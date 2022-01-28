Назван лучший завтрак для всей семьи

Что приготовить на завтрак, чтобы было вкусно, сытно, еще и полезно?

Специалист по питанию Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала о завтраках, которые рекомендуются людям, придерживающимся здорового образа жизни.

По ее словам, главное в завтраке соблюдать баланс, а продукты можно менять по своему усмотрению. Еще Анна подчеркнула, что лучшим временем для завтрака считается период спустя 30-40 минут после пробуждения!

Убиваем продукты, которые могут вызвать скачок гормонов. Лучше сначала выпить стакан теплой воды, а потом уже кофе или чай.

Также не стоит нагружать поджелудочную железу, поэтому исключению подлежат: мучное, сладости, жареное, кисломолочное, выпечка, особенно – сдобная.

Полезными для начала дня являются:

Каши, орехи с сухофруктами, смузи, куриные яйца, омлет, ягоды, курага, молочные продукты.

Напомним,