Как защититься от гололеда: работающие лайфхаки

14 декабря 2020 09:30 Алла Лысак
Как защититься от гололеда: работающие лайфхаки
Как не упасть в гололед?
Unsplash.com

Гололед зимой – одна из самых крупных сезонных неприятностей.

Из-за резких перепадов температуры, снега и дождя во многих украинских городах уже образовался гололед.

Читайте такжеТренды 2020: какую обувь выбрать в этом сезоне
В такой период по улицам и тротуарам людям желательно передвигаться очень осторожно, чтобы не травмироваться.

Несколько способов, чтобы не упасть в гололед 

На подошвы и даже каблуки можно сделать ледоступы собственными руками. Для этого необходимо перед выходом и на сухую (!) подошву прилепить кусок поролона или лейкопластыря. В народе также предлагают натирать подошву наждачной бумагой или вставать в песок, обработав подошвы клеем.

Желательно в гололед выбирать обувь из мягкой основы, например, микропористой, и без каблуков.

Как ходить в гололед

Читайте такжеГороскоп на 2021 год для Близнецов: любовь, финансы и здоровье
Ступайте как пингвинчик – на полную стопу – и старайтесь не переносить центр тяжести слишком назад или вперед. Руки не следует держать в карманах, если вы поскользнетесь, то именно они помогут вам удержать равновесие и все-таки не упасть.

Не наступайте на металлические объекты, например, крышки люков.

Не стоит перебегать дорогу, когда образовался гололед. Во-первых, вы сами можете упасть, во-вторых, у автомобиля значительно увеличивается тормозной путь. Гулять по гололеду в состоянии алкогольного опьянения – опасно.

Что делать, если  упали в гололед?

Читайте такжеЭти приемы помогут избежать синяков при ушибе
Опасность представляют следующие отложенные симптомы и недомогания, которые могут появиться через время после падения:

  • Тошнота,
  • Головная боль,
  • Опухоли на теле.

Обязательно обратитесь в травпункт, если вы ощутили любого рода последствия падения.

Напомним.

Облако тегов

здоровье погода травма зима гололед гололедица безопасность

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Большое соединение Юпитера и Сатурна 2020: где и когда увидеть в Украине
Наука и техника

Большое соединение Юпитера и Сатурна 2020: где и когда увидеть в Украине
Роман с детективом: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 14.12.2020)
Сериалы

Роман с детективом: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 14.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)

Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK