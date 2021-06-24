Внимание: глазные мигрени и нужно ли их бояться

Внимание: глазные мигрени и нужно ли их бояться

Глазная мигрень - что это? Причины, симптомы, лечение.

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Глазная мигрень – это временная потеря способности видеть. Это редкое явление, которое проявляется на одном из глаз по причине ослабления интенсивности кровотока или спазма кровеносных сосудов сетчатки.

Окулярная мигрень

Длительность: 60 минут.

Симптомы: безболезненно.

Причина: после головной боли или обычной (не глазной) мигрени.

Термин «окулярная мигрень» часто путают с более распространённым понятием «визуальной мигрени», которая является безвредной и характеризуется временными нарушениями зрения, обычно исчезающими в течение 30 минут.

В отличие от окулярной мигрени, визуальная мигрень обычно поражает оба глаза.

Визуальная мигрень

Главный симптом окулярной мигрени – это возникновение в поле зрения небольшого слепого пятня (скотомы), оно появляется в одном глазу. Слепое пятно может увеличиваться и перекрывать объекты из поля зрения. В некоторых случаях может полностью закрываться обзор на одном из глаз. Обычно это явление длится менее часа.

Как проявляется визуальная мигрень?

Прямо в центре, куда вы обращаете взгляд, появляется мерцающее слепое пятно; вокруг этой слепой зоны появляется волнистое или зигзагообразное разноцветное кольцо; центральное пятно самостоятельно перемещается по полю зрения и медленно трансформируется.

Симптомы визуальной мигрени поражают оба глаза и длятся 30 минут или меньше. Головная боль может возникнуть вскоре после исчезновения симптомов, однако может и не появиться вовсе.

Если у вас уже были подобные симптомы, но вы не уверены, являются ли они глазной мигренью и к какой из её видов относятся, попробуйте закрывать глаза по одному. Тест простой: если нарушение зрения возникает только в одном глазу – это окулярная мигрень, если страдают оба глаза, то, скорее всего, у вас визуальная мигрень.

Не стоит рисковать! Статья – это только обучающий материал, который позволит вам не паниковать при данных симптомах, однако лечением и установкой диагноза может заниматься только специалист. Глазная мигрень длится не долго, но вызвана определённым раздражителем, который нужно установить. Поэтому даже если явление было быстрым и не повторялось вновь – обследование офтальмолога вам показано!

У всех видов мигрени имеется ряд общих «триггеров». Это могут быть:

определённые виды продуктов – выдержанные сыры, напитки с кофеином, красное вино, копчёности и шоколад; пищевые добавки, такие как глутамат натрия (MSG), и искусственные подсластители; сигаретный дым, духи и другие активные запахи; яркий или мерцающий свет; недостаток сна; эмоциональный стресс.

Будьте честны со своим врачом и делитесь даже самой, казалось бы, незначительной информацией, ведь весь наш организм связан между собою и передаёт сигналы из системы в систему.

Что же вызывает окулярные и визуальные мигрени?

Генетика. В основе мигренозных головных болей лежат генетические факторы, и проведенные исследования свидетельствуют о том, что в 70% случаев люди страдали от мигреней несколько поколений.

По данным Всемирной организации здравоохранения, головные боли при мигрени вызываются активацией механизма в глубине мозга, который выделяет вещества, вызывающие воспаления вокруг нервов и кровеносных сосудов в голове и мозге. Но почему это происходит и почему внезапно проходит – неизвестно.

Лечение и профилактика

Если с вами произошла подобная ситуация при потере зрения на одном из глаз – расслабьтесь и отдыхайте, пока ваше зрение не вернётся в норму. Если вы за рулём или за рабочей поверхностью – отложите все дела и дайте себе восстановиться. Не терпите этот дефект, вашему мозгу нужна реабилитация в спокойном состоянии.

При обращении к доктору стоит прибегнуть к помощи нескольких специалистов. Не только офтальмолог, но и невролог сможет установить причину вспышки потери зрения. Также неплохо вести дневник питания и своих действий непосредственно перед приступами мигрени, так вы сможете понять, что же вызывает мигрень, и поможет избежать её в будущем.

Приступы окулярной или визуальной мигрени, как и многие другие болезни, связаны со стрессом. Вы можете снизить частоту приступов, не прибегая к лекарствам. Для этого нужно навести порядок и гармонию в своём распорядке дня и эмоциях. В современных реалиях и городской суете сделать это сложно, но возможно.

Несколько советов, с которых стоит начать:

засыпайте и просыпайтесь в одно и тоже время; начинайте свой день с полезного завтрака; избегайте токсичных отношений и не звоните бывшим; увлекайтесь релакс-программами: йога, рисование, плавание.

Чувствуете, что у вас проблемы со зрением? Не рискуйте. Обратитесь к офтальмологу для выяснения того, что вызывает нарушения зрения.

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