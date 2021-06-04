5 эффективных способов защитить зрение от старения

Как сохранить зрение на долгие годы? Как курение влияет на состояние ваших глаз? Как и зачем защищать глаза от солнечных лучей?

Редакция сайта TV.UA вместе с клиникой "АЙЛАЗ" подготовили серию материалов, посвященных вашему зрению, современным технологиям его коррекции и лечения, а также заботе о его здоровье.

Для того, чтобы не иметь проблем со зрением в зрелом возрасте, нужно начинать его проверку уже с юных лет. Если родители не привили вам ответственности за регулярную проверку зрения, никогда не поздно начать это делать в осознанном возрасте. Если быть точнее – старение глаз можно замедлить. Для этого есть способы защиты!

Молодость зрения, да и всего организма, зависит от комплекса известных всем факторов: правильное питание, физические упражнения, защита тела и глаз от солнца, отказ от курения, умеренное употребления алкоголя и ежегодное комплексное обследование зрения и организма в целом.

Каждый из нас уже читал об этих пунктах неоднократно, однако давайте выделим в них самое важное и при этом откроем для себя нечто новое, что могло ускользнуть от нашего взгляда. Итак, все секреты молодости наших глаз заключаются в нескольких основных факторах.

Ежегодное комплексное обследование зрения

Отсутствие у вас каких-либо симптомов не означает, что вы должны игнорировать ежегодное комплексное обследование глаз. Многие угрожающие зрению глазные заболевания, такие как глаукома, дегенерация сетчатки, катаракта или диабетическая ретинопатия, не имеют симптомов и скрываются, пока болезнь не достигнет серьёзного развития. Ранняя диагностика – ключ к борьбе с болезнями и сохранению зрения.

Если вы до сих пор думаете, что офтальмология – это только про остроту зрения, то вы очень ошибаетесь, ведь при комплексном обследовании обнаруживаются и другие проблемы со здоровьем. Это аутоиммунные состояния, аллергии, осложнения с приёмом лекарств, высокое кровяное давление, состояние мозговых сосудов, высокий уровень холестерина, диабет и многое другое.

Наши глаза способны сказать намного больше о нашем здоровье, чем мы думаем.

Фитнес и тренировки

Регулярные упражнения полезны для общего здоровья и, в частности, для того, чтобы ваше зрение не ухудшалось. Мышцы в тонусе, кровь в движении, а самое главное – отдых для мозга после напряжённого рабочего дня или эмоционального напряжения. Определите для себя спорт, который вам подходит: возможно, это ходьба или пеший туризм, бег или плавание. Есть бесчисленное множество способов вызвать прилив эндорфинов от физической нагрузки.

Полезное питание

Не ленитесь и выделяйте время на планирование своего рациона. Быстрые перекусы не являются полезной едой и отражаются не только на лишнем весе, но и на здоровье человека. Выбирая, что есть в течение дня, убедитесь, что вы получаете питательные вещества, которые способствуют здоровью глаз. Чтобы поддерживать здоровье глаз и снизить риск их заболеваний, выбирайте продукты, богатые витаминами C и E, цинком, лютеином, зеаксантином и омега-3 жирными кислотами, DHA и EPA.

Вся особенность рациона в том, что он имеет накопительный эффект. Один фрукт не обогатит вас витаминами в нужной степени, но его регулярное употребление способно на удивительные вещи.

Защита от солнца

Если у вас голубые глаза и светлая кожа, вы знаете, как подвержена ваша кожа действию ультрафиолета. Но то же происходит и с глазами. Большой поток ультрафиолета к глазам может привестит к раннему развитию катаракты и ускорить возрастные заболевания сетчатки. Солнцезащитные очки гораздо более важные в защите глаз, чем думает большинство людей.

Солнцезащитные очки не обязательно должны быть тёмными, но должны иметь хорошую блокировку от ультафиолетовых лучей. Надо помнить, что и зимой мы получаем достаточную дозу ультрафиолета с отражёнными от снега лучами света. Так что и зимой очки не будут лишними.

Если у вас уже есть дети – позаботьтесь и о них.

Курить и злоупотреблять алкоголем всё-таки вредно

Да-да. Курение табака, может, и расслабляет, но и увеличивает риск возрастной дегенерации жёлтого пятна (ARMD), катаракты, глаукомы, диабетической ретинопатии и синдрома сухого глаза. Многие из этих заболеваний могут привести к потере зрения или слепоте. ARMD является ведущей причиной слепоты, и исследования показывают, что у курильщиков риск развития ARMD в четыре раза выше.

Определите для себя причину курения: возможно, это привычка, а возможно – процесс, который заполняет паузы в вашей жизни. Найдите хобби, которое заменит вредную привычку, и примите этот вызов для пользы своего здоровья.

Долгосрочные последствия употребления алкоголя также могут включать повышенный риск катаракты, возрастной дегенерации жёлтого пятна и оптической невропатии. Чрезмерное употребление алкоголя может повлиять на способность вашего организма усваивать витамины и питательные вещества, которые также необходимы для хорошего здоровья глаз. Но здесь есть и приятная новость – 50 г сухого красного вина в день даст вам дозу антиоксидантов, замедляющих возрастное старение глаза. Вопрос в дозе и качестве напитка!

Все эти 5 простых советов взаимно дополняют друг друга и определяют здоровый образ жизни.

Это не скучно, это привилегия сильных людей с развитой волей и повышенной ответственностью за своё здоровье. Берегите себя и ежегодно проходите комплексное обследование зрения!

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