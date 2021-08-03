Варенье из айвы (рецепт)
3 августа 2021 22:14
Варенье из айвы (рецепт)
Shutterstock
Варенье из айвы имеет яркий насыщенный вкус и несет огромную пользу для человеческого организма. Как его приготовить, читайте рецепт на tv.ua.
Ингредиенты:
- 1 кг айвы
- 800 г сахара
Как готовить:
- Помыть айву в теплой воде щеткой, удаляя с ее поверхности пух.
- Нарезать дольками, вырезать семенные гнезда.
- Поместить их в кастрюлю, влить кипяток (300 мл) довести до кипения, убавить огонь и варить 15 минут.
- Процеженным отваром залить дольки айвы.
- Довести до кипения и готовить под крышкой до полуготовности плодов.
- Примерно через 20 минут (в зависимости от спелости и сорта) дольки айвы станут мягкими.
- Всыпать сахар, перемешать, довести до кипения и оставить на 6 часов.
- Поставить на средний огонь и довести варенье до готовности. Разлить в стерилизованные банки, закатать.