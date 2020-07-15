Украинцы увидят яркую комету на небе невооруженным глазом: как ее найти?

Украинцы могут увидеть яркую комету на небе невооруженным глазом: как ее найти / фотограф Александр Поздняков

В июле 2020 года на небе появился новый объект, комета C/2020 F3.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) относительно небольшая, но ее можно увидеть не только с помощью бинокля, но и без дополнительных оптических инструментов. Повезло жителям северного полушария, в эти дни они могут наблюдать за ней после захода Солнца.

Это редкая комета, которая возвращается к Земле раз на 6800 лет. Приближаясь к Солнцу, ее внешняя оболочка постепенно разогревается, из-за чего возникает впечатляющий и заметный хвост из газа и пыли.

В NASA сообщают, что диаметр кометы составляет 5 км, сформировалась она на заре Солнечной системы, около 4,6 млрд лет назад.

Украинцы могут увидеть яркую комету на небе невооруженным глазом: как ее найти?

Как и где увидеть комету?

Ближе всего комета подлетит к Земле 22 июля (расстояние составит 103 млн км). Сегодня ночью ее можно будет заметить на северо-западной части неба, ближе к концу месяца комета будет возвышаться над горизонтом.

Для ориентира используйте созвездие Большой медведицы и Полярную звезду.

Напомним,