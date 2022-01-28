Назван лучший завтрак для всей семьи
Что приготовить на завтрак, чтобы было вкусно, сытно, еще и полезно?
Специалист по питанию Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала о завтраках, которые рекомендуются людям, придерживающимся здорового образа жизни.
Убиваем продукты, которые могут вызвать скачок гормонов. Лучше сначала выпить стакан теплой воды, а потом уже кофе или чай.
Также не стоит нагружать поджелудочную железу, поэтому исключению подлежат: мучное, сладости, жареное, кисломолочное, выпечка, особенно – сдобная.
Полезными для начала дня являются:
- Каши, орехи с сухофруктами, смузи, куриные яйца, омлет, ягоды, курага, молочные продукты.
Напомним,