Как защититься от гололеда: работающие лайфхаки
Гололед зимой – одна из самых крупных сезонных неприятностей.
Из-за резких перепадов температуры, снега и дождя во многих украинских городах уже образовался гололед.
Несколько способов, чтобы не упасть в гололед
На подошвы и даже каблуки можно сделать ледоступы собственными руками. Для этого необходимо перед выходом и на сухую (!) подошву прилепить кусок поролона или лейкопластыря. В народе также предлагают натирать подошву наждачной бумагой или вставать в песок, обработав подошвы клеем.
Желательно в гололед выбирать обувь из мягкой основы, например, микропористой, и без каблуков.
Как ходить в гололед
Не наступайте на металлические объекты, например, крышки люков.
Не стоит перебегать дорогу, когда образовался гололед. Во-первых, вы сами можете упасть, во-вторых, у автомобиля значительно увеличивается тормозной путь. Гулять по гололеду в состоянии алкогольного опьянения – опасно.
Что делать, если упали в гололед?
- Тошнота,
- Головная боль,
- Опухоли на теле.
Обязательно обратитесь в травпункт, если вы ощутили любого рода последствия падения.
Напомним.