Найкращі OLED-телевізори LG – які вибрати у 2023 році

Компанія LG у 2023 році вдосконалить лінійку телевізорів, і тепер завдяки Brightness Booster Max для кожної точки зображення в серії G3 стане на 70% яскравішим.

LG OLED C2 – відповідність ціни та продуктивності

З процесором a9 Gen 6 штучний інтелект виконуватиме масштабування, перетворюватиме якість у HDR, підвищуватиме різкість зображення, оброблятиме об'ємний звук. Лінійка G3 підходить для настінного монтажу, оскільки відрізняється конструкцією з нульовим зазором. Удосконалення торкнуться і платформи webOS 23, яка тепер вимагатиме менше прокрутки. Які ще моделі телевізорів https://comfy.ua/flat-tvs/ бренду називають найкращими – дізнаєтеся зі статті.

Ця лінійка пропонує різні варіанти розмірів, починаючи від 42 дюймів. Однак екран понад 55" надає більше можливостей завдяки панелі OLED Evo. У C2 реалістичне зображення, вражаюча контрастність, що передає насичений чорний колір, яскраві відтінки. Такий телевізор підійде геймерам, оскільки характеризується:

миттєвим часом відгуку;

частотою оновлення 120 Гц;

відсутністю відволікаючих ореолів за об'єктами, що стрімко рухаються.

На всіх чотирьох входах підтримується HDMI 2.1, тому геймерам доступні швидкі ігри. Серія керується інтелектуальною 22-ю модифікацією webOS – плавною та зрозумілою. Її дизайн мінімалістичний, але при цьому елегантний.

LG OLED G2 – сліпучі та ультратонкі LG OLED G2

Цю лінійку небезпідставно можна назвати найкращою серед розмаїття телевізорів LG. G2 поставляється з настінним кріпленням. Унікальний дизайн преміум-класу дає змогу підвісити панель впритул без зазорів. Тонкі рамки і режим галереї створюють видимість художнього твору на стіні. Вражаюча якість зображення досягається завдяки найдосконалішій панелі з органічними світлодіодами серед телевізорів марки. Опція Brightness Booster Max посилює її яскравість.

Це хороша можливість для геймерів спостерігати нерозривний ігровий процес з кожного джерела. G2 підтримує 4K і змінну частоту 120 Гц на чотирьох портах HDMI, видає найкоротшу затримку введення, точну передачу кольору, широку гаму відтінків. Процесор a9 Gen 5 за допомогою штучного інтелекту масштабує і обробляє об'єкти найбільш підходящим чином.

LG OLED A2 – бюджетні та якісні

Це найдоступніші телевізори бренду з OLED-панеллю. При цьому вони надають відмінну якість зображення і вражаючий HDR (10-та версія, HLG, Dolby Vision). Ви отримуєте:

яскравий білий колір;

проникливий чорний;

максимальну контрастність.

Оскільки A2 – бюджетна лінійка, у ній немає деяких функцій дорогих телевізорів. Так, ви не знайдете змінну частоту оновлення, порти HDMI 2.1. Але при цьому можна скористатися автоматичним режимом з низькою затримкою AIIM. Частота оновлення екрана становить 60 Гц. Однак якщо ви не берете участі в кіберспортивних змаганнях, ігрових функцій цілком достатньо. Хочете витратити менше без шкоди візуальним ефектам – це підходящий варіант.

LG – один із провідних брендів у виробництві телевізорів, а найбільшу популярність йому принесли пікселі OLED-панелей, які самосвітяться. У компанії є пристрої преміум-класу і високоякісні варіанти за меншу суму. Технології поліпшення зображення, розпізнавання та обробки обличчя, тіла, створення глибини, об'єктно-орієнтованого рендерингу звуку пропонують різні моделі. Детальніше дізнатися про них можна на сайті Comfy.ua.