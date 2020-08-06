Samsung представила нові пристрої екосистеми Galaxy для роботи і розваг

Зустрічайте новинки від Samsung!

Samsung Electronics представила п’ять мобільних пристроїв: смартфони Galaxy Note20 і Galaxy Note20 Ultra, універсальні планшети для продуктивної роботи та творчості Tab S7 і S7+; преміальний носимий пристрій з розширеними функціями для моніторингу стану здоров’я Galaxy Watch3; стильні й ергономічні навушники з чудовою якістю звуку Galaxy Buds Live та смартфон з гнучким екраном наступного покоління Galaxy Z Fold2.

Презентація Galaxy Unpacked вперше відбулася у віртуальному форматі.

«Ще ніколи ми не покладалися на технології так, як сьогодні. Саме завдяки їм ми залишаємося на зв’язку, незважаючи на непросту ситуацію, з якою зіткнулися люди в усьому світі, – сказав д-р Те Мун Ро (TM Roh), президент і голова підрозділу мобільних комунікацій Samsung Electronics. – Технології повинні робити життя простішим. Тому сьогодні ми представили п’ять нових пристроїв. Окремо ці гаджети є потужними інструментами, які стануть гарними помічниками в роботі та під час відпочинку. Усі вони є частиною екосистеми Galaxy та забезпечать зручний досвід використання, щоб наші користувачі могли зосередитися на найважливішому».

Серія Galaxy Note20 і Note20 Ultra

Нові Galaxy Note20 – найпродуктивніші смартфони в серії Note на сьогоднішній день. На них можна працювати як на комп’ютері і грати навіть у технічно складні ігри. До оновленої лінійки увійшли дві моделі: Galaxy Note20 Ultra – для шанувальників серії, яким потрібна максимальна продуктивність, і Galaxy Note20 – для широкого кола користувачів, які прагнуть ефективно використовувати свій час у процесі роботи та розваг.

Створені для роботи

Серія Galaxy Note20 дає змогу користувачеві досягати більшого в будь-який час і в будь-якому місці, поліпшуючи його продуктивність. Фірмове електронне перо S Pen і додаток Samsung Notes на Galaxy Note20 і Galaxy Tab S7 | Tab S7+ забезпечують ще більш гнучку і зручну роботу з пристроями. У партнерстві з Microsoft Samsung зробила синхронізацію Galaxy Note20 і ПК з Windows легкою і інтуїтивною.

♦ Вдосконалене перо S Pen: улюблений аксесуар шанувальників лінійки Note і цінителів багатозадачності – електронне перо в Galaxy Note 20 пропонує неперевершені можливості для письма. Оновлений S Pen більш точний і забезпечує надзвичайно реалістичні відчуття, як під час створення заміток звичайною ручкою, а п’ять нових жестів спрощують навігацію між додатками. Наприклад, щоб повернутися на домашній екран або зробити скріншот, досить зробити рух пером S Pen.

♦ Нові функції Samsung Notes: смартфони Galaxy Note 20 отримали оновлені інструменти для роботи й легку синхронізацію з іншими пристроями. У додатку Samsung Notes з’явилася функція автозбереження написаного і синхронізації з планшетом або ПК. Завдяки цьому замітки користувача можна записувати на одному пристрої, а редагувати – на іншому. Samsung Notes автоматично вирівнює рукописний текст в акуратні записи. За допомогою функції запису звуку під час створення заміток можна в подальшому легко знаходити виділений текст, який користувач створював одночасно із записом аудіо. Новий інструментарій роботи з PDF-файлами дає змогу легко робити позначки до документів, коментувати й виділяти фрагменти тексту в додатку Samsung Notes. Систематизувати записи можна за допомогою нового, інтуїтивно зрозумілого каталогу папок, що полегшує пошук.

♦ «Розумна» робота на різних пристроях: поліпшена інтеграція з Windows 10 відкриває доступ до роботи з мобільними додатками прямо на ПК: тепер можна надсилати повідомлення, керувати ними, синхронізувати фото, а також здійснювати і приймати дзвінки з комп’ютера. Стало можливим додавати свої улюблені мобільні додатки на панель завдань або в меню «Пуск». До кінця року в користувачів з’явиться можливість запускати кілька додатків на одному екрані комп’ютера з Windows 10. Щоб необхідна інформація завжди була під рукою, вся робоча екосистема взаємопов’язана: Samsung Notes синхронізується з Microsoft OneNote і Outlook, а нагадування – з Microsoft Outlook, To Do і Teams.

Сила гри

Samsung забезпечує максимально широкі ігрові можливості на пристроях Galaxy Note20, щоб користувачі почувалися справжніми кіберспортсменами. Нова лінійка має високу продуктивність, розширений інтерфейс підключення і дисплей з відгуком 240 Гц та частотою 120 Гц. Крім того, новинки отримали професійні інструменти для фотозйомки і створення кінематографічних відеороликів, а також розширені функції для багатозадачності.

♦ Фото та відео: 8K-камера смартфонів Galaxy Note20 зі співвідношенням сторін 21:9 і швидкістю запису 24 кадри на секунду дає змогу знімати відео професійної якості. Режим Pro Video з налаштованим фокусуванням, звуком, експозицією, інструментами для регулювання швидкості зуму і зйомкою зі швидкістю 120 кадрів на секунду з роздільною здатністю FHD підходить для створення кінематографічних роликів. Напрямок запису звуку на нових смартфонах можна регулювати, а щоб аудіо було максимально чітким, можна використовувати навушники Galaxy Buds Live.

♦ Для створення якісних фото камера Galaxy Note20 Ultra оснащена автофокусом з лазерним сенсором.

♦ Багатозадачність із Samsung DeX: коли користувачеві буде потрібен екран більшого розміру, Samsung DeX забезпечить бездротове підключення серії Galaxy Note20 до Smart TV. У разі використання двох екранів можна одночасно обмінюватися текстовими повідомленнями з друзями і дивитися відео на Smart TV.

Широкі можливості та продуктивність серії Galaxy

Galaxy Note20 – найпотужніші смартфони в історії серії. Вони втілюють все, за що їх люблять користувачі.

Смартфони отримали найпотужніший процесор у лінійці. Передові технології та найкращі в своєму класі мобільні можливості поєднуються в цих пристроях із знаковим дизайном. Цього року Galaxy Note20 і Note20 Ultra представлені в абсолютно новому унікальному бронзовому кольорі.

Galaxy Note20 Ultra вперше отримав яскравий екран Dynamic AMOLED 2X з частотою оновлення 120 Гц, яка забезпечує неймовірно плавне зображення. Дисплей автоматично адаптується до перегляду контенту, щоб заощадити заряд батареї. Інтелектуальний акумулятор, ємності якого вистачає на весь день, має функцію швидкої зарядки, з якою більш ніж 50% заряду відновлюється всього за 30 хвилин.

Екосистема Galaxy

Всі пристрої і сервіси Samsung бездоганно працюють разом, тому що об’єднані в екосистему Galaxy. Можливості нових Galaxy Note20 розширюються під час використання смартфонів з іншими гаджетами: Galaxy Tab S7 і Tab S7+, Galaxy Watch3 і Galaxy Buds Live. Використовуючи ефективну взаємодію всіх пристроїв екосистеми Galaxy можна працювати в режимі багатозадачності, довше грати і спілкуватися з близькими, стежити за параметрами здоров’я в реальному часі.

Galaxy Tab S7 і Tab S7+

Galaxy Tab S7 і Tab S7+ два універсальних планшети, що поєднують у собі функціональність ПК, портативність планшета й інші види зв’язку смартфона. Оснащені новітнім процесором і великими дисплеями – 11 і 12,4 дюйма відповідно з частотою оновлення до 120 Гц.

Galaxy Tab S7 і Tab S7+ поставляються з клавіатурою (продається окремо), оновленим електронним пером S Pen для легкої роботи в Samsung Notes, що встановлені на Galaxy Note20. Завдяки синхронізації пристроїв екосистеми під час роботи з нотатками можна використовувати екран планшета. Якщо немає доступу до Wi-Fi, точку доступу в планшеті легко налаштувати для підключення до мережі інших девайсів Galaxy. А з функцією Nearby Share користувачі можуть ділитися файлами з пристроями, що є поблизу.

Galaxy Tab S7 and S7+ можна використовувати як додатковий дисплей до основного екрана комп’ютера Samsung.

Galaxy Watch3

Galaxy Watch3 – носимий пристрій нового покоління. Це зручний помічник для управління повсякденними завданнями користувача, надійний трекер фітнес-цілей і важливих параметрів здоров’я. Виконаний із матеріалів преміум класу, з витонченим безелем, що обертається, Galaxy Watch3 втілює в собі елегантність класичних годинників і дарує комфорт під час носіння протягом усього дня.

У поєднанні з передовими сенсорними технологіями Galaxy Watch3 пропонує вимір рівня кисню в крові, безманжетний метод вимірювання артеріального тиску і можливість зняття показань електрокардіограми (функції будуть доступні пізніше з оновленням).

Завдяки вбудованій функції сповіщення про екстрені ситуації пристрій цілодобово стежить за безпекою користувача. У разі ​​травмування Galaxy Watch3 негайно запропонує надіслати сповіщення чотирьом попередньо вказаним контактам.

У додатку Running Analysis для занять бігом з’явилася функція VO2 max. З її допомогою можна проводити ефективні кардіотренування, вимірюючи об’єм засвоюваного організмом кисню. Тим, хто хоче залишатися у формі навіть вдома, в додатку Samsung Health є понад 120 програм, тож Galaxy Watch3 зафіксує всі спортивні досягнення користувача.

Galaxy Buds Live

Samsung представляє бездротові навушники Galaxy Buds Live в новому витонченому дизайні. Ергономічна форма повторює анатомічну форму вушної раковини, гарантуючи надійну посадку навушників і максимальний комфорт під час їхнього тривалого використання. Компанія об’єднала досвід експертів у сфері звуку AKG і технологічні інновації, оснастивши пристрій збільшеним 12-міліметровим динаміком і бас-каналом для глибокого й насиченого звучання. Адаптивна система з трьох мікрофонів (2 зовнішніх і 1 внутрішнього) та вбудований вібраційний датчик кісткової провідності забезпечують розпізнавання і неймовірно чітку передачу голосу під час розмов або запис звуку навіть у галасливих місцях.

Технологія активного шумозаглушення для навушників відкритого типу дає змогу повністю ізолюватися від зовнішнього шуму під час прослуховування музики або, навпаки, за потреби налаштувати передачу звуку навколишнього середовища.

Нові можливості з Galaxy Z Fold2

Samsung продовжує зберігати лідерство в новій категорії мобільних пристроїв із гнучким форм-фактором. Взявши до уваги зворотний зв’язок від користувачів пристроїв зі складаним екраном попередніх поколінь, компанія створила Galaxy Z Fold2. Новий смартфон отримав два безмежних дисплеї Infinity-O майже з невидимими рамками – 6,2-дюймовий зовнішній і 7,6-дюймовий внутрішній. Вишуканий дизайн нового Galaxy Z Fold2 підкреслюють два глибоких відтінки корпусу: чорний та бронзовий.

Доступність в Україні:

Всі представлені новинки* надійдуть у продаж 21 серпня 2020 р.

Galaxy Note20 4G в кольорі містично сірий, містично зелений і містично бронзовий за рекомендованою роздрібною ціною 28 999 гривень.

Galaxy Note20 Ultra 4G – в містично бронзовому, містично чорному і містично білому кольорах за рекомендованою роздрібною ціною 35 999 гривень та 41 999 гривень за версію 5G 512 Gb

Galaxy Tab S7 LTE – в чорному кольорі за рекомендованою роздрібною ціною 23 999 грн

Galaxy Tab S7+ LTE – в чорному кольорі за рекомендованою роздрібною ціною 30 999 грн

Galaxy Watch3: 45 мм в чорному і сріблястому кольорах – 11 999 грн і 41 мм в бронзовому і срібному кольорах – 10 999 грн

Galaxy Buds Live – в бронзовому, чорному і білому кольорах за рекомендованою роздрібною ціною 4 499 грн

Для охочих серед перших стати власниками пристроїв в інтернет-магазинах та офіційних точках продажу бренду буде відкрито передзамовлення з 5 до 20 серпня включно.

У разі попереднього замовлення:

Galaxy Note 20 – користувач отримує в подарунок Galaxy Buds+

Galaxy Note 20 Ultra – користувач отримує в подарунок Galaxy Buds Live

Galaxy Tab S7 і S7+ – користувач отримує в подарунок чохол-клавіатуру

Galaxy Watch3 – портативний зарядний пристрій у подарунок.

* Про доступність пристроїв Galaxy Z Fold2 буде повідомлено додатково.