ножек.

Джинсы-скинни - приговор для многих женских фигур и образов. Помимо того, что эта модель давно устарела, она еще и редко кому может подойти на все 100%. В большинстве своем такой фасон одежды будет хорошо выглядеть только на идеально стройных ножках. Остальным же девушкам лучше отдать предпочтение более свободному крою.

С декором

На низкой посадке

В этом году джинсы со стразами, потертостями и дырками попросту вышли из моды. Помимо этого, они значительно прибавляют объемы вашей фигуре. Если вы не хотите выглядеть по меньшей мере странно, а по большей - объемно, лучше пересмотреть ваши предпочтения в пользу более широких и минималистичных фасонов брюк.

А вот эта модель влечет сразу несколько проблем: и широкие бедра, и полные ягоды, и объемные ноги. Как видите, перечень неприятностей весьма велик. Однако, их с легкостью можно избежать. Достаточно просто отказаться от низкой посадки в пользу высокой.

Укороченные

Такой фасон обычно облюбован девушками с модельным ростом. Для остальных же они становятся красной зоной, поскольку значительно могут изменить пропорции тела и сделать низ визуально более объемным.

Напомним,