Вкусные суши и роллы в Запорожье

Суши и сеты роллов пользуются большой популярностью во всем мире.

Есть традиционные рецептуры, есть концептуальные и даже региональные. Но их всех объединяет одно — искусство гармоничного соединения риса и начинок, которые заправляются и подаются с характерными соусами и добавками. На выбор есть наборы суши и роллов, как для любителей рыбы, так и для веганов. Поэтому каждый человек выделит для себя что-то свое. Все японские блюда, к тому же очень богаты на микроэлементы и витамины. Выбирая суши и роллы, вы получаете гастрономическое удовольствие для вкусовых рецепторов и массу пользы для организма в целом.

Роллы и суши от Watatsumi

Большой выбор суши = Большие возможности открыть для себя новые вкусы и интересные сочетания. Если хочется все и сразу, то учитывайте несколько факторов, которые помогут сделать желаемый выбор:

Состав сетов. Мы предлагаем небольшие сеты для нескольких человек, так и для компании. Каждый из которых представлен детально, в частности, каждый вид роллов имеет перечень ингредиентов. Вы можете подобрать классику или вегетарианские, более или менее острые. Количество штук в порции. Рассчитывайте исходя из количества человек.

У нас всегда представлено много акционных предложений и выделены топовые позиции. Есть сезонные сеты, которые рекомендуем всегда пробовать. Наши повара стремятся их насытить интересными вкусами и добавить пикантной нотки.

Всегда заказывайте что-то стандартное для вас, дополняя чем-то новым и необычным. Это внесет разнообразие, и вы сможете определиться с вашими любимыми позициями. У нас каждый клиент находит новый вкус и наслаждается необычными суши и роллами.

Преимущества «Watatsumi»

Преимуществами, которые мы обладаем. Это:

Соблюдение санитарных норм. Первое и одно из самых главных. Все сотрудники работают в специальной форме, в перчатках, руки регулярно дезинфицируются. Уборка помещений проводится по графику.

Профессиональное приготовление блюд. Второе, не менее важное первого. У нас работают повара и сушисты, специально обученные мастерству приготовления. Они на высоком уровне владеют рецептурой и технологией каждого блюда из нашего меню.

Вкусное сезонное меню. Мы стараемся разнообразить ассортимент чем-то интересным и необычным. Это могут быть фрукты или соусы в суши-сетах и роллах или совершенно новые позиции.

Выгодные скидки. У нас в разделе “Скидки” представлены сеты, роллы и другие блюда по “вкусным” ценам.

О всем меню и акциях можно узнать на сайте доставки суши Watatsumi. Для вашего удобства разработан простой интерфейс, доступный с любого гаджета. Переходите, ознакамливайтесь с каждой позицией и заказывайте. Доставляем быстро и качественно по всему Запорожью!

Смачні суші та роли у Запоріжжі

Суші та сети ролів користуються великою популярністю у всьому світі. Є традиційні рецептури, є концептуальні та навіть регіональні. Але їх усіх поєднує одне — мистецтво гармонійної сполуки рису та начинок, які заправляються та подаються з характерними соусами та добавками. На вибір є набори суші та ролів, як для любителів риби, так і для веганів. Тому кожна людина виділить собі щось своє. Всі японські страви, до того ж дуже багаті на мікроелементи та вітаміни. Вибираючи суші та роли, ви отримуєте гастрономічне задоволення для смакових рецепторів та масу користі для організму загалом.

Роли та суші від Watatsumi

Великий вибір суші = Великі можливості відкрити нові смаки і цікаві поєднання. Якщо хочеться все й одразу, то враховуйте кілька факторів, які допоможуть зробити бажаний вибір:

1. Склад сетів. Ми пропонуємо невеликі мережі для кількох людей, так і для компанії. Кожен із яких представлений детально, зокрема, кожен вид ролів має перелік інгредієнтів. Ви можете підібрати класику або вегетаріанські, більш-менш гострі.

2. Кількість штук у порції. Розраховуйте, виходячи з кількості осіб.

У нас завжди представлено багато акційних пропозицій та виділено топові позиції. Є сезонні мережі, які рекомендуємо завжди пробувати. Наші кухарі прагнуть їх наситити цікавими смаками та додати пікантної нотки.

Завжди замовляйте щось стандартне для вас, доповнюючи чимось новим та незвичайним. Це внесе різноманітність і ви зможете визначитися з вашими улюбленими позиціями. У нас кожен клієнт знаходить новий смак і насолоджується незвичайними суші та ролами.

Переваги «Watatsumi»

Перевагами, які ми маємо. Це:

• Дотримання санітарних норм. Перше та одне з найголовніших. Усі співробітники працюють у спеціальній формі, у рукавичках, руки регулярно дезінфікуються. Прибирання приміщень проводиться за графіком.

• Професійне приготування страв. Друге, не менш важливе першого. У нас працюють кухарі та сушисти, спеціально навчені майстерності приготування. Вони на високому рівні володіють рецептурою та технологією кожної страви з нашого меню.

• Смачне сезонне меню. Ми намагаємося урізноманітнити асортимент чимось цікавим та незвичайним. Це можуть бути фрукти чи соуси в суші-сетах та ролах або зовсім нові позиції.

• Вигідні знижки. У нас у розділі "Знижки" представлені сети, роли та інші страви за "смачними" цінами.

Про все меню та акції можна дізнатися на сайті доставки суші Watatsumi. Для вашої зручності розроблений простий інтерфейс, доступний із будь-якого гаджета. Переходьте, ознайомлюйтесь з кожною позицією та замовляйте. Доставляємо швидко та якісно по всьому Запоріжжю!

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.