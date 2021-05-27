О чем мечтает подруга: 5 вещей, которые она хотела бы получить в подарок

О чем мечтает подруга: 5 вещей, которые она хотела бы получить в подарок

Веселая, красивая, верная и добрая — слова, которыми вы характеризуете свою подругу?

Что ж, если это действительно так, в честь праздника она заслуживает получить достойный подарок. Он должен не только принести положительные эмоции в момент распаковки, но и стать полезным и практичным в дальнейшем использовании.

Мы знаем, что выбирать такие подарки бывает сложно, особенно если они назначаются важным вам людям. Оригинальные украшения, подарочный сертификат, нишевый парфюм — ваша подружка заслуживает самого лучшего. Поэтому мы готовы помочь вам подобрать то, что укрепит вашу дружбу еще больше.

Креативные подарки подруге

Вы тратите много времени и сил, чтобы подобрать достойный презент лучшей подружке? Вы хотите сказать подруге, что цените ее как личность? К сожалению, банальные подарки как набор для душа, дешевая бижутерия или носки с котиками редко помогают почувствовать себя нужной. В списке ниже мы предложили варианты, которым достаточно капли вашей фантазии, чтобы они превратились в идеальные и креативные подарки любимой подружке!

Планер. Закажите блокнот, где она записывает дату похода на маникюр и встречу с партнером по работе, грамотно построит свой график, запишет название книги для прочтения в будущем и фильм для обязательного просмотра. А обложка с рисунком по фото подруги сделает подарок уникальным.

Скретч-карта мира. Если девушка любит путешествовать, подобный подарок станет мотивацией объездить весь мир. С каждым новым путешествием она будет открывать кусочек карты в странах, где побывала. Позаботьтесь, чтобы карта идеально подходила под интерьер ее комнаты.

Пижама кигуруми — нужная вещь для тех, кто работает или проводит много времени дома. Это комфортная домашняя одежда, с которой кофе утром будет еще вкуснее, а вечерний просмотр сериала не завершится после 2-х серий.

Набор мини ароматов. Выбрать дорогой брендовый парфюм хорошая идея в том случае, когда вы точно знаете, что вашей подруге нравится аромат. Поскольку это бывает очень редко, то выход из ситуации — коробочка с набором духов по 2 мл каждый. Новый день-новый запах!

Подарочный сертификат на впечатление. Положительные воспоминания — то, что запомнится на всю жизнь. Выбирайте мастер-класс по приготовлению суши, отдых в СПА-салоне, фотосессию, прогулку на лошади или учебный полет на самолете — позвольте получателю на полную ощутить всю уникальность ее подарка!

Не бойтесь отходить от шаблонов и будьте оригинальными! Выбирайте удивительные эмоции вместо типичных подарков!

Важные моменты

С подарочком определились — половину дела сделали. Осталось позаботиться о яркой упаковке, поздравительной открытке с теплыми пожеланиями и своевременном приезде на празднование. Не спешите бежать в магазин, чтобы ваш подарок завернули в бумагу — приложите усилия и капельку души, чтобы подаренное вами согрело и порадовало близкого человека.

Не забудьте о важности вручения подарка. Если это будет происходить наедине — скажите, как цените дружбу и присутствие подруги в вашей жизни. Или же произнесите тост в честь именинницы и попросите открыть сразу. Все зависит от вас, ведь ваша подруга достойна самого лучшего!

О чем мечтает подруга: 5 вещей, которые она хотела бы получить в подарок

Веселая, красивая, верная и добрая — слова, которыми вы характеризуете свою подругу? Что ж, если это действительно так, в честь праздника она заслуживает получить достойный подарок. Он должен не только принести положительные эмоции в момент распаковки, но и стать полезным и практичным в дальнейшем использовании.

Мы знаем, что выбирать такие подарки бывает сложно, особенно если они назначаются важным вам людям. Оригинальные украшения, подарочный сертификат, нишевый парфюм — ваша подружка заслуживает самого лучшего. Поэтому мы готовы помочь вам подобрать то, что укрепит вашу дружбу еще больше.

Креативные подарки подруге

Вы тратите много времени и сил, чтобы подобрать достойный презент лучшей подружке? Вы хотите сказать подруге, что цените ее как личность? К сожалению, банальные подарки как набор для душа, дешевая бижутерия или носки с котиками редко помогают почувствовать себя нужной. В списке ниже мы предложили варианты, которым достаточно капли вашей фантазии, чтобы они превратились в идеальные и креативные подарки любимой подружке!

Планер. Закажите блокнот, где она записывает дату похода на маникюр и встречу с партнером по работе, грамотно построит свой график, запишет название книги для прочтения в будущем и фильм для обязательного просмотра. А обложка с рисунком по фото подруги сделает подарок уникальным.

Скретч-карта мира. Если девушка любит путешествовать, подобный подарок станет мотивацией объездить весь мир. С каждым новым путешествием она будет открывать кусочек карты в странах, где побывала. Позаботьтесь, чтобы карта идеально подходила под интерьер ее комнаты.

Пижама кигуруми — нужная вещь для тех, кто работает или проводит много времени дома. Это комфортная домашняя одежда, с которой кофе утром будет еще вкуснее, а вечерний просмотр сериала не завершится после 2-х серий.

Набор мини ароматов. Выбрать дорогой брендовый парфюм хорошая идея в том случае, когда вы точно знаете, что вашей подруге нравится аромат. Поскольку это бывает очень редко, то выход из ситуации — коробочка с набором духов по 2 мл каждый. Новый день-новый запах!

Подарочный сертификат на впечатление. Положительные воспоминания — то, что запомнится на всю жизнь. Выбирайте мастер-класс по приготовлению суши, отдых в СПА-салоне, фотосессию, прогулку на лошади или учебный полет на самолете — позвольте получателю на полную ощутить всю уникальность ее подарка!

Не бойтесь отходить от шаблонов и будьте оригинальными! Выбирайте удивительные эмоции вместо типичных подарков!

Важные моменты

С подарочком определились — половину дела сделали. Осталось позаботиться о яркой упаковке, поздравительной открытке с теплыми пожеланиями и своевременном приезде на празднование. Не спешите бежать в магазин, чтобы ваш подарок завернули в бумагу — приложите усилия и капельку души, чтобы подаренное вами согрело и порадовало близкого человека.

Не забудьте о важности вручения подарка. Если это будет происходить наедине — скажите, как цените дружбу и присутствие подруги в вашей жизни. Или же произнесите тост в честь именинницы и попросите открыть сразу. Все зависит от вас, ведь ваша подруга достойна самого лучшего!

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.