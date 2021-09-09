Названы привычки, разрушающие иммунитет

Рассказываем о вредных привычках, которые могут подкосить иммунитет человека осенью.

По словам Линдси ДеСото, доктора медицинских наук из Fit Healthy Momma, под угрозой прежде всего сладкоежки, которые употребляют слишком много сахара . Дело в том, что избыток этого вещества снижает функцию иммунных клеток, что ослабляет систему в целом.

Не стоит на пороге очередной волны коронавируса употреблять и чрезмерное количество алкоголя.

Чтобы иммунитет работал хорошо, позволяется минимум спиртного.

Более 14 порций в неделю могут подавить вашу иммунную систему и привести к более серьезным симптомам любого заболевания.

Негативно влияют на защитные силы организма переработанные закуски, например, печенье и чипсы.

В любом фаст-фуде вы найдете большое количество насыщенных жиров, и это тоже вредит иммунитету. Такая пища провоцирует воспаления, на борьбу с которыми организму приходится тратить ресурсы, которые могли бы пойти на устранение внешней угрозы, например, вируса.

Наконец, следите за потреблением продуктов, содержащих натрий. Задерживая в организме влагу, они способствуют повышению давления.

Напомним,