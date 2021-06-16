Чому астигматизм спричиняє розмитість і нечіткість зору, особливо ввечері?

До вечора очі сльозяться, ви гірше розрізняєте обриси предметів? У цьому матеріалі ми розповімо, чому так трапляється.

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Астигматизм виникає, коли око має більш овальну форму, внаслідок чого промені, які проходять через рогівку, дещо викривлені, що спричиняє розмитість зору.

Астигматизм є досить поширеним, діагностується приблизно у кожного третього американця, та частіше скарги виникають у дорослому віці.

Астигматизм спричиняє розмитість зору незалежно від часу доби, але стає помітнішим вночі через контраст між темним і світлим.

Астигматизм – це стан, при якому виникає розмитість зображення, особливо при слабкому освітленні. Це тому, що при астигматизмі промені, які проходять через рогівку, дещо викривлені, що спричиняє розмитість зору. І тому при недостатньому освітленні – наприклад, у сутінках або вночі – отримане зображення є недостатньо чітким, що посилює візуальний дискомфорт.

«Рогівка не ідеально кругла. Насправді її форма трохи овальна. Це дуже незначна різниця, але це важливо з візуальної точки зору», - говорить офтальмолог із Манхеттена Роберт Фрідман.

Астигматизм – досить поширене явище, він є приблизно у кожного третього американця, за даними Американської академії офтальмології. Трапляється частіше у міру дорослішання. Наприклад, за оцінками, 23% людей від 20 до 39 років, 28% від 40 до 59 років, і 50% із тих, кому за 60, мають астигматизм.

Цей стан може виникати при міопії (короткозорості) або гіперметропії (далекозорості), та існує кілька методів лікування. Дізнайтеся більше про астигматизм та способи полегшення симптомів.

Що таке астигматизм?

Астигматизм – це один з чотирьох видів так званих рефракційних помилок, при яких форма ока неправильно переломлює світло, спричиняючи нечіткість зору. Іншими типами рефракційних помилок є:

міопія (короткозорість) – нечіткість зору, якщо предмети знаходяться на відстані від очей, і чіткість зображення зблизька; гіперметропія (далекозорість) – здатність чітко бачити, якщо предмети знаходяться далеко, але зблизька зображення розмиті; пресбіопія – з віком, коли виникають проблеми з фокусуванням на предметах зблизька та вам потрібні окуляри для читання.

Пацієнти можуть мати одночасно кілька рефракційних станів.

Рогівковий і кришталиковий астигматизм

Більшість людей вже народжуються з астигматизмом. Зазвичай, це або тому, що їх рогівка – більш овальніша, або кривизна кришталика надто вигнута.

У людини може бути рогівковий астигматизм або кришталиковий, або їх поєднання. У деяких випадках поєднання цих двох видів астигматизму можуть протидіяти одне одному, що ускладнює корекцію зору.

«Обидва види астигматизму можуть виникати в одному або обох очах, але рогівковий астигматизм є найбільш поширеним», - зазначає Фрідман.

Як астигматизм впливає на сприйняття світла

Офтальмологи стверджують, що розмитість зображення, спричинена астигматизмом, однаково проявляється незалежно від часу доби. Однак, нечіткість зору може стати особливо помітною вночі через контраст між світлом і темрявою.

«Люди кажуть: “У мене проблеми з керуванням автомобіля вночі, чого немає вдень”. І справа не в тому, що вдень вони не мають похибки заломлення, просто вдень вони здатні компенсувати це набагато легше, ніж вночі, коли менше світла», - говорить Анна Парк, офтальмолог з Martin P. Kolsky Group Chartered, у Вашингтоні, округ Колумбія, та лікуючий лікар у Вашингтонському лікарняному центрі.

Причиною того, що зір може бути не таким розмитим протягом дня, є те, що при яскравому світлі зіниця звужена та пропускає менше променів, що дозволяє легше сфокусувати зображення. Для компенсації недостатності освітлення зіниця розширюється. При розширеній зіниці проходить більша кількість променів через більшу площу рогівки та кришталика, що посилює симптоми астигматизму або інших рефракційних помилок.

«Нічний зір такий самий, як і вдень, просто промені світла не сфокусовані на вашій сітківці, як це повинно бути, тому отримана картина розмита та спотворена. Загалом, при слабкому освітленні рефракційні помилки більш помітні пацієнтом», - каже Парк.

«Зазвичай, прояв астигматизму помірний», - говорить Чан. – «Тож люди можуть не помічати проблеми вдень. Але вночі вогні, фари машин можуть короткочасно засліплювати вас».

Окрім того, за словами Парк, важливо зазначити, що екрани та девайси не спричиняють астигматизму та не сприяють його прогресуванню, оскільки це фізичний стан форми ока.

Симптоми астигматизму

Експерти сходяться на думці, що головний симптом астигматизму – це розмитість зображення. Це може спричинити інші симптоми, включаючи:

нечіткість зображення на будь-якій відстані

«Люди з астигматизмом можуть скаржитися на розмитість зору при погляді на об'єкти, розташовані як зблизька, так і далеко», - говорить Парк.

напруження очей і головний біль

«М'язи очей намагаються сфокусуватися, і якщо не вдається отримати чіткість зображення, ви можете отримати перенапруження очей», - каже Парк. – «Це може призводити до головного болю».

зображення може мати полоси

«При астигматизмі можуть виникати галоефекти, відблиски при погляді на джерело світла», - каже Вікі Чан, офтальмолог Kaiser Permanente з Лос-Анджелеса. – «При перевірці зору в кабінеті лікаря “Е” може здаватися зміщеною або контури букв можуть виглядати так, ніби знаходяться одна над іншою на фоні загальної нечіткості».

округлі вогні виглядають як овали

«Якщо ви дивитесь на округле світло здалеку, і воно виглядає як овал або має яйцеподібну форму спотворення, це – прояв астигматизму», - коментує Фрідман. – «Саме ці спотворення часто важко сприйняти», - каже він.

труднощі з фокусуванням на певних відстанях

«Те, що людина має астигматизм, не означає, що буде нечіткість зору на всіх відстаннях. Деякі люди можуть компенсувати астигматизм на близьких дистанціях і читати без корекції», - каже Фрідман. – «Але при погляді в далину буде зберігатися розмитість зображення».

Як лікувати астигматизм

Якщо у вас є проблеми із зором в анамнезі, варто звернутися за консультацією спеціаліста.

«При підборі окулярів або контактних лінз ми максимально коригуємо рефракційні помилки, що допомагає сфокусувати світло на сітківці, та пацієнт бачить чітку картинку», - говорить Парк.

Чан погоджується: «Кожний, у кого нечіткість зору, повинен звернутися до лікаря, оскільки багато діагнозів мають подібні симптоми», - каже вона. Ось кілька найпоширеніших способів лікування астигматизму:

окуляри.

«Підібрані індивідуально окуляри перефокусовують зображення та світло на сітківку, що виправляє астигматизм», - каже Чан. – «Тоновані окуляри зменшують кількість відблисків, галоефекти, але не коригують астигматизму».

контактні лінзи

Торичні лінзи мають дві сили переломлення світла, що перетинаються перпендикулярно, для лікування астигматизму.

лазерна корекція

Лазерна корекція Lasik може бути використана для остаточної корекції астигматизму. Якщо у пацієнта рогівка занадто тонка для Lasik, може бути запропонований інший варіант – фоторефракційна кератектомія (PRK).

Висновки

Нечіткість зору на будь-якій відстані, перенавантаження очей, що спричиняє головний біль, галоефекти у вечірний час – це кілька ключових ознак астигматизму. Більшість людей народжуються з астигматизмом, в більш рідкісних випадках астигматизм може бути викликаний травмою.

Взагалі, при слабкому освітленні, помилки заломлення відчуваються сильніше, саме тому люди з астигматизмом можуть мати проблеми з керуванням автомобілем і розмитість зображення у вечірній час. Рефракційні помилки існують і вдень, просто вночі посилюється їх сприйняття.

Чан каже, що засобів для корекції цього стану в домашніх умовах не існує, тому вам знадобляться окуляри або контактні лінзи, що допоможуть сфокусувати світло на вашій сітківці. Хірургічне втручання – також варіант для більш важких випадків.

Більше того, астигматизм може змінюватися з віком, тому важливо, якщо у вас розмитість зору, звернутися до офтальмолога для діагностики.

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