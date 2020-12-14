Как защититься от гололеда: работающие лайфхаки

Как не упасть в гололед?

Гололед зимой – одна из самых крупных сезонных неприятностей.

Из-за резких перепадов температуры, снега и дождя во многих украинских городах уже образовался гололед.

Несколько способов, чтобы не упасть в гололед

В такой период по улицам и тротуарам людям желательно передвигаться очень осторожно, чтобы не травмироваться.

На подошвы и даже каблуки можно сделать ледоступы собственными руками. Для этого необходимо перед выходом и на сухую (!) подошву прилепить кусок поролона или лейкопластыря. В народе также предлагают натирать подошву наждачной бумагой или вставать в песок, обработав подошвы клеем.

Желательно в гололед выбирать обувь из мягкой основы, например, микропористой, и без каблуков.

Как ходить в гололед

Ступайте как пингвинчик – на полную стопу – и старайтесь не переносить центр тяжести слишком назад или вперед. Руки не следует держать в карманах, если вы поскользнетесь, то именно они помогут вам удержать равновесие и все-таки не упасть.

Не наступайте на металлические объекты, например, крышки люков.

Не стоит перебегать дорогу, когда образовался гололед. Во-первых, вы сами можете упасть, во-вторых, у автомобиля значительно увеличивается тормозной путь. Гулять по гололеду в состоянии алкогольного опьянения – опасно.

Что делать, если упали в гололед?

Тошнота,

Головная боль,

Опухоли на теле.

Опасность представляют следующие отложенные симптомы и недомогания, которые могут появиться через время после падения:

Обязательно обратитесь в травпункт, если вы ощутили любого рода последствия падения.

Напомним.