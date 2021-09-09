Названы привычки, разрушающие иммунитет
Рассказываем о вредных привычках, которые могут подкосить иммунитет человека осенью.
Не стоит на пороге очередной волны коронавируса употреблять и чрезмерное количество алкоголя.
Чтобы иммунитет работал хорошо, позволяется минимум спиртного.
Более 14 порций в неделю могут подавить вашу иммунную систему и привести к более серьезным симптомам любого заболевания.
Негативно влияют на защитные силы организма переработанные закуски, например, печенье и чипсы.
Наконец, следите за потреблением продуктов, содержащих натрий. Задерживая в организме влагу, они способствуют повышению давления.
Напомним,