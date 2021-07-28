Вкусно, здорово, БЕЗОПАСНО - как покупать продукты в пандемию

Где человечество повернуло не туда? В какой момент вместо “Хорошо покушал, молодец” пришло “Здоровое питание”? И как в этом списке появилось еще и слово “безопасность”?

Удобно было раньше. Отвезли к бабушке, лег под кустом, ветку за веткой ягоды объедаешь. Повзрослев, мы научились следить за фигурой, соблюдать баланс. В 2020 году к этому всему добавилась еще пандемия… и мы стали мыть овощи и фрукты со всей пролетарской яростью, стирая кожу с рук и шкурку - с яблок. А безопасная покупка продуктов превратила нас в настоящих сталкеров.

Итак, как безопасно покупать продукты в 2021 году? Прежде всего - нужно минимизировать любые личные контакты с продавцом. Это сразу отсекает популярные ярмарки, супермаркеты и крафтовые магазины яблок “Антоновка” на Подоле.

Ваше решение - заказ доставки продуктов домой. Но есть нюанс. Фирменная доставка от супермаркетов - долго. Службы доставки еды вообще - дорого. И в первом, и во втором случае - качество подбора товаров не гарантирует никто.

К счастью, технологии продолжают развиваться. И на помощь пришли онлайн-супермаркеты. Например, Cooker - собственное мясоперерабатывающее производство, широкий ассортимент, доставка в любую точку Киева за 15 минут.

Если же вы любите экстрим, вас манит неизвестность, а запасы туалетной бумаги остались еще с начала карантина - Cooker дает советы, как уменьшить риск при покупке товаров.

Избегайте общественного транспорта

Если пешком до магазина не добраться - берите такси. Все равно назад возвращаться с сумками. Правда, такси в столице - это отдельный вид риска. Маршрутки, трамваи и троллейбусы - в топе мест с наибольшей вероятностью подхватить вирус.

Решение от Cooker - 2500 товаров онлайн, из которых можно собрать продуктовую корзину за пару минут. И при этом - бесплатная доставка за 15 минут, если товаров набралось на сумму 250 грн.

Держитесь подальше от очередей

Это, в принципе, идеальный совет на все времена, но также - важное замечание в эпоху пандемии. Даже если вы добрались до магазина безопасно, как гарантировать безопасность внутри? Что делать, если в очереди на кассу вам уже положил голову на плечо незнакомец? Как избежать отдела, где очередной антипрививочник без маски доказывает, что вирус - происки масонов?

Поход в магазин и в мирное время всегда был стрессом. Добраться, выбраться, выстоять очередь, вернуться домой - на это уходило несколько часов. Меры предосторожности в супермаркетах увеличили это время в два раза.

Решение от Cooker - курьерская доставка, выбор в несколько кликов и бесконтактная оплата. Стерильность условий контролирует целый департамент. Продукты соберут в перчатках и масках, оплатите картой, курьер настолько молчалив, что это даже настораживает. Во времена, когда изоляция нарушила баланс здравого смысла по всей планете - зачем вам лишнее общение и стресс? И главное - 15 минут, и еда вас найдет в любой точке Киева. Включая Вишневое, Борщаговку, Коцюбинское и ДВРЗ.

Старайтесь ни к чему не прикасаться

Но всё уже потрогали до вас. Магазины – не самое чистое место. Продукты, ручки дверей и тележек, деньги, если вы рассчитываетесь наличными. Все это может быть потенциальным источником той самой инфекции и еще сотен двух инфекций менее популярных. Исследования Национального института здоровья США доказали, что вирус SARS-CoV-2, который попал на картон, остается жизнеспособным в течение 24 часов. На пластике и нержавеющей стали – до 2-3 дней. А замеры температуры? Вы видели, как пристально это делают на входе? Мы тоже не видели.

И угроза не преувеличена. По данным Аналитической компании YouGov, 62% потребителей делают покупки в оффлайн-магазинах, потому что там можно увидеть товар «вживую», потрогать его на ощупь и даже понюхать. А уж сколько историй, как популярные оффлайн супермаркеты подменяют срок годности товаров или обрызгивают неизвестно чем, чтобы те выглядели привлекательнее...

Решение от Cooker: к вашему товару прикасались только сборщик и курьер. Оба - в одноразовых перчатках. Оба - продезинфицировали руки. Оба занимаются спортом и находятся в хорошей форме. К тому же, и полки обрабатывают антисептиком два раза в день. А вопрос свежести продуктов решается очень просто - доставка свежего мяса на склады каждое утро. Так же, как и вы, Cooker не набивает холодильники на неделю вперед.