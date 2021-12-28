ТОП-5 вин от Villa Krim, с которыми Новый год будет безупречным

Костюмированные вечеринки всю ночь напролет, шампанское под открытым небом и это прекрасное ощущение, когда новогодний салют врывается в распахнутое окно.

Можете продолжить список всем тем, за что вы любите Новый год, а мы добавим в него ТОП-5 вин, которые смогут сделать ваш праздник безупречным.

1. Villa Krim Shevalie Rouge

Угли тлеют, наполняя воздух дымным ароматом, замаринованное и нанизанное на шампуры мясо готовится отправиться на мангал, отличная компания неподалеку занимается нарезкой салатов и единственное, чего не хватает в этой прекрасной новогодней картине – бутылочки Shevalie Rouge от Villa Krim. У этого вина есть все для того, чтобы дополнить любой праздничный стол, главным блюдом которого будет мясо. Богатый вкус с бархатистыми танинами, долгое и пикантное послевкусие. Попробуйте, мурашки от удовольствия гарантированы!

2. Villa Krim Rose

Если вы относитесь к тем счастливчикам, кому повезло в этот Новый год оказаться на морском побережье, отпраздновать такую удачу нужно особенным вином - игристое Villa Krim Rose для этого случая подойдет идеально! Многие винные гики уверены, что розовое вино лучше всего подходит солнечным дням, и они правы - легкое игристое цвета фламинго идеально вписывается в праздничную картину мира и освежает не только рецепторы, но и чувства.

3. Grand Cuvee от Villa Krim

Если бы Новый год имел только один цвет, какой бы цвет это был? Серебристый, цвет мороза? Белый, цвет снега? Синий, цвет льда? Сложно определиться, правда? Если бы НГ был запахом, каким бы он был? Цитрусовым? Майонезным? Запахом ванильного мороженого? Очень затрудняюсь с ответом. Но если вы спросите, какой Новый год на вкус, я, не задумываясь ни на секунду отвечу - Villa Krim Grand Cuvee. Праздничный золотистый цвет, аромат с экзотическими цитрусовыми нотками, легкий, освежающий вкус с фруктовым послевкусием - все в одной бутылке, в придачу с неземным удовольствием.

4. Sangiovese от Villa Krim

Бывают такие дни, когда лень из порока превращается в необходимое условие выживания. Лень все: идти куда-то, убирать, даже готовить еду, и именно для таких праздников в ART Collection Villa Krim существует вино Sangiovese. Единственное усилие, которое вам придётся приложить - вытащить пробку и налить себе бокальчик жизнеутверждающего напитка. Это прекрасное вино и жажду утолит, и голод, ведь его насыщенный яркий вкус с бархатом танинов и ягодными нотами – это все, что может понадобиться для встречи твоего «ленивого Нового года».

5. Muscat Riviera от Villa Krim

Если же у Вас романтическая встреча Нового года. Только Ты, елка и Он. Вам не обойтись без всеми любимого вина Riviera из Muscat Collection Villa Krim. Оно не выходит из рейтингов всеми желанных розовых вин. Muscat Riviera - богатые, сложные и интенсивные ароматы, которые варьируются от цитрусовых до розы. Вкус мягкий, но в то же время яркий, элегантный и освежающий, устоять просто невозможно! А если вы любители новых ощущений, мы бы рекомендовали попробовать это вино со сливочной пастой и морепродуктами, вкус вас приятно удивит.

Так выглядит список мастхев Нового 2022 года. Берите на заметку и пусть ваш праздник будет безупречным!

ТОП - 5 вин від Villa Krim, з якими Новий рік буде бездоганним

Костюмовані вечірки всю ніч, шампанське просто неба і це прекрасне відчуття, коли новорічний салют вривається у відчинене вікно. Можете продовжити список усім, за що ви любите Новий рік, а ми додамо до нього ТОП-5 вин, які зможуть зробити ваше свято бездоганним.

1. Villa Krim Shevalie Rouge

Вугілля тліє, наповнюючи повітря димним ароматом, замариноване м'ясо готується вирушити на мангал, чудова компанія неподалік займається нарізкою салатів і єдине, чого не вистачає в цій прекрасній новорічній картині – пляшечки Shevalie Rouge від Villa Krim. У цього вина є все для того, щоб доповнити будь-який святковий стіл, головним блюдом якого буде м'ясо. Багатий смак з бархатистими танінами, довгий та пікантний післясмак. Спробуйте, мурашки від задоволення гарантовані!

2. Villa Krim Rose

Якщо ви один з тих щасливчиків, кому пощастило цього Нового року опинитися на морському узбережжі, відсвяткувати таку удачу потрібно особливим вином - ігристе Villa Krim Rose для цього випадку підійде ідеально! Багато винних гіків впевнені, що рожеве вино найкраще підходить сонячним дням, і вони мають рацію - легке ігристе кольору фламінго ідеально вписується в святкову картину світу і освіжає не лише рецептори, а й почуття.

3. Grand Cuvee від Villa Krim

Якби Новий рік мав тільки один колір, який колір це був? Сріблястий, колір морозу? Білий колір снігу? Голубий, колір льоду? Важко визначитися, правда? Якби НГ був запахом, яким би він був? Цитрусовим? Майонезним? Запахом ванільного морозива? Дуже важко візначитися з відповіддю. Але якщо ви запитаєте, який Новий рік на смак, я не замислюючись ні на мить відповім - Villa Krim Grand Cuvee. Святковий золотистий колір, аромат з екзотичними цитрусовими нотками, легкий, освіжаючий смак із фруктовим післясмаком – все в одній пляшці, на додачу з неземним задоволенням.

4. Sangiovese від Villa Krim

Бувають такі дні, коли лінощі з пороку перетворюються на необхідну умову виживання. Лінь усе: йти кудись, прибирати, навіть готувати їжу, і саме для таких свят в ART Collection Villa Krim існує вино Sangiovese. Єдине зусилля, яке вам доведеться докласти - витягнути пробку і налити собі келих життєствердного напою. Це прекрасне вино і спрагу вгамує, і голод, адже його насичений яскравий смак із оксамитом танінів та ягідними нотами – це все, що може знадобитися для зустрічі твого «лінивого Нового року».

5. Muscat Riviera від Villa Krim

Якщо у Вас романтична зустріч Нового року. Тільки Ти, ялинка та Він, Вам не обійтися без улюбленого вина Riviera з Muscat Collection Villa Krim. Воно не виходить із рейтингів усіма бажаних рожевих вин. Muscat Riviera - багаті, складні та інтенсивні аромати, які варіюються від цитрусових до троянди. Смак м'який, але водночас яскравий, елегантний та освіжаючий, встояти просто неможливо! А якщо ви любителі нових відчуттів, ми рекомендували б спробувати це вино з вершковою пастою і морепродуктами, смак вас приємно здивує.

Так виглядає список мастхев Нового 2022 року. Беріть на замітку і нехай ваше свято буде бездоганним!

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