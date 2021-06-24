Внимание: глазные мигрени и нужно ли их бояться
Глазная мигрень - что это? Причины, симптомы, лечение.
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Глазная мигрень – это временная потеря способности видеть. Это редкое явление, которое проявляется на одном из глаз по причине ослабления интенсивности кровотока или спазма кровеносных сосудов сетчатки.
Окулярная мигрень
- Длительность: 60 минут.
- Симптомы: безболезненно.
- Причина: после головной боли или обычной (не глазной) мигрени.
Термин «окулярная мигрень» часто путают с более распространённым понятием «визуальной мигрени», которая является безвредной и характеризуется временными нарушениями зрения, обычно исчезающими в течение 30 минут.
В отличие от окулярной мигрени, визуальная мигрень обычно поражает оба глаза.
Визуальная мигрень
Главный симптом окулярной мигрени – это возникновение в поле зрения небольшого слепого пятня (скотомы), оно появляется в одном глазу. Слепое пятно может увеличиваться и перекрывать объекты из поля зрения. В некоторых случаях может полностью закрываться обзор на одном из глаз. Обычно это явление длится менее часа.
Как проявляется визуальная мигрень?
- Прямо в центре, куда вы обращаете взгляд, появляется мерцающее слепое пятно;
- вокруг этой слепой зоны появляется волнистое или зигзагообразное разноцветное кольцо;
- центральное пятно самостоятельно перемещается по полю зрения и медленно трансформируется.
Симптомы визуальной мигрени поражают оба глаза и длятся 30 минут или меньше. Головная боль может возникнуть вскоре после исчезновения симптомов, однако может и не появиться вовсе.
Если у вас уже были подобные симптомы, но вы не уверены, являются ли они глазной мигренью и к какой из её видов относятся, попробуйте закрывать глаза по одному. Тест простой: если нарушение зрения возникает только в одном глазу – это окулярная мигрень, если страдают оба глаза, то, скорее всего, у вас визуальная мигрень.
Не стоит рисковать! Статья – это только обучающий материал, который позволит вам не паниковать при данных симптомах, однако лечением и установкой диагноза может заниматься только специалист. Глазная мигрень длится не долго, но вызвана определённым раздражителем, который нужно установить. Поэтому даже если явление было быстрым и не повторялось вновь – обследование офтальмолога вам показано!
У всех видов мигрени имеется ряд общих «триггеров». Это могут быть:
- определённые виды продуктов – выдержанные сыры, напитки с кофеином, красное вино, копчёности и шоколад;
- пищевые добавки, такие как глутамат натрия (MSG), и искусственные подсластители;
- сигаретный дым, духи и другие активные запахи;
- яркий или мерцающий свет;
- недостаток сна;
- эмоциональный стресс.
Будьте честны со своим врачом и делитесь даже самой, казалось бы, незначительной информацией, ведь весь наш организм связан между собою и передаёт сигналы из системы в систему.
Что же вызывает окулярные и визуальные мигрени?
Генетика. В основе мигренозных головных болей лежат генетические факторы, и проведенные исследования свидетельствуют о том, что в 70% случаев люди страдали от мигреней несколько поколений.
По данным Всемирной организации здравоохранения, головные боли при мигрени вызываются активацией механизма в глубине мозга, который выделяет вещества, вызывающие воспаления вокруг нервов и кровеносных сосудов в голове и мозге. Но почему это происходит и почему внезапно проходит – неизвестно.
Лечение и профилактика
Если с вами произошла подобная ситуация при потере зрения на одном из глаз – расслабьтесь и отдыхайте, пока ваше зрение не вернётся в норму. Если вы за рулём или за рабочей поверхностью – отложите все дела и дайте себе восстановиться. Не терпите этот дефект, вашему мозгу нужна реабилитация в спокойном состоянии.
При обращении к доктору стоит прибегнуть к помощи нескольких специалистов. Не только офтальмолог, но и невролог сможет установить причину вспышки потери зрения. Также неплохо вести дневник питания и своих действий непосредственно перед приступами мигрени, так вы сможете понять, что же вызывает мигрень, и поможет избежать её в будущем.
Приступы окулярной или визуальной мигрени, как и многие другие болезни, связаны со стрессом. Вы можете снизить частоту приступов, не прибегая к лекарствам. Для этого нужно навести порядок и гармонию в своём распорядке дня и эмоциях. В современных реалиях и городской суете сделать это сложно, но возможно.
Несколько советов, с которых стоит начать:
- засыпайте и просыпайтесь в одно и тоже время;
- начинайте свой день с полезного завтрака;
- избегайте токсичных отношений и не звоните бывшим;
- увлекайтесь релакс-программами: йога, рисование, плавание.
Чувствуете, что у вас проблемы со зрением? Не рискуйте. Обратитесь к офтальмологу для выяснения того, что вызывает нарушения зрения.
МЫ ЗНАЕМ О ЗРЕНИИ ВСЁ!
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