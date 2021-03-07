ТОП-3 интересных блюд на 8 марта от шеф-повара Андрея Дромова

Хотите удивить любимую женщину 8 Марта, но не знаете как? Романтический завтрак, обед или ужин – отличный способ порадовать свою половинку, считает шеф-повар программы «Готовим вместе» Андрей Дромов.

Шеф-повар Андрей Дромов поделился праздничными лайфхаками и оригинальными рецептами блюд на 8 марта , которые точно понравятся милым дамам.

В нашей семье качество подарка на 8 Марта напрямую зависит от подарка на 23 февраля! – шутит Андрей Дромов. – В этот день я дарю жене тюльпаны. Беспроигрышный вариант! А если серьезно, то я за то, чтобы не искать какие-то поводы и даты, а каждый день уделять внимание, ухаживать и просто любить своих женщин. Ведь если вы 364 дня в году «косячили», а 8 Марта решили исправить ситуацию – ничего не получится. Для меня пример правильных семейных отношений – мои родители. Отец 8 Марта всегда с утра готовит маме кофе и на подносе вместе с булочками приносит завтрак ей в постель. Когда родители переезжали из дома в квартиру, этот поднос пропал. Отец не растерялся – взял крышку от кастрюли, перевернул ее и так подал маме кофе (улыбается). Мама очень хохотала, конечно. Но это и есть пример настоящей любви. Я считаю, что одно из самых явных проявлений заботы мужчины о женщине – это приготовление для нее еды. В нашей семье ни один праздник не обходится без романтического ужина. Даже если вы не шеф-повар, есть много интересных рецептов блюд, которые можно приготовить дома и порадовать любимую.

Рецептами трех таких блюд Андрей Дромов делится, чтобы мужчины приготовили праздничные угощения для своих женщин.

Шарлотка с яблоками

Ингредиенты:

1 кг кисло-сладких яблок, 250 г пшеничной муки, 4 яйца, 150 г сахара, 20 г ванильного сахара, 150 г классического йогурта, 10 г разрыхлителя, 80 г растопленного сливочного масла, 10 г сахарной пудры, 1 ч. л. корицы, сок ¼ лимона, щепотка соли.

Приготовление:

Оставьте два яблока в кожуре, остальные очистите, нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком и перемешайте. Для теста взбейте миксером яйца с ванильным и обычным сахаром. Добавьте масло, йогурт и еще раз взбейте. Просейте муку, смешайте ее с разрыхлителем и солью, порциями добавьте к основной массе, перемешайте до однородности. В готовое тесто всыпьте порезанные яблоки, перемешайте ложкой и вылейте смесь в форму с пергаментом. Яблоки в кожуре нарежьте тонкими ломтиками и выложите сверху по кругу внахлест. Поставьте шарлотку в разогретую до 180°С духовку и выпекайте 50-60 минут, затем дайте остыть. Посыпьте смесью пудры с корицей.

Сладкие роллы с фруктами

Ингредиенты:

Для блинного теста: 220 г пшеничной муки, 30 г какао, 300 мл молока, 4 куриных яйца, 30 г сахара, щепотка соли, 20 мл растительного масла. Из этого количества теста получается примерно 15-20 блинов – в зависимости от диаметра сковороды и толщины блинов.

Для начинки (для 4-х роллов): 200 г творога, 50 мл 30%-ных сливок, сахар – по вкусу, 8 г ванильного сахара, 1/4 лайма или лимона, 200 г любых фруктов, 10 листиков мяты.

Приготовление:

Просеянную муку перемешайте с солью, сахаром и какао. В отдельной миске соедините молоко, яйца, растительное масло. Всыпьте сухие ингредиенты в молочно-яичную смесь и взбейте миксером. Отставьте тесто на полчаса. Затем пожарьте блины на смазанной маслом сковороде. Приготовьте начинку из творога, сливок, сахара, ванильного сахара. В отдельной миске перемешайте порезанные кубиком фрукты и измельченную мяту, добавьте сок лайма. Блины поочередно выкладывайте на пищевую пленку, затем на половине поверхности распределите тонким слоем творожную массу и фрукты, с помощью пленки сверните плотные роллы и отправьте на час в холодильник. Подавайте к столу, разрезав на ровные части. Приятного аппетита!

Карамельно-шоколадный тарт

Ингредиенты:

Для коржа: 170 г муки, 30 г какао, 1 яйцо, 1 желток, 40 г сахарной пудры, 100 г охлажденного сливочного масла.

Для карамели: 300 г сахара, 20 г ванильного сахара, 200 мл теплых сливок 30% жирности, 70 г сливочного масла, 1 г морской соли.

Для шоколадного ганаша: 120 г черного шоколада, 200 мл 30%-ных сливок, 30 г сахарной пудры, 100 г размягченного сливочного масла.

Дополнительно: 150 г жареных грецких орехов

Приготовление:

Просейте муку с какао, добавьте сахарную пудру, нарезанное масло и перетрите все в крошку. Добавьте яйцо и желток, замесите тесто, заверните его в пищевую пленку и поместите в холодильник на 1 час. Раскатайте тесто между двумя листами пергамента. Переложите в форму, равномерно распределите по дну и бортикам, проколите вилкой. Поставьте в морозилку на 30 минут, затем выпекайте 10 минут при температуре 190°С. Пока корж остывает, займемся приготовлением карамели. В сотейнике соедините сахар, ванильный сахар и морскую соль. Растопите на маленьком огне, не помешивая. Влейте теплые сливки, перемешайте. Добавьте сливочное масло и снова перемешайте. Дайте карамели остыть. Приготовьте ганаш: смешайте сливки и сахарную пудру, доведите до кипения. Залейте этой смесью измельченный шоколад, перемешайте до однородности. Добавьте сливочное масло, снова перемешайте. Распределите карамель по коржу, посыпьте измельченными орехами. Сверху равномерно выложите ганаш. Поставьте тарт в холодильник на 2 часа, после чего подавайте к столу. Приятного аппетита!