Зрение и беременность: о чем говорят будущие мамы

Зрение и беременность: симптоматика на все 9 месяцев.

Редакция сайта TV.UA вместе с клиникой "АЙЛАЗ" подготовили серию материалов, посвященных вашему зрению, современным технологиям его коррекции и лечения, а также заботе о его здоровье.

Появление ребенка ожидает весь организм будущей мамы, тело перестраивается под два сердцебиения, растет нагрузка и уровень гормонов, которые могут повлиять и на зрение.

Как будущей маме, вам нужно:

1) наблюдать за изменениями зрения во время беременности;

2) знать, какие симптомы уже не являются для вас нормой.

Регулярные офтальмологические обследования во время беременности

То, что вы ожидаете ребенка, не означает, что вы должны отложить регулярный осмотр у офтальмолога! Наоборот, манипуляции при диагностике зрения являются безопасными и благоприятными для женщины. Дополнительное внимание персонала и комфортное обслуживания станут только преимуществом, если вы наблюдаетесь в клинике высокого уровня с международными стандартами.

У вас глаукома, артериальная гипертензия или диабет? Очень важно сразу сообщить офтальмологу, что вы беременны. Это поможет внимательно следить за изменениями зрения в этот особенный период вашей жизни.

Итак, зрение и беременность: симптоматика на все 9 месяцев

♦ Рефракционные изменения

Во время беременности изменения уровня гормонов могут повлиять на оптическую силу, которая вам нужна в ваших очках или контактных линзах. Хотя обычно об этом не стоит беспокоиться, всё же обсудите любые изменения зрения с офтальмологом – решите, стоит ли менять рецепт. Врач может попросить вас подождать несколько недель после родов, прежде чем вносить изменения в оптику, которую вы используете.

♦ Синдром сухого глаза

Некоторые женщины испытывают сухость глаз во время беременности. Обычно это временно и уходит после родов. Хорошей новостью является то, что увлажняющие глазные капли совершенно безопасны для использования при беременности или грудном вскармливании. Лучшим выбором будут увлажняющие капли без консервантов. Они могут уменьшить дискомфорт от сухости глаз.

♦ Использование контактных линз

Контактные линзы, растворы для контактных линз и ферментные чистящие средства безопасны для использования во время беременности. Чтобы уменьшить раздражение, вызванное сочетанием сухих глаз и контактных линз, попробуйте чаще чистить свои контактные линзы с помощью ферментного чистящего средства. Если всё же вы начали испытывать дискомфорт и сухость при ношении контактных линз во время беременности, используйте увлажняющие капли и не беспокойтесь. Сухость глаз самоустранится в течении нескольких недель после родов.

♦ Отёчность век

Отёчность вокруг глаз является распространённым побочным эффектом некоторых гормональных изменений во время беременности. Вопреки отёкам, не ограничивайте себя в потреблении чистой воды и придерживайтесь умеренной диеты с низким содержанием соли и кофеина. Эти полезные привычки могут снизить задержку воды и повысить общий комфорт.

♦ Мигрени

Головные боли, связанные с гормональными изменениями, очень распространены среди беременных женщин. В некоторых случаях из-за мигреней вы становитесь более чувствительны к яркому свету.

→ Важно! Обязательно посоветуйтесь с доктором, прежде чем принимать какие-либо лекарства, отпускаемые по рецепту или без рецепта.

♦ Диабет

Женщинам, страдающим диабетом до беременности, и тем, у кого развивается гестационный диабет, необходимо внимательно следить за своим зрением и посещать офтальмолога. Затуманенное зрение в таких случаях может указывать на повышенный уровень сахара в крови.

♦ Повышенное артериальное давление

В некоторых случаях у беременной женщины возможно ухудшение зрения или появление пятен перед глазами. Эти симптомы могут быть вызваны повышением артериального давления во время беременности. При чрезмерных уровнях высокое артериальное давление может даже вызвать отслоение сетчатки – держите с вашим офтальмологом ситуацию под контролем.

♦ Глаукома

Женщины с глаукомой должны немедленно сообщить своему офтальмологу, что они беременны или даже если намереваются забеременеть. Многие капли от глаукомы безопасны для применения во время беременности, тогда как некоторые, например, ингибиторы карбоангидразы, могут быть вредными для развивающегося ребёнка.

Выводы: очень важно знать состояние своего зрения во время беременности. Ваш врач-офтальмолог в такой ситуации станет вам лучшим психологом и даже подружкой, ведь только он сможет реально охарактеризовать здоровье ваших глаз без лишних нервов и эмоций, а также подсказать, когда симптоматика закончится и как можно улучшить её состояние во время беременности. Все методы офтальмолога будут для вас абсолютно безопасны и комфортны как в период ношения ребёнка, так и во время грудного вскармливания.

Будьте здоровы, сохраняйте спокойствие и помните, что обратиться к врачу-офтальмологу – вполне естественно и только во благо вашему здоровью.

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