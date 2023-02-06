Найкращі OLED-телевізори LG – які вибрати у 2023 році

PR 6 февраля 2023 10:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Найкращі OLED-телевізори LG – які вибрати у 2023 році
Найкращі OLED-телевізори LG - які вибрати у 2023 році

Компанія LG у 2023 році вдосконалить лінійку телевізорів, і тепер завдяки Brightness Booster Max для кожної точки зображення в серії G3 стане на 70% яскравішим.

Читайте такожРецепт кабачкового рулету з сиром від Анни Саліванчук
З процесором a9 Gen 6 штучний інтелект виконуватиме масштабування, перетворюватиме якість у HDR, підвищуватиме різкість зображення, оброблятиме об'ємний звук. Лінійка G3 підходить для настінного монтажу, оскільки відрізняється конструкцією з нульовим зазором. Удосконалення торкнуться і платформи webOS 23, яка тепер вимагатиме менше прокрутки. Які ще моделі телевізорів https://comfy.ua/flat-tvs/ бренду називають найкращими – дізнаєтеся зі статті.

LG OLED C2 відповідність ціни та продуктивності

Ця лінійка пропонує різні варіанти розмірів, починаючи від 42 дюймів. Однак екран понад 55" надає більше можливостей завдяки панелі OLED Evo. У C2 реалістичне зображення, вражаюча контрастність, що передає насичений чорний колір, яскраві відтінки. Такий телевізор підійде геймерам, оскільки характеризується:

  • миттєвим часом відгуку;
  • частотою оновлення 120 Гц;
  • відсутністю відволікаючих ореолів за об'єктами, що стрімко рухаються.

На всіх чотирьох входах підтримується HDMI 2.1, тому геймерам доступні швидкі ігри. Серія керується інтелектуальною 22-ю модифікацією webOS – плавною та зрозумілою. Її дизайн мінімалістичний, але при цьому елегантний.

LG OLED G2 сліпучі та ультратонкі LG OLED G2

Цю лінійку небезпідставно можна назвати найкращою серед розмаїття телевізорів LG. G2 поставляється з настінним кріпленням. Унікальний дизайн преміум-класу дає змогу підвісити панель впритул без зазорів. Тонкі рамки і режим галереї створюють видимість художнього твору на стіні. Вражаюча якість зображення досягається завдяки найдосконалішій панелі з органічними світлодіодами серед телевізорів марки. Опція Brightness Booster Max посилює її яскравість.

Це хороша можливість для геймерів спостерігати нерозривний ігровий процес з кожного джерела. G2 підтримує 4K і змінну частоту 120 Гц на чотирьох портах HDMI, видає найкоротшу затримку введення, точну передачу кольору, широку гаму відтінків. Процесор a9 Gen 5 за допомогою штучного інтелекту масштабує і обробляє об'єкти найбільш підходящим чином.

LG OLED A2 бюджетні та якісні

Це найдоступніші телевізори бренду з OLED-панеллю. При цьому вони надають відмінну якість зображення і вражаючий HDR (10-та версія, HLG, Dolby Vision). Ви отримуєте:

  • яскравий білий колір;
  • проникливий чорний;
  • максимальну контрастність.

Оскільки A2 – бюджетна лінійка, у ній немає деяких функцій дорогих телевізорів. Так, ви не знайдете змінну частоту оновлення, порти HDMI 2.1. Але при цьому можна скористатися автоматичним режимом з низькою затримкою AIIM. Частота оновлення екрана становить 60 Гц. Однак якщо ви не берете участі в кіберспортивних змаганнях, ігрових функцій цілком достатньо. Хочете витратити менше без шкоди візуальним ефектам – це підходящий варіант.

LG – один із провідних брендів у виробництві телевізорів, а найбільшу популярність йому принесли пікселі OLED-панелей, які самосвітяться. У компанії є пристрої преміум-класу і високоякісні варіанти за меншу суму. Технології поліпшення зображення, розпізнавання та обробки обличчя, тіла, створення глибини, об'єктно-орієнтованого рендерингу звуку пропонують різні моделі. Детальніше дізнатися про них можна на сайті Comfy.ua.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

рекомендації телевізор

Матеріали на тему

Фільми про пограбування банків: ТОП-10 найкращих
Кіно

Фільми про пограбування банків: ТОП-10 найкращих
Життя на межі: відома дата виходу фільму про російсько-українську війну
Прем'єри

Життя на межі: відома дата виходу фільму про російсько-українську війну
МастерШеф. Професіонали-4: що чекає на глядачів у першому епізоді?
Анонси на ТВ

МастерШеф. Професіонали-4: що чекає на глядачів у першому епізоді?
Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»
Новини

Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Що подивитися по телевізору, коли сумно: 5 фільмів, які змусять реготати

Що подивитися по телевізору, коли сумно: 5 фільмів, які змусять реготати
Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»

Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»
В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації

В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації
«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»

«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»

Популярне відео

TAYANNA заспівала з білорусами, що виступають проти війни

TAYANNA заспівала з білорусами, що виступають проти війни
В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації

В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації
Співачка DARA молиться за Україну в новому кліпі

Співачка DARA молиться за Україну в новому кліпі
«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»

«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK