Варенье из айвы (рецепт)

3 августа 2021 22:14 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Варенье из айвы (рецепт)
Варенье из айвы (рецепт)
Shutterstock

Варенье из айвы имеет яркий насыщенный вкус и несет огромную пользу для человеческого организма. Как его приготовить, читайте рецепт на tv.ua.

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В свежем виде не используется в питании из-за негативного влияния на желудочно-кишечный тракт. Несмотря на это варенье из айвы получается вкусным, полезным.

Ингредиенты:

  • 1 кг айвы
  • 800 г сахара

Как готовить:

  1. Помыть айву в теплой воде щеткой, удаляя с ее поверхности пух.
  2. Нарезать дольками, вырезать семенные гнезда.
  3. Поместить их в кастрюлю, влить кипяток (300 мл)  довести до кипения, убавить огонь и варить 15 минут.
  4. Процеженным отваром залить дольки айвы.
  5. Довести до кипения и готовить под крышкой до полуготовности плодов.
  6. Примерно через 20 минут (в зависимости от спелости и сорта) дольки айвы станут мягкими.
  7. Всыпать сахар, перемешать, довести до кипения и оставить на 6 часов.
  8. Поставить на средний огонь и довести варенье до готовности. Разлить в стерилизованные банки, закатать.   

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